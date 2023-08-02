https://ria.ru/20230802/zerno-1887780847.html
Путин рассказал о работе над поставками зерна для нуждающихся стран
Путин рассказал о работе над поставками зерна для нуждающихся стран - РИА Новости, 02.08.2023
Путин рассказал о работе над поставками зерна для нуждающихся стран
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что прорабатываются варианты поставок российского зерна РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:05
2023-08-02T14:05
2023-08-02T14:05
турция
владимир путин
зерновая сделка
реджеп тайип эрдоган
россия
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_2d011a4ea0979eb20e2c983ad2fe4018.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что прорабатываются варианты поставок российского зерна для нуждающихся стран, в том числе безвозмездно, сообщает пресс-служба Кремля. "Подчеркнуто, что с учетом потребностей наиболее нуждающихся в продовольствии стран ведется проработка надежных вариантов поставок российского зерна, в том числе на безвозмездной основе. Этот вопрос предметно обсуждался на прошедшем недавно в Санкт-Петербурге втором саммите Россия-Африка. Выражен настрой на взаимодействие на данном направлении с Турцией и другими заинтересованными государствами", - говорится в сообщении.
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3b8f8b3f26b10c4ee435fb7d5968aaa6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, владимир путин, зерновая сделка, реджеп тайип эрдоган, россия, в мире, экономика
Турция, Владимир Путин, Зерновая сделка, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, В мире, Экономика
Путин рассказал о работе над поставками зерна для нуждающихся стран
Путин рассказал Эрдогану о проработке вариантов поставок зерна для нуждающихся стран