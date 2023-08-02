https://ria.ru/20230802/vdv-1887755908.html
В Москве совершили крестный ход, приуроченный ко Дню ВДВ
В Москве совершили крестный ход, приуроченный ко Дню ВДВ - РИА Новости, 02.08.2023
В Москве совершили крестный ход, приуроченный ко Дню ВДВ
В День ВДВ, который совпадает в Церкви с днем памяти Пророка Ильи, в Москве несколько сотен человек совершили крестный ход и молебен на Красной площади о стране РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:09
2023-08-02T12:09
2023-08-02T14:33
москва
россия
александр солдатенков
василий маргелов
воздушно-десантные войска россии
русская православная церковь
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. В День ВДВ, который совпадает в Церкви с днем памяти Пророка Ильи, в Москве несколько сотен человек совершили крестный ход и молебен на Красной площади о стране и воинах. Русская православная церковь 2 августа вспоминает ветхозаветного пророка Илию – он считается небесным покровителем Воздушно-десантных войск РФ. Второго августа 1930 года на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек. От храма Пророка Божия Илии прошел крестный ход по Ильинке к Лобному месту на Красной площади. Там при скоплении верующих отслужили молебен Илье Пророку, а также помолились о российском народе, властях, воинстве, в том числе десантниках. "Мы сегодня молимся о наших воинах, кто готовится исполнить свой долг, уже исполняет его в очень сложных условиях, проливая кровь за Отечество, и за тех, кто уже отслужил, но чувствует свою причастность к русскому воинству. Мы молимся пророку Илие, чтобы наши воины были здоровы, счастливы, Богом хранимы и так же ревностно, как пророк Илия, исполняли свой воинский долг", - сказал после молебна епископ Зарайский Константин (Островский). Традиционный праздник "Ильин День" организует духовенство вместе с десантниками в центре Москвы с 2003 года. Как ранее рассказал РИА Новости настоятель храма Пророка Божия Илии протоиерей Андрей Речицкий, после молебна запланированы выступления десантников, тождественное прохождение строя, в том числе представителей детских патриотических клубов. Также на Васильевском спуске со стороны парка Зарядье пройдут праздничный концерт, благотворительная ярмарка и развернута полевая кухня - на все мероприятия проход свободный, добавил собеседник агентства. О десантниках сегодня молятся и в главном храме Вооруженных сил в подмосковной Кубинке, об этом ранее рассказал РИА Новости ключарь главного храма Вооруженных сил, настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца во Власихе, помощник командира 45-й бригады ВДВ по работе с верующими военнослужащими протоиерей Александр Солдатенков. По его словам, в Москве на праздник, как правило, организуют возложение цветов к памятнику десантникам на площади Суворова, служат панихиду на могиле Василия Маргелова (одного из самых известных командующих ВДВ, он похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве), а в частях, где стоят войска ВДВ, обычно организуют на плацу митинг, совершают краткий молебен и панихиду о погибших воинах". Пророк Илия жил в XI веке до Рождества Христова и известен борьбой с язычеством. Когда в Израиле снова стали практиковать многобожие и поклоняться идолам, Илия пришел к правителю и предрек засуху и голод из-за того, что его народ ушел от веры в истинного Бога. Согласно преданию, по молитве пророка Илии в присутствии народа, жрецов и правителя с неба сошел огонь, а потом - дождь. Так он вернул народ Израильского царства к вере в Бога.
https://ria.ru/20230802/desantniki-1887721364.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, александр солдатенков, василий маргелов, воздушно-десантные войска россии, русская православная церковь
Москва, Россия, Александр Солдатенков, Василий Маргелов, Воздушно-десантные войска России, Русская православная церковь
В Москве совершили крестный ход, приуроченный ко Дню ВДВ
В Москве в День ВДВ совершили крестный ход на Ильинке и молебен на Красной площади
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. В День ВДВ, который совпадает в Церкви с днем памяти Пророка Ильи, в Москве несколько сотен человек совершили крестный ход и молебен на Красной площади о стране и воинах.
Русская православная церковь
2 августа вспоминает ветхозаветного пророка Илию – он считается небесным покровителем Воздушно-десантных войск РФ
. Второго августа 1930 года на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем
впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек.
Путин поздравил ВДВ с праздником
От храма Пророка Божия Илии прошел крестный ход по Ильинке к Лобному месту на Красной площади. Там при скоплении верующих отслужили молебен Илье Пророку, а также помолились о российском народе, властях, воинстве, в том числе десантниках.
"Мы сегодня молимся о наших воинах, кто готовится исполнить свой долг, уже исполняет его в очень сложных условиях, проливая кровь за Отечество, и за тех, кто уже отслужил, но чувствует свою причастность к русскому воинству. Мы молимся пророку Илие, чтобы наши воины были здоровы, счастливы, Богом хранимы и так же ревностно, как пророк Илия, исполняли свой воинский долг", - сказал после молебна епископ Зарайский Константин (Островский).
Традиционный праздник "Ильин День" организует духовенство вместе с десантниками в центре Москвы с 2003 года. Как ранее рассказал РИА Новости настоятель храма Пророка Божия Илии протоиерей Андрей Речицкий, после молебна запланированы выступления десантников, тождественное прохождение строя, в том числе представителей детских патриотических клубов. Также на Васильевском спуске со стороны парка Зарядье пройдут праздничный концерт, благотворительная ярмарка и развернута полевая кухня - на все мероприятия проход свободный, добавил собеседник агентства.
О десантниках сегодня молятся и в главном храме Вооруженных сил в подмосковной Кубинке
, об этом ранее рассказал РИА Новости ключарь главного храма Вооруженных сил, настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца во Власихе
, помощник командира 45-й бригады ВДВ по работе с верующими военнослужащими протоиерей Александр Солдатенков
.
По его словам, в Москве на праздник, как правило, организуют возложение цветов к памятнику десантникам на площади Суворова
, служат панихиду на могиле Василия Маргелова
(одного из самых известных командующих ВДВ, он похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве), а в частях, где стоят войска ВДВ, обычно организуют на плацу митинг, совершают краткий молебен и панихиду о погибших воинах".
Пророк Илия жил в XI веке до Рождества Христова и известен борьбой с язычеством. Когда в Израиле
снова стали практиковать многобожие и поклоняться идолам, Илия пришел к правителю и предрек засуху и голод из-за того, что его народ ушел от веры в истинного Бога. Согласно преданию, по молитве пророка Илии в присутствии народа, жрецов и правителя с неба сошел огонь, а потом - дождь. Так он вернул народ Израильского царства к вере в Бога.
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