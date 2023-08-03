https://ria.ru/20230803/sammit-1887951069.html

Советник по нацбезопасности Южной Кореи примет участие в саммите по Украине

Советник по нацбезопасности Южной Кореи примет участие в саммите по Украине - РИА Новости, 03.08.2023

Советник по нацбезопасности Южной Кореи примет участие в саммите по Украине

Советник по национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чо Тхэ Ен примет участие в переговорах по Украине в Саудовской Аравии в эти выходные, сообщила... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T13:12

2023-08-03T13:12

2023-08-03T13:12

в мире

украина

южная корея

саудовская аравия

юн сок ель

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151278/93/1512789351_0:195:3071:1922_1920x0_80_0_0_2947d70205e8c098b39d1097b438be8e.jpg

СЕУЛ, 3 авг - РИА Новости. Советник по национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чо Тхэ Ен примет участие в переговорах по Украине в Саудовской Аравии в эти выходные, сообщила в четверг администрация президента Республики Корея. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили США, Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. "Глава Управления национальной безопасности Чо Тхэ Ен примет участие в заседании советников по национальной безопасности по вопросам мира на Украине, которое состоится в Джидде в Саудовской Аравии с 5 по 6 августа", - сообщили в офисе президента. Чо Тхэ Ён также планирует провести двусторонние переговоры с коллегами из стран, участвующих в заседании, чтобы обсудить рад представляющих взаимный интерес вопросов. Отмечается, что участие во встрече Чо Чхэ Ена является частью усилий по обеспечению безопасности, гуманитарной помощи и восстановления в рамках "Инициативы мира и солидарности с Украиной", о которой объявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во время своего визита в Киев в июле. Инициатива подразумевает, что Южная Корея будет оказывать поддержку Украине в сфере безопасности, поддерживая саммиты по теме мира на Украине и поставки военных товаров, а также внося вклад в безопасность энергетики и продовольствия в стране. Кроме того, будет оказываться содействие в сфере гуманитарной помощи, включая финансовую поддержку, поставки гуманитарных товаров и содействие в восстановлении Украины.

https://ria.ru/20230802/indoneziya-1887736964.html

https://ria.ru/20230802/sammi-1887862061.html

украина

южная корея

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, южная корея, саудовская аравия, юн сок ель, евросоюз