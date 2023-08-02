https://ria.ru/20230802/aliev-1887703292.html

Алиев пообещал гарантии безопасности армянам в Карабахе

Алиев пообещал гарантии безопасности армянам в Карабахе - РИА Новости, 02.08.2023

Алиев пообещал гарантии безопасности армянам в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал гарантии армянам Карабаха и призвал их стать частью азербайджанского общества. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T00:59

2023-08-02T00:59

2023-08-02T01:05

в мире

азербайджан

ереван

нагорный карабах

ильхам алиев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817321402_0:61:2998:1747_1920x0_80_0_0_70932054e38122897b4ce3439990e927.jpg

БАКУ, 2 авг – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал гарантии армянам Карабаха и призвал их стать частью азербайджанского общества. "Касательно армян в Карабахе, то они не должны следовать за своими так называемыми лидерами. Эти лидеры все время лгали им. Карабахские армяне должны понять, что, будучи частью азербайджанского общества, они получат гарантии безопасности и права, в том числе образовательные, культурные, религиозные, муниципальные. Они будут жить нормальной жизнью. Они также перестанут быть заложниками манипуляций. Думаю, если они меня послушают, то поймут меня. Они знают, что я стою за своими словами", - сказал Алиев в интервью Euronews. В конце июля глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам своих переговоров с армянским и азербайджанским коллегами сообщал, что у Еревана есть понимание необходимости убедить армян Нагорного Карабаха в важности переговоров с Баку, а Азербайджан, в свою очередь, на взаимной основе готов предоставить гарантии прав армянам Нагорного Карабаха. При этом Алиев 24 июля заявлял, что права и безопасность армян Карабаха будут обеспечиваться на основе азербайджанской конституции, а до этого - еще в апреле - отмечал, что проживающие в Карабахе армяне должны принять гражданство Азербайджана либо искать себе другое место жительства. Глава армянского МИД Арарат Мирзоян, выступая в июле на заседании постоянного совета ОБСЕ, заявил, что признание территориальной целостности Азербайджана не может быть истолковано как право на этническую чистку Нагорного Карабаха. В ответ на это МИД Азербайджана назвал "ошибочным и опасным" это заявление Еревана. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут в ближайшем будущем подписать мирный договор, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230725/peregovory-1886237022.html

https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html

азербайджан

ереван

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, ереван, нагорный карабах, ильхам алиев