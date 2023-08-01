https://ria.ru/20230801/goroda-1887451106.html

Названы города, в которые россияне бронируют поездки в последний момент

Названы города, в которые россияне бронируют поездки в последний момент - РИА Новости, 01.08.2023

Названы города, в которые россияне бронируют поездки в последний момент

Эксперты рассказали, в каких городах туристы бронировали отели в последний момент — максимум за три дня до заселения, сообщает OneTwoTrip в исследовании,... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T04:27

2023-08-01T04:27

2023-08-01T04:27

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санкт-петербург

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куда можно лететь

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Эксперты рассказали, в каких городах туристы бронировали отели в последний момент — максимум за три дня до заселения, сообщает OneTwoTrip в исследовании, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Сотрудники сервиса проанализировали данные гостиниц и выяснили, что чуть больше половины заказов (50,5 процента), были оформлены незадолго до путешествия.Чаще всего непосредственно перед поездкой туристы выбирали гостиницы в Москве: почти четверть спонтанных заказов пришлись на столицу.Вторую строчку рейтинга занял Санкт-Петербург, отели в котором в последний момент бронировали 14,2 процента туристов. Доля занявшей третье место Казани – почти три процента.В список также вошли Адлер, Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону Нижний Новгород, Сочи и Новосибирск.Отправляясь в другие страны, россияне чаще бронируют гостиницы заблаговременно. Однако чуть больше трети заказов (39 процентов) все же оформляют максимум за три дня. Примечательно, что эта цифра относительно июня выросла на 8,5 процента.Если говорить о загранице, то больше всего отельных бронирований накануне заселения сделано в Стамбуле. На второй строчке рейтинга оказался Минск, а на третьей — Ереван.В десятку зарубежных городов, куда россияне в июле совершали спонтанные поездки, также вошли Дубай, Анталья, Тбилиси, Париж, Бишкек, Милан и Барселона.

https://ria.ru/20230729/otpusk-1887021700.html

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казань

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, санкт-петербург, казань, отдых в россии, туризм, куда можно лететь