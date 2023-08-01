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Ленобласть получила федподдержку в реконструкции очистных сооружений - РИА Новости, 01.08.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
17:30 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/lenoblast-1887652811.html
Ленобласть получила федподдержку в реконструкции очистных сооружений
Ленобласть получила федподдержку в реконструкции очистных сооружений - РИА Новости, 01.08.2023
Ленобласть получила федподдержку в реконструкции очистных сооружений
Ленинградская область заручилась федеральной поддержкой в реконструкции и модернизации очистных сооружений в городах на берегах крупных рек - Невы, Свири и... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T17:30
2023-08-01T17:30
ленинградская область
волхов
александр дрозденко
валентина матвиенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Ленинградская область заручилась федеральной поддержкой в реконструкции и модернизации очистных сооружений в городах на берегах крупных рек - Невы, Свири и Волхова, сообщил на пресс-конференции посвященной 96-летию региона, губернатор Александр Дрозденко. По его словам, в результате встречи с заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ Павлом Барышевым города Шлиссельбург, Кировск, Отрадное, а также крупные населенные пункты на берегах Свири и Волхова войдут в федеральный проект по оздоровлению Ладоги. "Благодарю президента России и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко за поддержку проекта на федеральном уровне. Благодаря этому решению в городах Ленобласти планомерно пройдет реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений", — отметил Дрозденко. Он указал, что в этом году на коммунальную инфраструктуру региона выделяется рекордная сумма — порядка 8,5 миллиардов рублей. Средства направлены на реконструкцию и модернизацию инфраструктурных объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов. Губернатор уточнил, что сейчас работы по благоустройству идут во всех районах Ленинградской области. Регион в этом году благоустраивает 152 общественных и дворовых территории, 106 из них — это парки, набережные, площади, бульвары по национальному проекту "Жилье и городская среда", а также дворовые территории и общественные по региональным программам. Каждый год число обновляемых пространств растет.
https://ria.ru/20230724/blagoustroystvo-1885998598.html
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волхов, александр дрозденко, валентина матвиенко
Ленинградская область , Волхов, Александр Дрозденко, Валентина Матвиенко

Ленобласть получила федподдержку в реконструкции очистных сооружений

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Ленинградская область заручилась федеральной поддержкой в реконструкции и модернизации очистных сооружений в городах на берегах крупных рек - Невы, Свири и Волхова, сообщил на пресс-конференции посвященной 96-летию региона, губернатор Александр Дрозденко.
По его словам, в результате встречи с заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ Павлом Барышевым города Шлиссельбург, Кировск, Отрадное, а также крупные населенные пункты на берегах Свири и Волхова войдут в федеральный проект по оздоровлению Ладоги.
Вид на Ивангород - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Проекты благоустройства городов Ленобласти победили в конкурсе Минстроя
24 июля, 16:57
"Благодарю президента России и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко за поддержку проекта на федеральном уровне. Благодаря этому решению в городах Ленобласти планомерно пройдет реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений", — отметил Дрозденко. Он указал, что в этом году на коммунальную инфраструктуру региона выделяется рекордная сумма — порядка 8,5 миллиардов рублей. Средства направлены на реконструкцию и модернизацию инфраструктурных объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов.
Губернатор уточнил, что сейчас работы по благоустройству идут во всех районах Ленинградской области. Регион в этом году благоустраивает 152 общественных и дворовых территории, 106 из них — это парки, набережные, площади, бульвары по национальному проекту "Жилье и городская среда", а также дворовые территории и общественные по региональным программам. Каждый год число обновляемых пространств растет.
 
Ленинградская областьВолховАлександр ДрозденкоВалентина Матвиенко
 
 
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