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Путин рассказал о работе над поставками зерна для нуждающихся стран - РИА Новости, 02.08.2023
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14:05 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/zerno-1887780847.html
Путин рассказал о работе над поставками зерна для нуждающихся стран
Путин рассказал о работе над поставками зерна для нуждающихся стран - РИА Новости, 02.08.2023
Путин рассказал о работе над поставками зерна для нуждающихся стран
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что прорабатываются варианты поставок российского зерна РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:05
2023-08-02T14:05
турция
владимир путин
зерновая сделка
реджеп тайип эрдоган
россия
в мире
экономика
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что прорабатываются варианты поставок российского зерна для нуждающихся стран, в том числе безвозмездно, сообщает пресс-служба Кремля. "Подчеркнуто, что с учетом потребностей наиболее нуждающихся в продовольствии стран ведется проработка надежных вариантов поставок российского зерна, в том числе на безвозмездной основе. Этот вопрос предметно обсуждался на прошедшем недавно в Санкт-Петербурге втором саммите Россия-Африка. Выражен настрой на взаимодействие на данном направлении с Турцией и другими заинтересованными государствами", - говорится в сообщении.
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турция, владимир путин, зерновая сделка, реджеп тайип эрдоган, россия, в мире, экономика
Турция, Владимир Путин, Зерновая сделка, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, В мире, Экономика
Путин рассказал о работе над поставками зерна для нуждающихся стран

Путин рассказал Эрдогану о проработке вариантов поставок зерна для нуждающихся стран

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что прорабатываются варианты поставок российского зерна для нуждающихся стран, в том числе безвозмездно, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подчеркнуто, что с учетом потребностей наиболее нуждающихся в продовольствии стран ведется проработка надежных вариантов поставок российского зерна, в том числе на безвозмездной основе. Этот вопрос предметно обсуждался на прошедшем недавно в Санкт-Петербурге втором саммите Россия-Африка. Выражен настрой на взаимодействие на данном направлении с Турцией и другими заинтересованными государствами", - говорится в сообщении.
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ТурцияВладимир ПутинЗерновая сделкаРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ миреЭкономика
 
 
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