https://ria.ru/20230803/sammit-1887951069.html
Советник по нацбезопасности Южной Кореи примет участие в саммите по Украине
Советник по нацбезопасности Южной Кореи примет участие в саммите по Украине - РИА Новости, 03.08.2023
Советник по нацбезопасности Южной Кореи примет участие в саммите по Украине
Советник по национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чо Тхэ Ен примет участие в переговорах по Украине в Саудовской Аравии в эти выходные, сообщила... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:12
2023-08-03T13:12
2023-08-03T13:12
в мире
украина
южная корея
саудовская аравия
юн сок ель
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СЕУЛ, 3 авг - РИА Новости. Советник по национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чо Тхэ Ен примет участие в переговорах по Украине в Саудовской Аравии в эти выходные, сообщила в четверг администрация президента Республики Корея. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили США, Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. "Глава Управления национальной безопасности Чо Тхэ Ен примет участие в заседании советников по национальной безопасности по вопросам мира на Украине, которое состоится в Джидде в Саудовской Аравии с 5 по 6 августа", - сообщили в офисе президента. Чо Тхэ Ён также планирует провести двусторонние переговоры с коллегами из стран, участвующих в заседании, чтобы обсудить рад представляющих взаимный интерес вопросов. Отмечается, что участие во встрече Чо Чхэ Ена является частью усилий по обеспечению безопасности, гуманитарной помощи и восстановления в рамках "Инициативы мира и солидарности с Украиной", о которой объявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во время своего визита в Киев в июле. Инициатива подразумевает, что Южная Корея будет оказывать поддержку Украине в сфере безопасности, поддерживая саммиты по теме мира на Украине и поставки военных товаров, а также внося вклад в безопасность энергетики и продовольствия в стране. Кроме того, будет оказываться содействие в сфере гуманитарной помощи, включая финансовую поддержку, поставки гуманитарных товаров и содействие в восстановлении Украины.
https://ria.ru/20230802/indoneziya-1887736964.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, южная корея, саудовская аравия, юн сок ель, евросоюз
В мире, Украина, Южная Корея, Саудовская Аравия, Юн Сок Ель, Евросоюз
Советник по нацбезопасности Южной Кореи примет участие в саммите по Украине
Советник лидера Южной Кореи примет участие в саммите по Украине в Саудовской Аравии
СЕУЛ, 3 авг - РИА Новости. Советник по национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чо Тхэ Ен примет участие в переговорах по Украине в Саудовской Аравии в эти выходные, сообщила в четверг администрация президента Республики Корея.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде
переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России
. Свое участие уже подтвердили США
, Великобритания
, Южно-Африканская Республика (ЮАР
), Польша
и ЕС
. В свою очередь, президент Мексики
заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.
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"Глава Управления национальной безопасности Чо Тхэ Ен примет участие в заседании советников по национальной безопасности по вопросам мира на Украине, которое состоится в Джидде в Саудовской Аравии с 5 по 6 августа", - сообщили в офисе президента.
Чо Тхэ Ён также планирует провести двусторонние переговоры с коллегами из стран, участвующих в заседании, чтобы обсудить рад представляющих взаимный интерес вопросов.
Отмечается, что участие во встрече Чо Чхэ Ена является частью усилий по обеспечению безопасности, гуманитарной помощи и восстановления в рамках "Инициативы мира и солидарности с Украиной", о которой объявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
во время своего визита в Киев
в июле.
Инициатива подразумевает, что Южная Корея будет оказывать поддержку Украине в сфере безопасности, поддерживая саммиты по теме мира на Украине и поставки военных товаров, а также внося вклад в безопасность энергетики и продовольствия в стране. Кроме того, будет оказываться содействие в сфере гуманитарной помощи, включая финансовую поддержку, поставки гуманитарных товаров и содействие в восстановлении Украины.
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