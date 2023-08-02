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Биография Найджела Кейси

Биография Найджела Кейси - РИА Новости, 02.08.2023

Биография Найджела Кейси

Британский дипломат Найджел Кейси родился 29 мая 1969 года в Лимингтон-Спа, графство Уорикшир (Великобритания). РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T18:45

2023-08-02T18:45

2023-08-02T18:47

великобритания

юар

уорикшир

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найджел кейси

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Британский дипломат Найджел Кейси родился 29 мая 1969 года в Лимингтон-Спа, графство Уорикшир (Великобритания).Окончил Баллиол-колледж Оксфордского университета, где изучал современную историю.В 1991 году начал работать в министерстве иностранных дел Великобритании.В 1993-1995 годах – вице-консул по политическим вопросам и СМИ в посольстве Великобритании в Йоханнесбурге (ЮАР).С 1996 по 1998 год был личным секретарем посла Великобритании в Вашингтоне (США).В 1999-2000 годах работал в департаменте политической безопасности, в 2001 году – в департаменте экономической политики МИД Великобритании.В 2002 году изучал русский язык.С 2003 по 2006 год работал в посольстве Великобритании в Москве, руководил отделом внешней политики.С 2006 по 2007 год был руководителем отдела политики в отношении Ирака в МИД Великобритании.В 2007-2011 годах – заместитель верховного комиссара и политический советник в посольстве Великобритании в Нью-Дели (Индия).С 2011 по 2013 год – посол Великобритании в Сараево (Босния и Герцеговина).В 2014-2016 годах – личный секретарь премьер-министра Великобритании по вопросам внешней политики.В 2017-2021 годах – верховный комиссар Великобритании в Претории (ЮАР).С 2021 года – спецпредставитель британского премьера по Афганистану и Пакистану, директор Управления Афганистана и Пакистана (APD) в МИД Великобритании.2 августа 2023 года Найджел Кейси был назначен послом Великобритании в России. Он вступит в должность в ноябре 2023 года. Найджел Кейси женат, у него двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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