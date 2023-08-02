https://ria.ru/20230802/kater-1887819108.html

Минздрав рассказал о состоянии девочки, попавшей под винт катера в Самаре

Минздрав рассказал о состоянии девочки, попавшей под винт катера в Самаре - РИА Новости, 02.08.2023

Минздрав рассказал о состоянии девочки, попавшей под винт катера в Самаре

Школьница, которую задело винтом проплывающего мимо катера на реке Сок в Самаре, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T16:35

2023-08-02T16:35

2023-08-02T16:35

происшествия

самара

здоровье - общество

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САМАРА, 2 авг - РИА Новости. Школьница, которую задело винтом проплывающего мимо катера на реке Сок в Самаре, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. Ранее следствие сообщило, что 30 июля катер, проехавший вблизи берега реки Сок, травмировал девочку. Возбуждено уголовное дело, 60-летний водитель катера задержан. По данным областного минздрава, ребенок госпитализирован в стабильно тяжелом состоянии, врачам удалось спасти ей ноги. "Сейчас состояние девочки оценивается как стабильно тяжелое. Она находится под наблюдением медработников, ей оказывается вся необходимая помощь… На данный момент девочка находится в реанимации. Продолжается восполнение кровопотери… У нее травмированы обе голени. Врачи констатировали несколько переломов костей, разрывы сухожилий и большую кровопотерю", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что врачи областной больницы во вторник провели телемедицинскую консультацию со специалистами Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, которые "подтвердили правильность выбранной тактики лечения".

https://ria.ru/20230724/zaplyv-1886026805.html

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происшествия, самара, здоровье - общество