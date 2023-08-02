https://ria.ru/20230802/posol-1887830369.html
Великобритания назначила нового посла в России
Великобритания назначила нового посла в России - РИА Новости, 02.08.2023
Великобритания назначила нового посла в России
Найджел Кейси станет новым послом Великобритании в России и сменит на этом посту Дебору Броннерт, сообщается на сайте правительства страны. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T17:25
2023-08-02T17:25
2023-08-02T21:27
россия
великобритания
в мире
дебора броннерт
москва
найджел кейси
форин-офис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887833863_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_320c1389535898b891e8628ad0c1e26c.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Найджел Кейси станет новым послом Великобритании в России и сменит на этом посту Дебору Броннерт, сообщается на сайте правительства страны."Господин Найждел Кейси был назначен послом Его Величества в Российской Федерации", — говорится в заявлении.Броннерт представляет Великобританию в России с начала 2020 года, вскоре она займет другой пост в дипломатической службе, сказано в сообщении.Уточняется, что новый посол вступит в должность в ноябре этого года.Найджел Кейси родился 29 мая 1969 года в Ройал-Лемингтон-Спа. Начал дипломатическую карьеру в 1991 году. С 2003 по 2006 год руководил отделом внешней политики в посольстве Великобритании в Москве. В разные годы представлял Королевство в Ираке, Индии, Боснии и Герцеговине и ЮАР. С 2014 по 2016 год был личным секретарем премьер-министра по иностранным делам. С 2021 года по 2023-й — специальный представитель главы Форин-офиса по Афганистану.
https://ria.ru/20230802/keysi-1887854211.html
россия
великобритания
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887833863_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_932af1681f367dcc415858de97a15e2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, в мире, дебора броннерт, москва, найджел кейси, форин-офис
Россия, Великобритания, В мире, Дебора Броннерт, Москва, Найджел Кейси, Форин-офис
Великобритания назначила нового посла в России
Великобритания назначила дипломата Найджела Кейси новым послом в России