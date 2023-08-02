https://ria.ru/20230802/avto-1887656890.html

Названы самые популярные маршруты для экскурсий на автомобиле

Названы самые популярные маршруты для экскурсий на автомобиле - РИА Новости, 02.08.2023

Названы самые популярные маршруты для экскурсий на автомобиле

Россияне стали чаще ездить на автомобильные экскурсии, спрос на них по России вырос на 45 процентов по сравнению с прошлым летом, сообщает пресс-служба “Авито... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T04:54

2023-08-02T04:54

2023-08-02T04:54

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Россияне стали чаще ездить на автомобильные экскурсии, спрос на них по России вырос на 45 процентов по сравнению с прошлым летом, сообщает пресс-служба “Авито Услуг”.Самым популярным регионом по числу таких запросов стал Краснодарский край — интерес к поездкам здесь подскочил сразу на 47 процентов по сравнению с прошлым годом, на этот регион приходится почти каждый 10-й заказ авто с водителем.В число наиболее популярных направлений вошли Москва и Московская область (+48 процентов), Санкт-Петербург и Ленинградская область (+15 процентов), а также Владикавказ, Минеральные Воды, Кисловодск, Грозный."С развитием внутреннего туризма россияне стали чаще интересоваться такими услугами. Путешественники обращаются в гидам на машине, если возникают трудности с покупкой билетов на поезд или самолет, или если маршрут уже продуман и осталось объехать достопримечательности региона. А еще поездка с водителем также подходит для тех, кто не хочет или не умеет водить самостоятельно", – объясняет Евгения Лазарева, руководитель категории "Транспортные услуги" на “Авито Услугах”.В топе у любителей автоэкскурсий с гидами оказались также Уфа (+54 процента), Казань (+46 процентов), Екатеринбург (+43 процента), Новосибирск (+43 процента).

https://ria.ru/20230801/otel-1887564998.html

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