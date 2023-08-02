https://ria.ru/20230802/peskov-1887863163.html

Песков заявил, что Россия пытается доказать Западу свою правоту

Песков заявил, что Россия пытается доказать Западу свою правоту - РИА Новости, 02.08.2023

Песков заявил, что Россия пытается доказать Западу свою правоту

Россия пытается доказывать коллективному Западу свою правоту, но они очень сложно поддаются убеждению, а на нас равняется все больше стран, заявил... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T19:26

2023-08-02T19:26

2023-08-02T19:55

дмитрий песков

россия

в мире

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россия пытается доказывать коллективному Западу свою правоту, но они очень сложно поддаются убеждению, а на нас равняется все больше стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы живем в очень сложном мире, особенно сейчас. И это тот мир, где очень много стран, сильных стран стали настолько сильными, настолько наглыми, что они решили жить по правилам. Я имею в виду то, что мы в государстве их называем странами коллективного Запада. Это те, кто считает нас очень плохой страной. Это те, кто пытается просто фактически нас аннулировать. Это те, кто борется с нами. Это те, кто ведет против нас сейчас войну", - сказал он во время открытого диалога "Элементы социальной инженерии" с участниками "Территории смыслов" в мастерской управления "Сенеж".Песков добавил, что "что вместо того чтобы жить по праву, по международному праву, они живут по правилам", и эти правила устанавливаются ими же отдельно для каждого государства."Никакого общего права. Для них одни правила. Нам они хотят устанавливать другие правила", - сказал он, отметив, что "мы имеем силу, имеем волю так не жить"."Вот этот самый коллективный Запад, как ни странно, хотя мы и с ним работаем, мы и им пытаемся доказывать свою правоту, мы и их пытаемся убеждать, но они очень сложно поддаются убеждению. А на нас начинают равняться все большее и большее количество государств", - заявил Песков."Они (многие страны - ред.) не во всём поддерживают нас. Но сама идея суверенности, идея жить, как нужно тебе - определенно большинству в мире импонирует. И вот этот процесс изменения системы координат обязательно закончится тем, что, наверное, суверенитет, уважительность в отношении друг к другу между странами станут основным понятием", - сказал он во время открытого диалога "Элементы социальной инженерии" с участниками "Территории смыслов" в мастерской управления "Сенеж".Он подчеркнул, что государство должно отстаивать свои интересы, свою правоту как внутри себя - перед своими гражданами, там и перед другими странами."Это постоянно. Это нужно делать днем и ночью", - сказал он.Идея обладания суверенитетом импонирует большинству стран в мире, процесс изменения координат закончится тем, что уважительность между странами станет основным понятием, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что мир гораздо больше стран коллективного Запада.

https://ria.ru/20230801/alzhir-1887650575.html

https://ria.ru/20230728/putin-1886997030.html

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дмитрий песков, россия, в мире