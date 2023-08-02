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Великобритания назначила нового посла в России

Великобритания назначила нового посла в России - РИА Новости, 02.08.2023

Великобритания назначила нового посла в России

Найджел Кейси станет новым послом Великобритании в России и сменит на этом посту Дебору Броннерт, сообщается на сайте правительства страны. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T17:25

2023-08-02T17:25

2023-08-02T21:27

россия

великобритания

в мире

дебора броннерт

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найджел кейси

форин-офис

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Найджел Кейси станет новым послом Великобритании в России и сменит на этом посту Дебору Броннерт, сообщается на сайте правительства страны."Господин Найждел Кейси был назначен послом Его Величества в Российской Федерации", — говорится в заявлении.Броннерт представляет Великобританию в России с начала 2020 года, вскоре она займет другой пост в дипломатической службе, сказано в сообщении.Уточняется, что новый посол вступит в должность в ноябре этого года.Найджел Кейси родился 29 мая 1969 года в Ройал-Лемингтон-Спа. Начал дипломатическую карьеру в 1991 году. С 2003 по 2006 год руководил отделом внешней политики в посольстве Великобритании в Москве. В разные годы представлял Королевство в Ираке, Индии, Боснии и Герцеговине и ЮАР. С 2014 по 2016 год был личным секретарем премьер-министра по иностранным делам. С 2021 года по 2023-й — специальный представитель главы Форин-офиса по Афганистану.

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