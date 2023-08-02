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Путин проводит телефонный разговор с Эрдоганом - РИА Новости, 02.08.2023
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12:32 02.08.2023 (обновлено: 13:38 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/razgovor-1887760427.html
Путин проводит телефонный разговор с Эрдоганом
Путин проводит телефонный разговор с Эрдоганом - РИА Новости, 02.08.2023
Путин проводит телефонный разговор с Эрдоганом
Владимир Путин проводит телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о рабочем... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:32
2023-08-02T13:38
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
дмитрий песков
политика
турция
россия
санкт-петербург
зерновая сделка
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Владимир Путин проводит телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о рабочем графике главы государства на 2 августа.&quot;Очень много встреч и совещаний непубличного характера. Из того, о чем мы вам будем так или иначе сообщать, — анонсированный ранее самим президентом телефонный разговор международный с президентом Турции Эрдоганом&quot;, — сказал Песков.Он уточнил, что этот разговор "идет сейчас", также Кремль опубликует пресс-релиз по его итогам.Кроме того, Путин в среду примет участие в церемонии вручения государственных наград в Кремле, а также в режиме видеоконференции обсудит с членами правительства развитие пунктов пропуска через границу.Во время общения с прессой в Санкт-Петербурге на полях саммита Россия — Африка 29 июля Путин сообщил, что обсудил с Эрдоганом несколько вариантов дат для телефонного разговора, удобной для обеих сторон оказалась среда.С момента переизбрания Эрдогана на президентский пост 28 мая он созванивался с Путиным уже три раза. Так, 29 мая российский лидер поздравил коллегу с победой на выборах. Следующий разговор состоялся 7 июня, главы государств обсудили совместные проекты в энергетике, торговле, туризме, дальнейшую координацию в многосторонних организациях. Тогда же они обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе обсудили разрушение Каховской ГЭС. Затем президенты России и Турции говорили по телефону 24 июня, когда Путин проинформировал коллегу об обстановке в связи с попыткой вооруженного мятежа, а Эрдоган выразил полную поддержку российскому руководству.
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реджеп тайип эрдоган, владимир путин, дмитрий песков, политика, турция, россия, санкт-петербург, зерновая сделка
Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, Турция, Россия, Санкт-Петербург, Зерновая сделка
Путин проводит телефонный разговор с Эрдоганом

Песков заявил, что Путин проводит телефонные переговоры с Эрдоганом

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Владимир Путин проводит телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о рабочем графике главы государства на 2 августа.
«

"Очень много встреч и совещаний непубличного характера. Из того, о чем мы вам будем так или иначе сообщать, — анонсированный ранее самим президентом телефонный разговор международный с президентом Турции Эрдоганом", — сказал Песков.

Он уточнил, что этот разговор "идет сейчас", также Кремль опубликует пресс-релиз по его итогам.
Кроме того, Путин в среду примет участие в церемонии вручения государственных наград в Кремле, а также в режиме видеоконференции обсудит с членами правительства развитие пунктов пропуска через границу.
Во время общения с прессой в Санкт-Петербурге на полях саммита Россия — Африка 29 июля Путин сообщил, что обсудил с Эрдоганом несколько вариантов дат для телефонного разговора, удобной для обеих сторон оказалась среда.
С момента переизбрания Эрдогана на президентский пост 28 мая он созванивался с Путиным уже три раза. Так, 29 мая российский лидер поздравил коллегу с победой на выборах. Следующий разговор состоялся 7 июня, главы государств обсудили совместные проекты в энергетике, торговле, туризме, дальнейшую координацию в многосторонних организациях. Тогда же они обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе обсудили разрушение Каховской ГЭС. Затем президенты России и Турции говорили по телефону 24 июня, когда Путин проинформировал коллегу об обстановке в связи с попыткой вооруженного мятежа, а Эрдоган выразил полную поддержку российскому руководству.
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Реджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинДмитрий ПесковПолитикаТурцияРоссияСанкт-ПетербургЗерновая сделка
 
 
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