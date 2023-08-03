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Папа римский призвал молодых людей стать героями "новой хореографии" - РИА Новости, 03.08.2023
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Религия
 
17:57 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/papa-1888033825.html
Папа римский призвал молодых людей стать героями "новой хореографии"
Папа римский призвал молодых людей стать героями "новой хореографии" - РИА Новости, 03.08.2023
Папа римский призвал молодых людей стать героями "новой хореографии"
Папа Римский Франциск, совершающий апостольскую поездку в Португалию по случаю 37-го католического Всемирного дня молодежи, выразил надежду, что юноши и девушки РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T17:57
2023-08-03T17:57
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
лиссабон (город)
португалия
буэнос-айрес (город)
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РИМ, 3 авг – РИА Новости. Папа Римский Франциск, совершающий апостольскую поездку в Португалию по случаю 37-го католического Всемирного дня молодежи, выразил надежду, что юноши и девушки смогут сохранить планету для будущих поколений. "Мы должны признать драматическую срочность заботы о нашем общем доме. Однако это невозможно сделать без обращения сердца и изменения антропологического видения на основе экономики и политики. Нельзя довольствоваться простыми паллиативными мерами или робкими и двусмысленными компромиссами", - заявил в четверг понтифик в обращении к студентам Португальского католического университета в Лиссабоне, трансляцию которого осуществлял информационный портал Vatican News. Напомнив о своей социально-экологической энциклике Laudato si (Хвала Тебе), папа Римский подчеркнул, что поиск компромиссных путей может стать лишь "небольшой отсрочкой бедствия". "Речь же идет о том, чтобы взять на себя ответственность за то, что, к сожалению, продолжают откладывать: необходимо пересмотреть то, что мы называем прогрессом и эволюцией. Потому что во имя прогресса произошло слишком много регресса", - посетовал он. "Вы - поколение, которое может принять этот вызов и победить. У вас есть самые передовые научные и технологические инструменты, но, пожалуйста, не попадите в ловушку пристрастных мнений. Не забывайте, что нам нужна целостная экология, нам надо прислушиваться к страданиям планеты и страданиям бедняков. Нам нужно поставить драму опустынивания в один ряд с драмой беженцев, тему миграции наряду с темой падения рождаемости", - подчеркнул папа Франциск. Несмотря всю на сложность задач, которые предстоит решить, папа Римский призвал молодежь к активности. "Друзья, позвольте сказать вам: ищите и рискуйте, ищите и рискуйте. В этот исторический момент проблемы огромны, а жалобы болезненны. Мы видим третью мировую войну по частям. Но пойдем на риск думать, что мы не находимся в агонии, а в родах, не в конце, а в начале великого спектакля. Требуется мужество, чтобы думать так. Так будьте главными героями "новой хореографии", которая ставит в центр человеческую личность, будьте хореографами танца жизни", - призвал он. В мае 2015 года папа Франциск подписал энциклику Laudato si, в которой были рассмотрены проблемы экологии, взаимоотношений человечества и природы, устойчивого развития человечества в гармонии с окружающей средой. Он неоднократно предлагал выработать и осуществить конкретные меры для уменьшения климатических рисков и сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу для спасения дара Творения. Отмечать Всемирный день молодежи на регулярной основе предложил в 1986 году папа Римский Иоанн Павел II. С тех пор эти массовые праздники уже проходили в Буэнос-Айресе, Сантьяго-де-Компостела, Ченстохове, Денвере, Маниле, Париже, Риме, Торонто, Кельне, Сиднее, Мадриде, Рио-де-Жанейро, Кракове и Панаме, куда по этому случаю совершали свои зарубежные путешествия римские понтифики.
https://ria.ru/20230723/papa-1885807017.html
https://ria.ru/20230715/mitropolit-1884389843.html
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лиссабон (город)
португалия
буэнос-айрес (город)
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франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, лиссабон (город), португалия, буэнос-айрес (город)
Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский, Лиссабон (город), Португалия, Буэнос-Айрес (город)
Папа римский призвал молодых людей стать героями "новой хореографии"

Папа римский призвал молодых людей сохранить планету и стать хореографами танца жизни

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск. Архивное фото
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РИМ, 3 авг – РИА Новости. Папа Римский Франциск, совершающий апостольскую поездку в Португалию по случаю 37-го католического Всемирного дня молодежи, выразил надежду, что юноши и девушки смогут сохранить планету для будущих поколений.
"Мы должны признать драматическую срочность заботы о нашем общем доме. Однако это невозможно сделать без обращения сердца и изменения антропологического видения на основе экономики и политики. Нельзя довольствоваться простыми паллиативными мерами или робкими и двусмысленными компромиссами", - заявил в четверг понтифик в обращении к студентам Португальского католического университета в Лиссабоне, трансляцию которого осуществлял информационный портал Vatican News.
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Напомнив о своей социально-экологической энциклике Laudato si (Хвала Тебе), папа Римский подчеркнул, что поиск компромиссных путей может стать лишь "небольшой отсрочкой бедствия". "Речь же идет о том, чтобы взять на себя ответственность за то, что, к сожалению, продолжают откладывать: необходимо пересмотреть то, что мы называем прогрессом и эволюцией. Потому что во имя прогресса произошло слишком много регресса", - посетовал он.
"Вы - поколение, которое может принять этот вызов и победить. У вас есть самые передовые научные и технологические инструменты, но, пожалуйста, не попадите в ловушку пристрастных мнений. Не забывайте, что нам нужна целостная экология, нам надо прислушиваться к страданиям планеты и страданиям бедняков. Нам нужно поставить драму опустынивания в один ряд с драмой беженцев, тему миграции наряду с темой падения рождаемости", - подчеркнул папа Франциск.
Несмотря всю на сложность задач, которые предстоит решить, папа Римский призвал молодежь к активности. "Друзья, позвольте сказать вам: ищите и рискуйте, ищите и рискуйте. В этот исторический момент проблемы огромны, а жалобы болезненны. Мы видим третью мировую войну по частям. Но пойдем на риск думать, что мы не находимся в агонии, а в родах, не в конце, а в начале великого спектакля. Требуется мужество, чтобы думать так. Так будьте главными героями "новой хореографии", которая ставит в центр человеческую личность, будьте хореографами танца жизни", - призвал он.
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В мае 2015 года папа Франциск подписал энциклику Laudato si, в которой были рассмотрены проблемы экологии, взаимоотношений человечества и природы, устойчивого развития человечества в гармонии с окружающей средой. Он неоднократно предлагал выработать и осуществить конкретные меры для уменьшения климатических рисков и сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу для спасения дара Творения.
Отмечать Всемирный день молодежи на регулярной основе предложил в 1986 году папа Римский Иоанн Павел II. С тех пор эти массовые праздники уже проходили в Буэнос-Айресе, Сантьяго-де-Компостела, Ченстохове, Денвере, Маниле, Париже, Риме, Торонто, Кельне, Сиднее, Мадриде, Рио-де-Жанейро, Кракове и Панаме, куда по этому случаю совершали свои зарубежные путешествия римские понтифики.
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