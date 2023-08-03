https://ria.ru/20230803/poteri-1887905192.html

ВСУ несут большие потери у Клещеевки, сообщили в ЛНР

ВСУ несут большие потери у Клещеевки, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 03.08.2023

ВСУ несут большие потери у Клещеевки, сообщили в ЛНР

Армия Киева несет потери у населенного пункта Клещеевка на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T09:06

2023-08-03T09:06

2023-08-03T09:06

специальная военная операция на украине

артемовск

андрей марочко

вооруженные силы украины

клещеевка

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ЛУГАНСК, 3 авг - РИА Новости. Армия Киева несет потери у населенного пункта Клещеевка на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее сообщалось, что украинские силовики пытаются прорвать оборону российских войск и занять Клещеевку. "На донецком направлении украинские войска несут большие потери в ходе атак, а также удержания тактических высот. Под Артемовском наши войска продолжают отражать атаки вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Клещеевка", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что в ходе боев российские войска активно используют различное вооружение, в том числе высокоточное. "Также на постоянной основе ведется огонь по позициям вооруженных формирований Украины на занятых ими тактических высотах. Точные удары ВС РФ приводят к большим потерям не только в личном составе, но и в вооружении и технике", - сказал Марочко. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявлял РИА Новости, что украинские войска группируют силы на подступах к Артемовску, идут бои за близлежащие населенные пункты - Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку. Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что, по последним данным, Клещеевка находится под контролем российских вооруженных сил. Село является одной из важных высот, оно было освобождено в конце января 2023 года. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230731/vsu-1887331995.html

https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html

артемовск

клещеевка

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артемовск, андрей марочко, вооруженные силы украины, клещеевка