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Биография Найджела Кейси
Биография Найджела Кейси - РИА Новости, 02.08.2023
Биография Найджела Кейси
Британский дипломат Найджел Кейси родился 29 мая 1969 года в Лимингтон-Спа, графство Уорикшир (Великобритания). РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T18:45
2023-08-02T18:45
2023-08-02T18:47
великобритания
юар
уорикшир
справки
посольство великобритании в рф
найджел кейси
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Британский дипломат Найджел Кейси родился 29 мая 1969 года в Лимингтон-Спа, графство Уорикшир (Великобритания).Окончил Баллиол-колледж Оксфордского университета, где изучал современную историю.В 1991 году начал работать в министерстве иностранных дел Великобритании.В 1993-1995 годах – вице-консул по политическим вопросам и СМИ в посольстве Великобритании в Йоханнесбурге (ЮАР).С 1996 по 1998 год был личным секретарем посла Великобритании в Вашингтоне (США).В 1999-2000 годах работал в департаменте политической безопасности, в 2001 году – в департаменте экономической политики МИД Великобритании.В 2002 году изучал русский язык.С 2003 по 2006 год работал в посольстве Великобритании в Москве, руководил отделом внешней политики.С 2006 по 2007 год был руководителем отдела политики в отношении Ирака в МИД Великобритании.В 2007-2011 годах – заместитель верховного комиссара и политический советник в посольстве Великобритании в Нью-Дели (Индия).С 2011 по 2013 год – посол Великобритании в Сараево (Босния и Герцеговина).В 2014-2016 годах – личный секретарь премьер-министра Великобритании по вопросам внешней политики.В 2017-2021 годах – верховный комиссар Великобритании в Претории (ЮАР).С 2021 года – спецпредставитель британского премьера по Афганистану и Пакистану, директор Управления Афганистана и Пакистана (APD) в МИД Великобритании.2 августа 2023 года Найджел Кейси был назначен послом Великобритании в России. Он вступит в должность в ноябре 2023 года. Найджел Кейси женат, у него двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, юар, уорикшир, справки, посольство великобритании в рф, найджел кейси
Великобритания, ЮАР, Уорикшир, Справки, Посольство Великобритании в РФ, Найджел Кейси
Британский дипломат Найджел Кейси родился
29 мая 1969 года в Лимингтон-Спа, графство Уорикшир
(Великобритания).
Окончил Баллиол-колледж Оксфордского университета, где изучал современную историю.
В 1991 году начал работать
в министерстве иностранных дел Великобритании.
В 1993-1995 годах – вице-консул по политическим вопросам и СМИ в посольстве Великобритании в Йоханнесбурге (ЮАР).
С 1996 по 1998 год был личным секретарем посла Великобритании в Вашингтоне (США).
В 1999-2000 годах работал в департаменте политической безопасности, в 2001 году – в департаменте экономической политики МИД Великобритании.
В 2002 году изучал русский язык.
С 2003 по 2006 год работал в посольстве Великобритании в Москве, руководил отделом внешней политики.
С 2006 по 2007 год был руководителем отдела политики в отношении Ирака в МИД Великобритании.
В 2007-2011 годах – заместитель верховного комиссара и политический советник в посольстве Великобритании в Нью-Дели (Индия).
С 2011 по 2013 год – посол Великобритании в Сараево (Босния и Герцеговина).
В 2014-2016 годах – личный секретарь премьер-министра Великобритании по вопросам внешней политики.
В 2017-2021 годах – верховный комиссар Великобритании в Претории (ЮАР).
С 2021 года – спецпредставитель британского премьера
по Афганистану и Пакистану, директор Управления Афганистана и Пакистана (APD) в МИД Великобритании.
2 августа 2023 года Найджел Кейси был назначен послом Великобритании
в России. Он вступит в должность в ноябре 2023 года.
Найджел Кейси женат, у него двое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников