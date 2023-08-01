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Жители Петербурга подарили игрушки тигренку Зевсу из зоопарка Мариуполя
Жители Петербурга подарили игрушки тигренку Зевсу из зоопарка Мариуполя - РИА Новости, 01.08.2023
Жители Петербурга подарили игрушки тигренку Зевсу из зоопарка Мариуполя
Помощь жителей Санкт-Петербурга позволила обеспечить игрушками тигренка по кличке Зевс из зоопарка Мариуполя, которого подарили городу, сообщил Ленинградский... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T14:25
2023-08-01T14:25
2023-08-01T14:31
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Помощь жителей Санкт-Петербурга позволила обеспечить игрушками тигренка по кличке Зевс из зоопарка Мариуполя, которого подарили городу, сообщил Ленинградский зоопарк. Ранее сообщалось, что в прошлом году петербургские строители взяли шефство над зоопарком Мариуполя. В качестве ответного знака Петербургу подарили двух тигрят. Тигрица Опелька была направлена на реабилитацию в Ленинградскую область. Второй тигренок, которого назвали Зевс, передан Ленинградскому зоопарку, где специалисты обследовали его, провели необходимое лечение, чипировали и вакцинировали. "Вы подарили Зевсу игрушки! Наш сбор позволил приобрести для юного тигра много игрушек: бочки, мячи, большую емкость для воды и дорожные конусы. А еще мы заказали для него специальные игрушки для крупных животных (мячи многогранники, пластиковые яйца и другое), их поставка ожидается в течение августа", - информирует зоопарк в своем телеграм-канале. Как отмечается, 22 июля тигренку исполнился год, и сотрудники зоопарка вручили ему часть подарков. "Когтистые лапы и острые зубы очень быстро выводят предметы из строя, но благодаря вам энергичный питомец обеспечен игрушками на несколько месяцев вперед", - заключают в Ленинградском зоопарке. С момента установления побратимских связей в июне 2022 года Петербург активно помогает Мариуполю. В Мариуполе уже открыты две поликлиники, введены три школы и три детских сада, реконструирован Дворец спорта, отремонтирован волейбольный комплекс Мариупольского университета, возрожден большой городской фонтан. В настоящее время завершены работы по 26 адресам. Всего силами Петербурга запланировано более 70 мероприятий по восстановлению Мариуполя.
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общество, мариуполь, санкт-петербург, ленинградский зоопарк, ленинградская область
Хорошие новости, Общество, Мариуполь, Санкт-Петербург, Ленинградский зоопарк, Ленинградская область
Жители Петербурга подарили игрушки тигренку Зевсу из зоопарка Мариуполя
Жители Петербурга подарили игрушки тигренку Зевсу, подаренному зоопарком Мариуполя
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости.
Помощь жителей Санкт-Петербурга позволила обеспечить игрушками тигренка по кличке Зевс из зоопарка Мариуполя, которого подарили городу, сообщил Ленинградский зоопарк
.
Ранее сообщалось, что в прошлом году петербургские строители взяли шефство над зоопарком Мариуполя. В качестве ответного знака Петербургу подарили двух тигрят. Тигрица Опелька была направлена на реабилитацию в Ленинградскую область
. Второй тигренок, которого назвали Зевс, передан Ленинградскому зоопарку, где специалисты обследовали его, провели необходимое лечение, чипировали и вакцинировали.
"Вы подарили Зевсу игрушки! Наш сбор позволил приобрести для юного тигра много игрушек: бочки, мячи, большую емкость для воды и дорожные конусы. А еще мы заказали для него специальные игрушки для крупных животных (мячи многогранники, пластиковые яйца и другое), их поставка ожидается в течение августа", - информирует зоопарк в своем телеграм-канале.
Как отмечается, 22 июля тигренку исполнился год, и сотрудники зоопарка вручили ему часть подарков.
"Когтистые лапы и острые зубы очень быстро выводят предметы из строя, но благодаря вам энергичный питомец обеспечен игрушками на несколько месяцев вперед", - заключают в Ленинградском зоопарке.
С момента установления побратимских связей в июне 2022 года Петербург активно помогает Мариуполю. В Мариуполе уже открыты две поликлиники, введены три школы и три детских сада, реконструирован Дворец спорта, отремонтирован волейбольный комплекс Мариупольского университета, возрожден большой городской фонтан. В настоящее время завершены работы по 26 адресам. Всего силами Петербурга запланировано более 70 мероприятий по восстановлению Мариуполя.