https://ria.ru/20230801/lenoblast-1887652811.html

Ленобласть получила федподдержку в реконструкции очистных сооружений

Ленобласть получила федподдержку в реконструкции очистных сооружений - РИА Новости, 01.08.2023

Ленобласть получила федподдержку в реконструкции очистных сооружений

Ленинградская область заручилась федеральной поддержкой в реконструкции и модернизации очистных сооружений в городах на берегах крупных рек - Невы, Свири и... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T17:30

2023-08-01T17:30

2023-08-01T17:30

ленинградская область

волхов

александр дрозденко

валентина матвиенко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Ленинградская область заручилась федеральной поддержкой в реконструкции и модернизации очистных сооружений в городах на берегах крупных рек - Невы, Свири и Волхова, сообщил на пресс-конференции посвященной 96-летию региона, губернатор Александр Дрозденко. По его словам, в результате встречи с заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ Павлом Барышевым города Шлиссельбург, Кировск, Отрадное, а также крупные населенные пункты на берегах Свири и Волхова войдут в федеральный проект по оздоровлению Ладоги. "Благодарю президента России и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко за поддержку проекта на федеральном уровне. Благодаря этому решению в городах Ленобласти планомерно пройдет реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений", — отметил Дрозденко. Он указал, что в этом году на коммунальную инфраструктуру региона выделяется рекордная сумма — порядка 8,5 миллиардов рублей. Средства направлены на реконструкцию и модернизацию инфраструктурных объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов. Губернатор уточнил, что сейчас работы по благоустройству идут во всех районах Ленинградской области. Регион в этом году благоустраивает 152 общественных и дворовых территории, 106 из них — это парки, набережные, площади, бульвары по национальному проекту "Жилье и городская среда", а также дворовые территории и общественные по региональным программам. Каждый год число обновляемых пространств растет.

https://ria.ru/20230724/blagoustroystvo-1885998598.html

волхов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

волхов, александр дрозденко, валентина матвиенко