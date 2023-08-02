Путин проводит телефонный разговор с Эрдоганом
Песков заявил, что Путин проводит телефонные переговоры с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Владимир Путин проводит телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о рабочем графике главы государства на 2 августа.
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"Очень много встреч и совещаний непубличного характера. Из того, о чем мы вам будем так или иначе сообщать, — анонсированный ранее самим президентом телефонный разговор международный с президентом Турции Эрдоганом", — сказал Песков.
Он уточнил, что этот разговор "идет сейчас", также Кремль опубликует пресс-релиз по его итогам.
Кроме того, Путин в среду примет участие в церемонии вручения государственных наград в Кремле, а также в режиме видеоконференции обсудит с членами правительства развитие пунктов пропуска через границу.
Во время общения с прессой в Санкт-Петербурге на полях саммита Россия — Африка 29 июля Путин сообщил, что обсудил с Эрдоганом несколько вариантов дат для телефонного разговора, удобной для обеих сторон оказалась среда.
С момента переизбрания Эрдогана на президентский пост 28 мая он созванивался с Путиным уже три раза. Так, 29 мая российский лидер поздравил коллегу с победой на выборах. Следующий разговор состоялся 7 июня, главы государств обсудили совместные проекты в энергетике, торговле, туризме, дальнейшую координацию в многосторонних организациях. Тогда же они обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе обсудили разрушение Каховской ГЭС. Затем президенты России и Турции говорили по телефону 24 июня, когда Путин проинформировал коллегу об обстановке в связи с попыткой вооруженного мятежа, а Эрдоган выразил полную поддержку российскому руководству.