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Минздрав рассказал о состоянии девочки, попавшей под винт катера в Самаре - РИА Новости, 02.08.2023
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16:35 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/kater-1887819108.html
Минздрав рассказал о состоянии девочки, попавшей под винт катера в Самаре
Минздрав рассказал о состоянии девочки, попавшей под винт катера в Самаре - РИА Новости, 02.08.2023
Минздрав рассказал о состоянии девочки, попавшей под винт катера в Самаре
Школьница, которую задело винтом проплывающего мимо катера на реке Сок в Самаре, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T16:35
2023-08-02T16:35
происшествия
самара
здоровье - общество
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САМАРА, 2 авг - РИА Новости. Школьница, которую задело винтом проплывающего мимо катера на реке Сок в Самаре, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. Ранее следствие сообщило, что 30 июля катер, проехавший вблизи берега реки Сок, травмировал девочку. Возбуждено уголовное дело, 60-летний водитель катера задержан. По данным областного минздрава, ребенок госпитализирован в стабильно тяжелом состоянии, врачам удалось спасти ей ноги. "Сейчас состояние девочки оценивается как стабильно тяжелое. Она находится под наблюдением медработников, ей оказывается вся необходимая помощь… На данный момент девочка находится в реанимации. Продолжается восполнение кровопотери… У нее травмированы обе голени. Врачи констатировали несколько переломов костей, разрывы сухожилий и большую кровопотерю", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что врачи областной больницы во вторник провели телемедицинскую консультацию со специалистами Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, которые "подтвердили правильность выбранной тактики лечения".
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происшествия, самара, здоровье - общество
Происшествия, Самара, Здоровье - Общество
Минздрав рассказал о состоянии девочки, попавшей под винт катера в Самаре

Минздрав: девочка, попавшая под винт катера в Самаре, остается в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 2 авг - РИА Новости. Школьница, которую задело винтом проплывающего мимо катера на реке Сок в Самаре, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
Ранее следствие сообщило, что 30 июля катер, проехавший вблизи берега реки Сок, травмировал девочку. Возбуждено уголовное дело, 60-летний водитель катера задержан. По данным областного минздрава, ребенок госпитализирован в стабильно тяжелом состоянии, врачам удалось спасти ей ноги.
"Сейчас состояние девочки оценивается как стабильно тяжелое. Она находится под наблюдением медработников, ей оказывается вся необходимая помощь… На данный момент девочка находится в реанимации. Продолжается восполнение кровопотери… У нее травмированы обе голени. Врачи констатировали несколько переломов костей, разрывы сухожилий и большую кровопотерю", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что врачи областной больницы во вторник провели телемедицинскую консультацию со специалистами Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, которые "подтвердили правильность выбранной тактики лечения".
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