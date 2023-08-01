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"Мы и есть Путин". В ЮАР публично обратились к Западу
"Мы и есть Путин". В ЮАР публично обратились к Западу - РИА Новости, 01.08.2023
"Мы и есть Путин". В ЮАР публично обратились к Западу
Лидер партии "Борцы за экономическую свободу" ЮАР Джулиус Селло Малема заявил, что никогда не поддержит давление Запада на президента России Владимира Путина... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T04:34
2023-08-01T04:34
2023-08-01T07:49
в мире
юар
россия
европа
владимир путин
сергей лавров
брикс
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Лидер партии "Борцы за экономическую свободу" ЮАР Джулиус Селло Малема заявил, что никогда не поддержит давление Запада на президента России Владимира Путина. Такое заявление он сделал на митинге в честь десятилетия основании партии, соответствующее видео опубликовал южноафриканский новостной канал SABC News."Мы — это Путин, а Путин — это мы. И мы никогда не поддержим империализм против президента Путина", — заявил политик под восторженные возгласы десятков тысяч людей.Малема добавил, что считает БРИКС альтернативой Европе и США, выразив надежду, что объединение продолжит укрепляться.На прошлой неделе в Санкт-Петербурге прошел второй саммит и экономический форум Россия — Африка. Как заявил президент России Владимир Путин, Россия высоко оценивает итоги совместной работы на саммите, достигнутые результаты формируют хорошую основу для дальнейшего углубления российско-африканского партнерства в интересах процветания и благополучия народовВ конце августа в ЮАР пройдет очередной саммит БРИКС. Россию на нем представит глава МИД Сергей Лавров.
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в мире, юар, россия, европа, владимир путин, сергей лавров, брикс, форум "россия — африка"
В мире, ЮАР, Россия, Европа, Владимир Путин, Сергей Лавров, БРИКС, Форум "Россия — Африка"
"Мы и есть Путин". В ЮАР публично обратились к Западу
Десятки тысяч участников митинга в ЮАР приветствовали лозунги в поддержку Путина