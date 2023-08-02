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Глава МИД Армении обсудил с Боррелем ситуацию в Карабахе

Глава МИД Армении обсудил с Боррелем ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 02.08.2023

Глава МИД Армении обсудил с Боррелем ситуацию в Карабахе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил в среду по телефону ситуацию в Карабахе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T23:58

2023-08-02T23:58

2023-08-02T23:58

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ЕРЕВАН, 2 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил в среду по телефону ситуацию в Карабахе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства. "Собеседники обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности. Был обсужден гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе в связи с незаконным блокированием Азербайджаном Лачинского коридора", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МИД. По данным пресс-службы, Мирзоян подчеркнул необходимость немедленного снятия блокады Лачинского коридора в соответствии с решениями Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля 2023 года, а также неотложного обеспечения Карабаха продовольствием, медикаментами и другими предметами первой необходимости. "Была подчеркнута необходимость обеспечения полноценной и бесперебойной работы Международного комитета Красного Креста, единственной международной гуманитарной организации, имеющей доступ в Нагорный Карабах. Министр иностранных дел назвал грубым нарушением международного гуманитарного права похищение пограничной службой Азербайджана (жителя Карабаха - ред.) Вагифа Хачатряна, которого перевозили из Нагорного Карабаха в Армению для прохождения лечения", - отметили в пресс-службе. Ранее МИД Армении сообщил, что 68-летний пациент, которого в сопровождении сотрудников МККС везли из Карабаха на лечение в Армению, был задержан пограничной службой Азербайджана на КПП. Двадцать третьего апреля 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией - он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех Сюникской области Армении. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента. Ранее, в декабре прошлого года, ту же дорогу перекрывали азербайджанские экоактивисты - по их словам, акция стала выражением протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В ответ в Баку назвали установление пункта пропуска легитимным шагом. В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер Армении Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html

https://ria.ru/20230725/garantii-1886267950.html

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