https://ria.ru/20230803/puteshestviya-1887832147.html

Туристы все чаще отправляются в спонтанные поездки по России

Туристы все чаще отправляются в спонтанные поездки по России - РИА Новости, 03.08.2023

Туристы все чаще отправляются в спонтанные поездки по России

Доля спонтанных путешествий россиян растет, сообщает национальный туроператор "Алеан". РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T03:36

2023-08-03T03:36

2023-08-03T03:36

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Доля спонтанных путешествий россиян растет, сообщает национальный туроператор "Алеан".Специалисты компании провели исследование среди 500 агентов и 200 туристов. Респонденты отметили, что увеличивается число бронирований с ближайшей датой заезда, а сроки планирования сильно сократились.Все больше путешественников принимают решение о поездке менее чем за неделю до отправления. Так, по данным "Алеан", за семь месяцев 2023 года бронирований с отправлением в путешествие менее чем за семь дней стало в два раза больше (рост с 4,8 до 11,5 процентов).Причем летом доля таких путешествий увеличилась до 22 процентов. Девять процентов турагентов сказали, что у них "сейчас почти все запросы такие".Среди туристов 70 процентов заявили о готовности к коротким спонтанным поездкам в своем или соседнем регионе только ради того, чтобы сменить обстановку – прогуляться и осмотреть достопримечательности, поесть в местных ресторанах, приобрести сувениры.Росту количества таких путешествий способствуют событийные мероприятия. Каждый пятый респондент сказал, что готов отправиться в поездку ради концерта. Гастрофестиваль – повод для визита для 17 процентов туристов, а музыкальный – для 14 процентов. В список мероприятий-магнитов также попали авиашоу и фестивали воздухоплавания празднования дня города, театральные и кинофестивали, парусные регаты.

https://ria.ru/20230714/puteshestviya-1883694208.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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