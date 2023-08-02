Алиев пообещал гарантии безопасности армянам в Карабахе
Алиев пообещал гарантии армянам Карабаха и призвал стать частью азербайджанского общества
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 2 авг – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал гарантии армянам Карабаха и призвал их стать частью азербайджанского общества.
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"Касательно армян в Карабахе, то они не должны следовать за своими так называемыми лидерами. Эти лидеры все время лгали им. Карабахские армяне должны понять, что, будучи частью азербайджанского общества, они получат гарантии безопасности и права, в том числе образовательные, культурные, религиозные, муниципальные. Они будут жить нормальной жизнью. Они также перестанут быть заложниками манипуляций. Думаю, если они меня послушают, то поймут меня. Они знают, что я стою за своими словами", - сказал Алиев в интервью Euronews.
В конце июля глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам своих переговоров с армянским и азербайджанским коллегами сообщал, что у Еревана есть понимание необходимости убедить армян Нагорного Карабаха в важности переговоров с Баку, а Азербайджан, в свою очередь, на взаимной основе готов предоставить гарантии прав армянам Нагорного Карабаха.
При этом Алиев 24 июля заявлял, что права и безопасность армян Карабаха будут обеспечиваться на основе азербайджанской конституции, а до этого - еще в апреле - отмечал, что проживающие в Карабахе армяне должны принять гражданство Азербайджана либо искать себе другое место жительства.
Глава армянского МИД Арарат Мирзоян, выступая в июле на заседании постоянного совета ОБСЕ, заявил, что признание территориальной целостности Азербайджана не может быть истолковано как право на этническую чистку Нагорного Карабаха. В ответ на это МИД Азербайджана назвал "ошибочным и опасным" это заявление Еревана.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут в ближайшем будущем подписать мирный договор, если Ереван не изменит свою позицию.