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Путин согласился приехать в Турцию, утверждает канцелярия Эрдогана - РИА Новости, 02.08.2023
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13:13 02.08.2023 (обновлено: 14:15 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/vizit-1887768431.html
Путин согласился приехать в Турцию, утверждает канцелярия Эрдогана
Путин согласился приехать в Турцию, утверждает канцелярия Эрдогана - РИА Новости, 02.08.2023
Путин согласился приехать в Турцию, утверждает канцелярия Эрдогана
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре договорились о визите российского лидера, сообщила канцелярия Эрдогана. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T13:13
2023-08-02T14:15
турция
владимир путин
эмине эрдоган
россия
реджеп тайип эрдоган
в мире
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СТАМБУЛ, 2 авг — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре договорились о визите российского лидера, сообщила канцелярия Эрдогана."Президент Эрдоган провел телефонный разговор в среду с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры достигли договоренности по вопросу визита Путина в Турцию", — говорится в полученном РИА Новости заявлении.Возможные даты визита не сообщаются.Кроме того, Эрдоган заверил Путина, что Анкара продолжит усилия по возобновлению зерновой сделки. По его словам, если черноморская инициатива не будет действовать длительное время, это никому не пойдет на пользу. В разговоре турецкий лидер охарактеризовал соглашение как "мост мира".В Кремле, в свою очередь, отметили, что Путин изложил принципиальную позицию России по прекращению зерновой сделки. Он указал, что при полном отсутствии прогресса в выполнении российской части пакетного соглашения очередное продление потеряло смысл."Подтверждена готовность вернуться к Стамбульским договоренностям, как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией", — говорится в релизе.Подготовка визитаКак рассказывал Путин, он обсуждал с Эрдоганом возможность личной встречи, в том числе получил приглашение приехать с визитом. Но в период предвыборной кампании в Турции стороны отказались от поездки, чтобы на теме визита никто не мог спекулировать. Оппоненты Эрдогана могли бы расценить визит Путина как попытку повлиять на внутренние дела.Помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков подтверждал, что Москва и Анкара планируют визит президента России в Турцию, но о конкретных сроках стороны не договаривались.
https://ria.ru/20230728/vstrecha-1886759529.html
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турция, владимир путин, эмине эрдоган, россия, реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, Владимир Путин, Эмине Эрдоган, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Путин согласился приехать в Турцию, утверждает канцелярия Эрдогана

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о визите президента России в Турцию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 2 авг — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре договорились о визите российского лидера, сообщила канцелярия Эрдогана.
"Президент Эрдоган провел телефонный разговор в среду с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры достигли договоренности по вопросу визита Путина в Турцию", — говорится в полученном РИА Новости заявлении.
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Возможные даты визита не сообщаются.
Кроме того, Эрдоган заверил Путина, что Анкара продолжит усилия по возобновлению зерновой сделки. По его словам, если черноморская инициатива не будет действовать длительное время, это никому не пойдет на пользу. В разговоре турецкий лидер охарактеризовал соглашение как "мост мира".
В Кремле, в свою очередь, отметили, что Путин изложил принципиальную позицию России по прекращению зерновой сделки. Он указал, что при полном отсутствии прогресса в выполнении российской части пакетного соглашения очередное продление потеряло смысл.
"Подтверждена готовность вернуться к Стамбульским договоренностям, как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией", — говорится в релизе.
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Подготовка визита

Как рассказывал Путин, он обсуждал с Эрдоганом возможность личной встречи, в том числе получил приглашение приехать с визитом. Но в период предвыборной кампании в Турции стороны отказались от поездки, чтобы на теме визита никто не мог спекулировать. Оппоненты Эрдогана могли бы расценить визит Путина как попытку повлиять на внутренние дела.
Помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков подтверждал, что Москва и Анкара планируют визит президента России в Турцию, но о конкретных сроках стороны не договаривались.
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ТурцияВладимир ПутинЭмине ЭрдоганРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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