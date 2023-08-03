https://ria.ru/20230803/puteshestviya-1887832147.html
Туристы все чаще отправляются в спонтанные поездки по России
Туристы все чаще отправляются в спонтанные поездки по России - РИА Новости, 03.08.2023
Туристы все чаще отправляются в спонтанные поездки по России
Доля спонтанных путешествий россиян растет, сообщает национальный туроператор "Алеан". РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T03:36
2023-08-03T03:36
2023-08-03T03:36
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Доля спонтанных путешествий россиян растет, сообщает национальный туроператор "Алеан".Специалисты компании провели исследование среди 500 агентов и 200 туристов. Респонденты отметили, что увеличивается число бронирований с ближайшей датой заезда, а сроки планирования сильно сократились.Все больше путешественников принимают решение о поездке менее чем за неделю до отправления. Так, по данным "Алеан", за семь месяцев 2023 года бронирований с отправлением в путешествие менее чем за семь дней стало в два раза больше (рост с 4,8 до 11,5 процентов).Причем летом доля таких путешествий увеличилась до 22 процентов. Девять процентов турагентов сказали, что у них "сейчас почти все запросы такие".Среди туристов 70 процентов заявили о готовности к коротким спонтанным поездкам в своем или соседнем регионе только ради того, чтобы сменить обстановку – прогуляться и осмотреть достопримечательности, поесть в местных ресторанах, приобрести сувениры.Росту количества таких путешествий способствуют событийные мероприятия. Каждый пятый респондент сказал, что готов отправиться в поездку ради концерта. Гастрофестиваль – повод для визита для 17 процентов туристов, а музыкальный – для 14 процентов. В список мероприятий-магнитов также попали авиашоу и фестивали воздухоплавания празднования дня города, театральные и кинофестивали, парусные регаты.
https://ria.ru/20230714/puteshestviya-1883694208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, отдых в россии, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, отдых в России, туристы
Туристы все чаще отправляются в спонтанные поездки по России
"Алеан": две трети туристов готовы спонтанно отправиться в путешествие в соседний регион
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Доля спонтанных путешествий россиян растет, сообщает национальный туроператор "Алеан".
Специалисты компании провели исследование среди 500 агентов и 200 туристов. Респонденты отметили, что увеличивается число бронирований с ближайшей датой заезда, а сроки планирования сильно сократились.
Все больше путешественников принимают решение о поездке менее чем за неделю до отправления. Так, по данным "Алеан", за семь месяцев 2023 года бронирований с отправлением в путешествие менее чем за семь дней стало в два раза больше (рост с 4,8 до 11,5 процентов).
Причем летом доля таких путешествий увеличилась до 22 процентов. Девять процентов турагентов сказали, что у них "сейчас почти все запросы такие".
Среди туристов 70 процентов заявили о готовности к коротким спонтанным поездкам в своем или соседнем регионе только ради того, чтобы сменить обстановку – прогуляться и осмотреть достопримечательности, поесть в местных ресторанах, приобрести сувениры.
Росту количества таких путешествий способствуют событийные мероприятия. Каждый пятый респондент сказал, что готов отправиться в поездку ради концерта. Гастрофестиваль – повод для визита для 17 процентов туристов, а музыкальный – для 14 процентов. В список мероприятий-магнитов также попали авиашоу и фестивали воздухоплавания празднования дня города, театральные и кинофестивали, парусные регаты.
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