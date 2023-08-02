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Микаэл Агасандян: Украина де-юре по-прежнему остается в СНГ

Микаэл Агасандян: Украина де-юре по-прежнему остается в СНГ - РИА Новости, 02.08.2023

Микаэл Агасандян: Украина де-юре по-прежнему остается в СНГ

Несмотря на то, что Украина не участвует в работе СНГ, де-юре Киев продолжает оставаться в организации и является участником более 150 международных договоров,... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T09:00

2023-08-02T09:00

2023-08-02T09:00

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Несмотря на то, что Украина не участвует в работе СНГ, де-юре Киев продолжает оставаться в организации и является участником более 150 международных договоров, подписанных по линии содружества. О том, пойдет ли Молдавия по пути Украины в вопросе сотрудничества с СНГ, перспективах развития связей между ЕАЭС и китайским проектом "Один пояс – один путь" и о том, когда у ЕАЭС могут появиться новые наблюдатели и партнеры, в интервью РИА Новости рассказал директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.– В конце июня эксперты разработали проекты положения о статусе наблюдателя и партнера при СНГ и типовые меморандумы. Когда эти документы будут утверждены? Какие страны могли бы претендовать на эти статусы?– Идея учреждения в СНГ упомянутых статусов была выдвинута президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на саммите содружества в Астане 14 октября 2022 года. Россия всецело ее поддерживает. На протяжении четырех раундов переговоров наши эксперты принимали активное участие в разработке соответствующих документов. В конце июня действительно удалось выйти на предельно выверенный компромиссный текст, учитывающий, на наш взгляд, позиции всех вовлеченных в этот процесс стран содружества. Считаем, что реализация данной инициативы станет важным шагом в части международного позиционирования организации, укрепления ее связей с широким кругом дружественных стран и интеграционных объединений, заинтересованных в развитии сотрудничества с СНГ как по общим международным темам, так и по конкретным отраслевым направлениям. На данный момент проект соответствующего решения Совета глав государств СНГ проходит согласование в странах содружества. Россия уже завершила данную процедуру. Рассчитываем, что документ будет утвержден на предстоящем в Бишкеке 13 октября саммите СНГ.– Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений в рамках СНГ. Сколько соглашений уже денонсировано Кишиневом и сколько продолжают действовать? Существуют ли риски выхода Молдавии из СНГ? Продолжает ли эта страна участвовать в работе организации? Сколько соглашений, принятых по линии СНГ, продолжает соблюдать Киев?– После прихода к власти прозападных и русофобских сил два года назад начался процесс самоустранения Молдавии от участия в делах СНГ. За это время Кишинев не был представлен ни на одном заседании глав государств, правительств и министров иностранных дел и не присоединился ни к одному решению. Страна инициировала процедуру выхода из межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, не выплачивает долевой взнос в бюджет Содружества.По данным исполкома СНГ, сейчас в отношении Молдавии действуют порядка 280 международных договоров, подписанных в рамках содружества, из которых Кишинев, кстати, извлекает существенную, прежде всего экономическую, выгоду. Однако молдавские власти уже начали денонсацию ряда соглашений, хотя массового характера этот процесс пока не носит.В частности, получены уведомления о выходе страны из Соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников СНГ от 20 марта 1992 года, а также из документов, регулирующих деятельность межгосударственной телерадиокомпании "Мир".И это несмотря на то, что согласно последним опросам общественного мнения, большинство граждан Молдавии выступает против разрыва отношений с СНГ. Тем не менее, как мы знаем, молдавские власти не склонны прислушиваться к мнению и руководствоваться интересами собственных избирателей. Возобладает ли здравый смысл – покажет время.Что касается Украины, то часто можно услышать неверное утверждение, что она якобы вышла из СНГ. На самом деле Украина де-юре остается в составе организации. Хотя киевский режим фактически не участвует в работе Содружества и денонсировал порядка 80 соглашений в его рамках, в отношении Украины продолжают действовать более 150 международных договоров, подписанных по линии СНГ. В основном это документы торгово-экономического и гуманитарного характера.– Возможно ли вступление новых членов в ЕАЭС? Ведется ли какая-либо работа в этом направлении на постсоветском пространстве, в Азии, на африканском континенте? Возможно ли заключение новых соглашений о зонах свободной торговли?– Любое государство, разделяющее цели и принципы Евразийского экономического союза, как гласит статья 108 Договора о ЕАЭС, может вступить в это объединение на условиях, согласованных государствами-членами. В этой же статье подробно прописана сама процедура присоединения к союзу.При этом перед Евразийской экономической комиссией или государствами-членами никогда не стояла задача привлечения в ряды Союза как можно больше новых членов. В работе с заинтересованными в сотрудничестве с ЕАЭС странами и международными объединениями, круг которых год от года расширяется, мы в первую очередь сосредоточены на практических результатах нашего взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес. В случае ЕАЭС – объединения сугубо экономической направленности – таковыми являются рост взаимной торговли, устранение препятствий на пути перемещения товаров, капиталов, услуг, трудовых ресурсов, укрепление социально-экономической стабильности в регионе.География международных контактов ЕАЭС не ограничивается Евразией. К примеру, государством-наблюдателем при союзе является Куба. Динамично развивается диалог с рядом стран и интеграционных объединений Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.Говоря о государствах-наблюдателях при ЕАЭС, хотелось бы отметить, что данный статус может рассматриваться в том числе в качестве первой ступени на пути к полноправному членству в объединении. На этапе "наблюдательства" страны имеют возможность знакомиться с работой Союза изнутри, получать информацию о ключевых направлениях его деятельности и механизмах принятия коллективных решений. Вместе с тем все преимущества единого рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы открываются для государств уже после вступления в ЕАЭС.Как показывает практика, институт наблюдателя весьма востребован рядом стран. Наиболее ярким примером здесь является Узбекистан. С момента получения статуса наблюдателя в 2020 году республикой была проделана большая и кропотливая работа по налаживанию сотрудничества с ЕАЭС по всем ключевым направлениям. Более того, узбекистанские партнеры регулярно выступают с инициативами, которые предполагают более тесное взаимодействие с государствами-членами ЕАЭС.Соглашения о зоне свободной торговли являются одной из наиболее продвинутых форм международного сотрудничества Союза с третьими странами и интеграционными объединениями. При этом, действительно, в планах государств-членов ЕАЭС – расширение сети таких партнерств. В ближайшей перспективе ожидается подписание соглашения о свободной торговле с Ираном, ведутся соответствующие переговоры с Египтом, Индонезией и Объединенными Арабскими Эмиратами.Кроме того, на основе комплексной оценки экономических выгод и рисков союзом планомерно осуществляется подбор новых "кандидатов", с которыми было бы целесообразно установить преференциальные режимы торговли. Соответствующие обращения от конструктивно настроенных стран поступают и напрямую в Евразийскую экономическую комиссию. Данные заявки также анализируются государствами-членами совместно с комиссией.– Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что сопряжение ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь" существенно продвигается. Сохраняется ли эта тенденция? В чем заключается это сопряжение?– Уделяем постоянное внимание поступательному развитию диалога между ЕАЭС и Китаем, в том числе с точки зрения сопряжения планов развития союза и китайской инициативы "Один пояс, один путь". По нашим оценкам, эта тенденция укрепляется. Основой для взаимодействия "пятерки" с Пекином является соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем, вступившее в силу в 2019 году. В нем прописаны вопросы отраслевого сотрудничества, таможенного администрирования, конкуренции, технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер, охраны прав интеллектуальной собственности, электронной торговли, госзакупок, меры по защите внутреннего рынка. В целях реализации достигнутых договоренностей создана совместная комиссия. В феврале этого года на полях ее очередного заседания подписан план (дорожная карта) по развитию торгово-экономического сотрудничества между союзом и КНР. В этом документе уделено внимание таким сюжетам, как цифровизация транспортных коридоров, установление диалогов по внешнеторговой политике, а также проведение совместного научного исследования по изучению эффектов при различных сценариях торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и КНР. В ноябре 2020 года вступило в силу еще одно соглашение – об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР.Таким образом, имеющаяся на сегодняшний день правовая база служит хорошей основой для тесного взаимовыгодного сотрудничества. При этом внутри союза единый настрой на продолжение взаимодействия с Китаем, нашим общим надежным торговым партнером. И, что важно, со стороны Пекина мы тоже видим аналогичный подход.– Каков ваш прогноз по внутреннему товарообороту ЕАЭС на 2023 год? Можно ли уже подвести итоги первого полугодия текущего года? Какая часть товарооборота оплачивается в национальных валютах, в том числе в российских рублях? Растет ли эта доля?– Внутренний товарооборот стран ЕАЭС, безусловно, важный показатель. Его неуклонный рост на протяжении всего существования нашего объединения свидетельствует об эффективности принимаемых в рамках Союза решений. С 2015 по 2022 годы объемы взаимной торговли между странами "пятерки" увеличились почти в 2 раза, а только в 2022 году (по сравнению с 2021 годом) они выросли на 14%. При этом у нас есть основания полагать, что эта тенденция не прервется и в текущем году. По оценкам Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в первом квартале 2023 года внутренний товарооборот между государствами ЕАЭС вырос более чем на 20%.Работа над переводом расчетов между членами ЕАЭС в национальные валюты ведется с момента создания Союза. В текущих реалиях наши партнеры все более отчетливо осознают очевидные риски, связанные с зависимостью от доллара и евро в торговых операциях. Стремимся нарастить долю использования национальных валют во взаиморасчетах до 85%, при этом по отдельным секторам услуг данный показатель достиг уже 89%.Значительный импульс процессу призвано придать прошлогоднее распоряжение Евразийского межправительственного совета "О дальнейшей работе по расширению использования национальных валют государств-членов Евразийского экономического союза при осуществлении расчетов в рамках взаимной торговли". Мониторинг выполнения этой инициативы предусмотрен раз в полгода, что позволяет правительствам постоянно держать руку на пульсе.– Давят ли страны Запада на членов ЕАЭС, чтобы они выходили из Союза? Или на страны-кандидаты, чтобы они не вступали в объединение или сократили свое сотрудничество с ним? Сказываются ли антироссийские санкции, а также угрозы вторичных санкций на проектах ЕАЭС?– На современном этапе международных отношений для некоторых стран стало нормой добиваться своих целей давлением и шантажом, даже если эти цели не имеют под собой легитимной основы. К сожалению, сегодня недружественными государствами предпринимаются попытки повлиять на позицию наших союзников по ЕАЭС, в том числе путем угроз применения вторичных санкций. При этом на Западе совершенно не заботятся о том, что такие меры приводят к различным по масштабу экономическим потерям для стран Союза и по своей сути подрывают стабильность экономик и благополучие граждан ЕАЭС.Благодаря общим усилиям союзу удается выдерживать беспрецедентное внешнее давление. В рамках нашего объединения была проделана серьезная работа, предприняты совместные меры, которые направлены на повышение устойчивости экономик государств-членов союза, оказание поддержки предпринимателям и гражданам наших стран с использованием уже действующих механизмов и имеющихся инструментов (отсутствие таможенного контроля на внутренних границах, единое техническое регулирование, промкооперация и другие). Конкретный пример такой деятельности – принятие в марте 2022 года и дальнейшая реализация перечня мер по повышению устойчивости экономик государств-членов ЕАЭС, включая обеспечение макроэкономической стабильности. Перечень предусматривает реализацию комплекса мероприятий по четырем ключевым направлениям деятельности Союза в части таможенного, таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, защитных мер; внутреннего рынка и кооперации; финансовых и валютных рынков; международного экономического сотрудничества с третьими странами и интеграционными объединениями.– Организацию Договора о коллективной безопасности часто критикуют за слабую эффективность в конфликтах, в которые вовлечены ее члены. В частности, официальный Ереван пеняет ОДКБ за то, что она не помогает в разрешении его пограничных конфликтов с Баку. Секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян заявлял, что членство Армении в ОДКБ создает для нее "определенные проблемы", а на вопрос, какую пользу приносит ОДКБ, отвечал, что "найти какой-либо пример содействия с 2020 года сложно". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявляла, что это Ереван не приглашает миссию ОДКБ, которая на самом деле готова выехать на границу Армении и Азербайджана. Чем миссия ОДКБ могла бы помочь в ситуации? Есть ли влияние Запада на отношения Еревана с ОДКБ? Есть ли риск выхода Армении из ОДКБ?– ОДКБ – важный инструмент поддержания мира и региональной стабильности, что, в частности, нашло подтверждение в ходе январских событий 2022 года в Казахстане, когда после официального обращения руководства страны была оперативно и успешно проведена миротворческая операция организации. Но, как и любая другая международная организация, ОДКБ – это не "волшебная палочка", по мановению которой решаются любые проблемы. Нагорнокарабахский конфликт – один из наиболее сложных, он имеет глубокие исторические корни. Единственный путь к устойчивому урегулированию пролегает через последовательную нормализацию армяно-азербайджанских отношений на основе переговоров, взаимного уважения сторон, их готовности идти на компромиссы, принимать ответственные решения и выполнять их. В данном контексте не могу не отметить ту ключевую посредническую роль, которую играют в этом непростом процессе Россия и лично президент Владимир Путин.Государства, образующие ОДКБ, никогда не самоустранялись от усилий по содействию стабилизации ситуации в регионе и неоднократно подтверждали готовность выйти на конкретные решения, которые позволили бы с максимальной пользой для наших армянских друзей задействовать широкие возможности организации. По-прежнему ожидаем позитивного отклика со стороны Еревана и готовы к возобновлению предметной работы над предложением о развертывании в приграничных районах Армении мониторинговой миссии ОДКБ, а также другими совместными мерами помощи нашему союзнику. Убеждены, что принятие соответствующих решений окажет позитивное влияние на общерегиональную ситуацию. Еще раз подчеркну: мы к такой конструктивной работе готовы.Что касается вашего вопроса о влиянии Запада на отношения Еревана с ОДКБ, то ни для кого не секрет, что недруги России, не гнушаясь ничем, взяли курс на оказание растущего политического и экономического давления на наших ближайших союзников, включая Армению. Основная цель – нанесение максимального ущерба Российской Федерации и ее позициям на Южном Кавказе. Ради достижения этой задачи они пытаются расшатать существующие механизмы региональной безопасности, в том числе опирающиеся на возможности ОДКБ. Надеемся, что в Ереване это хорошо понимают.- Может ли ОДКБ или Россия помочь в разрешении пограничных споров Киргизии и Таджикистана на фоне того, что обе республики являются членами ОДКБ? Как, по вашей оценке, на репутацию организации влияют подобные конфликты между ее членами?– В ОДКБ внимательно следят за динамикой развития киргизско-таджикских отношений, в том числе через призму их влияния на позиционирование нашей Организации и степень сплоченности рядов ее членов. Мы неоднократно и на различных уровнях выражали готовность содействовать сторонам, при их обоюдном согласии, в достижении долгосрочного взаимоприемлемого решения этого вопроса, в том числе используя богатый российский опыт пограничного размежевания с соседями.В позитиве отмечаем начатую Бишкеком и Душанбе совместную работу по урегулированию обстановки на их границе. Уверены, что разрешение межгосударственных противоречий станет весомым фактором укрепления союзнического духа в нашей общей организации. И Россия, и ОДКБ в целом готовы оказать нашим союзникам все необходимое содействие. Главное, чтобы была соответствующая политическая воля со стороны Киргизии и Таджикистана.– Возможно ли вступление в ОДКБ новых членов или возвращение Узбекистана, который ранее являлся членом организации?– Современный миропорядок стремительно меняется на наших глазах. Формируется система многополярного мироустройства, укрепляется тенденция к регионализации. Все это в полной мере относится и к постсоветскому пространству, где ОДКБ, уверены, будет оставаться важнейшим фактором стабильности и мирного развития. Организация открыта для государств и международных организаций, готовых развивать с ней диалог, взаимодействие и сотрудничество на основе закрепленных в уставах ООН и ОДКБ целей и принципов. В этой связи замечу, что в 2022 году были учреждены статусы наблюдателя при ОДКБ и партнера организации. Они расширяют практические возможности для сотрудничества с заинтересованными сторонами.Что касается конкретно вашего вопроса про Узбекистан, то хотел бы уточнить, что в 2012 году он приостановил свое членство в организации. Это был его суверенный выбор, который мы уважаем. Мы, безусловно, приветствовали бы полноценное возвращение Ташкента в организацию, которое, считаем, отвечало бы интересам самого Узбекистана и ОДКБ в целом. Но, в отличие от НАТО, у нас палочной дисциплины нет, свое мнение мы никому не навязываем. Это должен быть осознанный и добровольный шаг со стороны руководства страны и ее дружественного народа.

https://radiosputnik.ria.ru/20230720/moldaviya-1885261419.html

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