Глава МИД Армении обсудил с Боррелем ситуацию в Карабахе
Глава МИД Армении Мирзоян обсудил с главой дипломатии ЕС Боррелем ситуацию в Карабахе
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин
Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин . Архивное фото
ЕРЕВАН, 2 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил в среду по телефону ситуацию в Карабахе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.
"Собеседники обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности. Был обсужден гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе в связи с незаконным блокированием Азербайджаном Лачинского коридора", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
По данным пресс-службы, Мирзоян подчеркнул необходимость немедленного снятия блокады Лачинского коридора в соответствии с решениями Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля 2023 года, а также неотложного обеспечения Карабаха продовольствием, медикаментами и другими предметами первой необходимости.
"Была подчеркнута необходимость обеспечения полноценной и бесперебойной работы Международного комитета Красного Креста, единственной международной гуманитарной организации, имеющей доступ в Нагорный Карабах. Министр иностранных дел назвал грубым нарушением международного гуманитарного права похищение пограничной службой Азербайджана (жителя Карабаха - ред.) Вагифа Хачатряна, которого перевозили из Нагорного Карабаха в Армению для прохождения лечения", - отметили в пресс-службе.
Ранее МИД Армении сообщил, что 68-летний пациент, которого в сопровождении сотрудников МККС везли из Карабаха на лечение в Армению, был задержан пограничной службой Азербайджана на КПП.
Двадцать третьего апреля 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией - он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех Сюникской области Армении. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента. Ранее, в декабре прошлого года, ту же дорогу перекрывали азербайджанские экоактивисты - по их словам, акция стала выражением протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр.
МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В ответ в Баку назвали установление пункта пропуска легитимным шагом.
В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер Армении Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.