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Раскольники ПЦУ захватили Николаевский храм канонической УПЦ - РИА Новости, 02.08.2023
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Религия
 
12:57 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/upts-1887765596.html
Раскольники ПЦУ захватили Николаевский храм канонической УПЦ
Раскольники ПЦУ захватили Николаевский храм канонической УПЦ - РИА Новости, 02.08.2023
Раскольники ПЦУ захватили Николаевский храм канонической УПЦ
Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Николаевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Белой Церкви... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:57
2023-08-02T12:57
религия
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
украина
белая церковь (город)
киевская область
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Николаевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Белой Церкви Киевской области, сообщает в среду на своем сайте союз православных журналистов. "ПЦУ 2 августа 2023 года захватила Николаевский храм УПЦ в Белой Церкви", - говорится в сообщении на сайте союза православных журналистов. Этот храм, по информации союза журналистов, находится возле Преображенского собора, который был захвачен раскольниками 10 июля. Тогда несколько "священников" кувалдой, ломом, болгаркой и бензопилой уничтожили двери в собор. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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украина
белая церковь (город)
киевская область
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православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украина, белая церковь (город), киевская область
Религия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Украина, Белая Церковь (город), Киевская область
Раскольники ПЦУ захватили Николаевский храм канонической УПЦ

СПЖ сообщил, что члены раскольнической ПЦУ захватили Николаевский храм УПЦ в Белой Церкви

© Николай ГопайничКадр видео, записанного Николаевскиом храме в Белой Церкви Киевской области
Кадр видео, записанного Николаевскиом храме в Белой Церкви Киевской области
© Николай Гопайнич
Кадр видео, записанного Николаевскиом храме в Белой Церкви Киевской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Николаевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Белой Церкви Киевской области, сообщает в среду на своем сайте союз православных журналистов.
"ПЦУ 2 августа 2023 года захватила Николаевский храм УПЦ в Белой Церкви", - говорится в сообщении на сайте союза православных журналистов.
Этот храм, по информации союза журналистов, находится возле Преображенского собора, который был захвачен раскольниками 10 июля. Тогда несколько "священников" кувалдой, ломом, болгаркой и бензопилой уничтожили двери в собор.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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РелигияПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦУкраинаБелая Церковь (город)Киевская область
 
 
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