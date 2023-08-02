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Путин рассказал о работе над поставками зерна для нуждающихся стран

Путин рассказал о работе над поставками зерна для нуждающихся стран - РИА Новости, 02.08.2023

Путин рассказал о работе над поставками зерна для нуждающихся стран

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что прорабатываются варианты поставок российского зерна РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T14:05

2023-08-02T14:05

2023-08-02T14:05

турция

владимир путин

зерновая сделка

реджеп тайип эрдоган

россия

в мире

экономика

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что прорабатываются варианты поставок российского зерна для нуждающихся стран, в том числе безвозмездно, сообщает пресс-служба Кремля. "Подчеркнуто, что с учетом потребностей наиболее нуждающихся в продовольствии стран ведется проработка надежных вариантов поставок российского зерна, в том числе на безвозмездной основе. Этот вопрос предметно обсуждался на прошедшем недавно в Санкт-Петербурге втором саммите Россия-Африка. Выражен настрой на взаимодействие на данном направлении с Турцией и другими заинтересованными государствами", - говорится в сообщении.

турция

россия

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, владимир путин, зерновая сделка, реджеп тайип эрдоган, россия, в мире, экономика