https://ria.ru/20230803/nauka-1887823891.html

В России нашли новый способ выявления дефицита йода

В России нашли новый способ выявления дефицита йода - РИА Новости, 03.08.2023

В России нашли новый способ выявления дефицита йода

Определить недостаток йода в женском организме станет возможно благодаря универсальному маркеру, разработанному учеными ТМУ. По их словам, в основу работы легли РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T03:00

2023-08-03T03:00

2023-08-03T03:00

наука

россия

воз

тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму)

навигатор абитуриента

университетская наука

тюмень

наука

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Определить недостаток йода в женском организме станет возможно благодаря универсальному маркеру, разработанному учеными ТМУ. По их словам, в основу работы легли результаты скрининга щитовидной железы новорожденных детей, которые можно проецировать на беременных женщин. Результаты исследования опубликованы в журнале "Проблемы эндокринологии".По данным ВОЗ, заболевания щитовидной железы среди эндокринных нарушений занимают второе место после сахарного диабета, причем у детей до 80% из них вызваны хроническим дефицитом йода в питании. Каждый год в мире с риском йододефицита рождается около 38 млн детей. Это более 1/3 от общего числа новорожденных. В России, по словам ученых ТМУ, значительная часть регионов относится к территориям с йодным дефицитом разной степени тяжести.Помимо заболеваний щитовидной железы негативное влияние оказывается на нервную систему, умственное развитие и интеллект, с периода внутриутробного развития и далее в течение всей жизни человека. Спектр проявлений дефицита очень широк: от умственной отсталости при тяжелом йодном дефиците, до небольших отклонений в интеллектуальной сфере при легкой его степени.Кроме того, проблема дефицита распространяется на репродуктивную систему. Помимо бесплодия, нарушения течения беременности при йододефиците характерны и другие серьезные осложнения, такие как мертворождение, врожденные аномалии, повышение вероятности детской смертности. Именно поэтому врачи рекомендуют употреблять пищу, богатую йодом, и препараты йодида калия до и во время всего течения беременности.Для новой методики выявления йододефицита ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) взяли за основу показатель уровня неонатального тиреотропного гормона (ТТГ), характеризующий работу щитовидной железы в организме человека. Данный гормон выявляют на этапе неонатального скрининга – обследовании новорожденного на наличие наследственных заболеваний, проводимого на 3–5-й день жизни."Повышенный уровень неонатального ТТГ помимо своего основного значения – диагностики нарушений функции щитовидной железы – также говорит о том, что новорожденный находится в условиях йодного дефицита. Значит, и его мать во время беременности тоже испытывала дефицит йода", – объяснила доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии ТМУ Людмила Суплотова.По ее словам, для исследования использовали показатели новорожденных, которые соотнесли с содержанием микроэлемента в организме беременных женщин. Исследователи рассчитали так называемую точку отсечения неонатального ТТГ, отклонения от которой и говорят об обеспеченности территории йодом или йодном дефиците.Она отметила, что использовать новый универсальный маркер оценки йододефицита проще и экономически выгоднее других методов. Сейчас для определения дефицита йода в регионе используют данные частоты заболевания зобом у школьников, а также лабораторное исследование уровня йода в моче.При разработке нового метода расчета использовались полученные результаты неонатального скрининга без дополнительных затрат. Этим объясняется преимущество перед другими индикаторами, требующими времени, организации экспедиций, хранения, транспортировки и проведения дорогостоящих исследований лабораторных образцов.Результаты могут быть использованы во всех странах, где проводится обследование младенцев на врожденный гипотиреоз.Следующая задача научного коллектива – усовершенствование технологий по созданию электронной базы данных для более легкой обработки результатов и ежегодного мониторинга заболевания с разделением по районам и временным промежуткам.Тюменский медицинский университет – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20230323/nauka-1859886287.html

https://ria.ru/20230316/nauka-1858107362.html

https://ria.ru/20230727/nauka-1886449594.html

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