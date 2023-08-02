https://ria.ru/20230802/karabakh-1887769599.html

МИД России прокомментировал слова Пашиняна о миротворцах в Карабахе

МИД России прокомментировал слова Пашиняна о миротворцах в Карабахе - РИА Новости, 02.08.2023

МИД России прокомментировал слова Пашиняна о миротворцах в Карабахе

Высказывания лидера Армении Никола Пашиняна о российских миротворцах в Нагорном Карабахе демонстрируют двусмысленность, которую Ереван нередко занимает по... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T13:21

2023-08-02T13:21

2023-08-02T13:21

в мире

нагорный карабах

армения

никол пашинян

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Высказывания лидера Армении Никола Пашиняна о российских миротворцах в Нагорном Карабахе демонстрируют двусмысленность, которую Ереван нередко занимает по ключевым вопросам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, попросив также армянское руководство определиться по вопросу российского контингента. Ранее премьер Армении Пашинян заявил, что если российские миротворцы решат уйти из Нагорного Карабаха, то это будет означать, что угрозы населению региона больше нет. "Абсолютно непонятные рассуждения относительного возможного решения российских миротворцев о выходе из Нагорного Карабаха, особенно на фоне нынешней крайне непростой гуманитарной ситуации там.... Мы видим нередко, что представители руководства Армении занимают какую-то позицию двусмысленную по ряду ключевых вопросов, поэтому очень бы хотелось, чтобы по этому пункту двусмысленности не было", - сказала Захарова на брифинге в четверг. Она напомнила, что российские миротворцы в Карабахе выполняют важные функции - разминирование, обмен пленными, урегулирование инцидентов и оказание гуманитарной помощи. "После того, как руководство Армении признало Нагорный Карабах азербайджанским, как они об этом сказали, какие-либо претензии в адрес России по поводу недостаточности усилий выглядят вдвойне неуместно", - заключила официальный представитель МИД РФ. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер Армении Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230726/propavshie-1886321079.html

https://ria.ru/20230526/peregovory-1874229455.html

https://ria.ru/20230620/karabakh-1879288150.html

нагорный карабах

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нагорный карабах, армения, никол пашинян, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе