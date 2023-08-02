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Раскольники ПЦУ захватили Николаевский храм канонической УПЦ
Раскольники ПЦУ захватили Николаевский храм канонической УПЦ - РИА Новости, 02.08.2023
Раскольники ПЦУ захватили Николаевский храм канонической УПЦ
Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Николаевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Белой Церкви... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:57
2023-08-02T12:57
2023-08-02T12:57
религия
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ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Николаевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Белой Церкви Киевской области, сообщает в среду на своем сайте союз православных журналистов. "ПЦУ 2 августа 2023 года захватила Николаевский храм УПЦ в Белой Церкви", - говорится в сообщении на сайте союза православных журналистов. Этот храм, по информации союза журналистов, находится возле Преображенского собора, который был захвачен раскольниками 10 июля. Тогда несколько "священников" кувалдой, ломом, болгаркой и бензопилой уничтожили двери в собор. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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Религия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Украина, Белая Церковь (город), Киевская область
Раскольники ПЦУ захватили Николаевский храм канонической УПЦ
СПЖ сообщил, что члены раскольнической ПЦУ захватили Николаевский храм УПЦ в Белой Церкви
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости.
Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Николаевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Белой Церкви Киевской области, сообщает в среду на своем сайте
союз православных журналистов.
"ПЦУ 2 августа 2023 года захватила Николаевский храм УПЦ в Белой Церкви", - говорится в сообщении на сайте союза православных журналистов.
Этот храм, по информации союза журналистов, находится возле Преображенского собора, который был захвачен раскольниками 10 июля. Тогда несколько "священников" кувалдой, ломом, болгаркой и бензопилой уничтожили двери в собор.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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