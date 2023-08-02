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Великобритания назначила нового посла в России - РИА Новости, 02.08.2023
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17:25 02.08.2023 (обновлено: 21:27 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/posol-1887830369.html
Великобритания назначила нового посла в России
Великобритания назначила нового посла в России - РИА Новости, 02.08.2023
Великобритания назначила нового посла в России
Найджел Кейси станет новым послом Великобритании в России и сменит на этом посту Дебору Броннерт, сообщается на сайте правительства страны. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T17:25
2023-08-02T21:27
россия
великобритания
в мире
дебора броннерт
москва
найджел кейси
форин-офис
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Найджел Кейси станет новым послом Великобритании в России и сменит на этом посту Дебору Броннерт, сообщается на сайте правительства страны.&quot;Господин Найждел Кейси был назначен послом Его Величества в Российской Федерации&quot;, — говорится в заявлении.Броннерт представляет Великобританию в России с начала 2020 года, вскоре она займет другой пост в дипломатической службе, сказано в сообщении.Уточняется, что новый посол вступит в должность в ноябре этого года.Найджел Кейси родился 29 мая 1969 года в Ройал-Лемингтон-Спа. Начал дипломатическую карьеру в 1991 году. С 2003 по 2006 год руководил отделом внешней политики в посольстве Великобритании в Москве. В разные годы представлял Королевство в Ираке, Индии, Боснии и Герцеговине и ЮАР. С 2014 по 2016 год был личным секретарем премьер-министра по иностранным делам. С 2021 года по 2023-й — специальный представитель главы Форин-офиса по Афганистану.
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россия, великобритания, в мире, дебора броннерт, москва, найджел кейси, форин-офис
Россия, Великобритания, В мире, Дебора Броннерт, Москва, Найджел Кейси, Форин-офис
Великобритания назначила нового посла в России

Великобритания назначила дипломата Найджела Кейси новым послом в России

© Фото : Crown copyrightНайджел Кейси
Найджел Кейси - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Фото : Crown copyright
Найджел Кейси. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Найджел Кейси станет новым послом Великобритании в России и сменит на этом посту Дебору Броннерт, сообщается на сайте правительства страны.
«

"Господин Найждел Кейси был назначен послом Его Величества в Российской Федерации", — говорится в заявлении.

Броннерт представляет Великобританию в России с начала 2020 года, вскоре она займет другой пост в дипломатической службе, сказано в сообщении.
Уточняется, что новый посол вступит в должность в ноябре этого года.
Найджел Кейси родился 29 мая 1969 года в Ройал-Лемингтон-Спа. Начал дипломатическую карьеру в 1991 году. С 2003 по 2006 год руководил отделом внешней политики в посольстве Великобритании в Москве. В разные годы представлял Королевство в Ираке, Индии, Боснии и Герцеговине и ЮАР. С 2014 по 2016 год был личным секретарем премьер-министра по иностранным делам. С 2021 года по 2023-й — специальный представитель главы Форин-офиса по Афганистану.
Найджел Кейси - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
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