https://ria.ru/20230803/morozhenoe-1887911981.html

В "Агроэкспорте" назвали новые ниши для экспорта российского мороженого

В "Агроэкспорте" назвали новые ниши для экспорта российского мороженого - РИА Новости, 03.08.2023

В "Агроэкспорте" назвали новые ниши для экспорта российского мороженого

Наиболее оптимальными для экспорта российского мороженого являются страны Азии, Ближнего Востока и Западной Африки, а также постсоветского пространства, следует РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T10:15

2023-08-03T10:15

2023-08-03T10:41

россия

казахстан

монголия

экономика

справки

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877140122_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_acc9bf0d2df3b5295996f0304747432d.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Наиболее оптимальными для экспорта российского мороженого являются страны Азии, Ближнего Востока и Западной Африки, а также постсоветского пространства, следует из исследования Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе. "В 2022 году экспорт мороженого из России составил 16 тысяч тонн на сумму более 58 миллионов долларов. Крупнейшими рынками стали Казахстан, Монголия, США и Беларусь", - приводятся в нем слова руководителя "Агроэкспорта" Дмитрия Краснова. По его словам, в ходе анализа экспертами были выделены "страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), Ближнего Востока, Западной Африки и постсоветского пространства как оптимальные для российских экспортеров с точки зрения емкости рынков и таможенно-тарифной нагрузки". В список наиболее целесообразных и эффективных для производителей РФ направлений экспорта мороженого вошли Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Азербайджан, Вьетнам, Сенегал, Узбекистан, Казахстан, Монголия и Сербия. Согласно материалам, в 2021 году эти страны импортировали из РФ около 13,463 тысячи тонн мороженого на 36,969 миллиона долларов, прирост импорта в 2025 году в сравнении с 2021 годом оценивается в 984 тонны (31,163 тысячи долларов). Таким образом, потенциально импорт мороженого РФ этими десятью государствами в 2025 году может составить 14,447 тысячи тонн на 68,132 миллиона долларов (плюс 7,3% и плюс 84,3% к 2021 году). Больше всего в 2021 году в натуральном выражении российского мороженого импортировал Казахстан - 8,6 тысячи тонн на почти 22 миллиона долларов, потенциал поставок на 2025 год оценивается в 11,9 тысячи тонн на 30,5 миллиона долларов. На втором месте - Монголия: в 2021 году эта страна импортировала 2,7 тысячи тонн российского мороженого на 5,6 миллиона долларов, оценка по 2025 году - 3,6 тысячи тонн на 7,9 миллиона долларов. Третью позицию занимает Китай: туда по итогам 2021 года РФ поставила 896 тонн мороженого на почти 4,7 миллиона долларов, оценка на 2025 год - 1,9 тысячи тонн на 7,9 миллиона долларов. По оценке "Агроэкспорта", доля России в стоимостном объеме импорта мороженого Казахстаном составляла 88,4% в 2021 году и прогнозируется в 87,4% по итогам 2025 года, по Монголии и КНР - соответственно 75,8% и 3,8% в 2021 году, 76,6% и 4,7% в 2025 году. Доля мороженого РФ в стоимостном импорте Узбекистана в 2025 году оценивается в 66,3% (в 2021 году была 59,8%), Саудовской Аравии - 2,6% (0,02%), ОАЭ - 2% (0,01%), Азербайджана - 40,2% (28,9%), Сербии - 1,2% (0,3%), Сенегала - 29,1% (20,9%), Вьетнама - 4,5% (1,4%). Почти половина всех регионов России (43 региона) обладает благоприятными условиями для развития экспортоориентированной отрасли производства мороженого, отмечают эксперты: например, 15 регионов располагают действующими предприятиями-экспортерами, которые могли бы наращивать экспортные поставки, на территории 23-х действуют предприятия, которые могли бы начать экспортную деятельность, а еще пять регионов располагают условиями для реализации инвестиционных стратегий по строительству и запуску таких предприятий.

https://ria.ru/20230728/agroproduktsiya-1886762398.html

https://ria.ru/20230731/selkhozproduktsiya-1887385681.html

https://ria.ru/20230802/fosagro-1887828488.html

россия

казахстан

монголия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, казахстан, монголия, экономика, справки, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)