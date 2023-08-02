https://ria.ru/20230802/razgovor-1887760427.html

Путин проводит телефонный разговор с Эрдоганом

Путин проводит телефонный разговор с Эрдоганом - РИА Новости, 02.08.2023

Путин проводит телефонный разговор с Эрдоганом

Владимир Путин проводит телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о рабочем... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T12:32

2023-08-02T12:32

2023-08-02T13:38

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

дмитрий песков

политика

турция

россия

санкт-петербург

зерновая сделка

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Владимир Путин проводит телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о рабочем графике главы государства на 2 августа."Очень много встреч и совещаний непубличного характера. Из того, о чем мы вам будем так или иначе сообщать, — анонсированный ранее самим президентом телефонный разговор международный с президентом Турции Эрдоганом", — сказал Песков.Он уточнил, что этот разговор "идет сейчас", также Кремль опубликует пресс-релиз по его итогам.Кроме того, Путин в среду примет участие в церемонии вручения государственных наград в Кремле, а также в режиме видеоконференции обсудит с членами правительства развитие пунктов пропуска через границу.Во время общения с прессой в Санкт-Петербурге на полях саммита Россия — Африка 29 июля Путин сообщил, что обсудил с Эрдоганом несколько вариантов дат для телефонного разговора, удобной для обеих сторон оказалась среда.С момента переизбрания Эрдогана на президентский пост 28 мая он созванивался с Путиным уже три раза. Так, 29 мая российский лидер поздравил коллегу с победой на выборах. Следующий разговор состоялся 7 июня, главы государств обсудили совместные проекты в энергетике, торговле, туризме, дальнейшую координацию в многосторонних организациях. Тогда же они обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе обсудили разрушение Каховской ГЭС. Затем президенты России и Турции говорили по телефону 24 июня, когда Путин проинформировал коллегу об обстановке в связи с попыткой вооруженного мятежа, а Эрдоган выразил полную поддержку российскому руководству.

https://ria.ru/20230724/konflikt-1886043706.html

турция

россия

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

реджеп тайип эрдоган, владимир путин, дмитрий песков, политика, турция, россия, санкт-петербург, зерновая сделка