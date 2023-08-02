https://ria.ru/20230802/vdv-1887755908.html

В Москве совершили крестный ход, приуроченный ко Дню ВДВ

В Москве совершили крестный ход, приуроченный ко Дню ВДВ - РИА Новости, 02.08.2023

В Москве совершили крестный ход, приуроченный ко Дню ВДВ

В День ВДВ, который совпадает в Церкви с днем памяти Пророка Ильи, в Москве несколько сотен человек совершили крестный ход и молебен на Красной площади о стране РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T12:09

2023-08-02T12:09

2023-08-02T14:33

москва

россия

александр солдатенков

василий маргелов

воздушно-десантные войска россии

русская православная церковь

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. В День ВДВ, который совпадает в Церкви с днем памяти Пророка Ильи, в Москве несколько сотен человек совершили крестный ход и молебен на Красной площади о стране и воинах. Русская православная церковь 2 августа вспоминает ветхозаветного пророка Илию – он считается небесным покровителем Воздушно-десантных войск РФ. Второго августа 1930 года на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек. От храма Пророка Божия Илии прошел крестный ход по Ильинке к Лобному месту на Красной площади. Там при скоплении верующих отслужили молебен Илье Пророку, а также помолились о российском народе, властях, воинстве, в том числе десантниках. "Мы сегодня молимся о наших воинах, кто готовится исполнить свой долг, уже исполняет его в очень сложных условиях, проливая кровь за Отечество, и за тех, кто уже отслужил, но чувствует свою причастность к русскому воинству. Мы молимся пророку Илие, чтобы наши воины были здоровы, счастливы, Богом хранимы и так же ревностно, как пророк Илия, исполняли свой воинский долг", - сказал после молебна епископ Зарайский Константин (Островский). Традиционный праздник "Ильин День" организует духовенство вместе с десантниками в центре Москвы с 2003 года. Как ранее рассказал РИА Новости настоятель храма Пророка Божия Илии протоиерей Андрей Речицкий, после молебна запланированы выступления десантников, тождественное прохождение строя, в том числе представителей детских патриотических клубов. Также на Васильевском спуске со стороны парка Зарядье пройдут праздничный концерт, благотворительная ярмарка и развернута полевая кухня - на все мероприятия проход свободный, добавил собеседник агентства. О десантниках сегодня молятся и в главном храме Вооруженных сил в подмосковной Кубинке, об этом ранее рассказал РИА Новости ключарь главного храма Вооруженных сил, настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца во Власихе, помощник командира 45-й бригады ВДВ по работе с верующими военнослужащими протоиерей Александр Солдатенков. По его словам, в Москве на праздник, как правило, организуют возложение цветов к памятнику десантникам на площади Суворова, служат панихиду на могиле Василия Маргелова (одного из самых известных командующих ВДВ, он похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве), а в частях, где стоят войска ВДВ, обычно организуют на плацу митинг, совершают краткий молебен и панихиду о погибших воинах". Пророк Илия жил в XI веке до Рождества Христова и известен борьбой с язычеством. Когда в Израиле снова стали практиковать многобожие и поклоняться идолам, Илия пришел к правителю и предрек засуху и голод из-за того, что его народ ушел от веры в истинного Бога. Согласно преданию, по молитве пророка Илии в присутствии народа, жрецов и правителя с неба сошел огонь, а потом - дождь. Так он вернул народ Израильского царства к вере в Бога.

https://ria.ru/20230802/desantniki-1887721364.html

https://ria.ru/20230802/voennosluzhaschie-1887712244.html

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Екатерина Зайцева

москва, россия, александр солдатенков, василий маргелов, воздушно-десантные войска россии, русская православная церковь