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На форуме Россия — Африка подписали более 160 соглашений - РИА Новости, 01.08.2023
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19:03 01.08.2023 (обновлено: 19:06 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/forum-1887672271.html
На форуме Россия — Африка подписали более 160 соглашений
На форуме Россия — Африка подписали более 160 соглашений - РИА Новости, 01.08.2023
На форуме Россия — Африка подписали более 160 соглашений
Участники саммита и гуманитарного форума "Россия-Африка" за дни их проведения подписали 161 соглашение, приняли пять ключевых документов, также два важных... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T19:03
2023-08-01T19:06
форум "россия — африка"
африка
владимир путин
в мире
россия
антон кобяков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Участники саммита и гуманитарного форума "Россия-Африка" за дни их проведения подписали 161 соглашение, приняли пять ключевых документов, также два важных документа были подписаны в присутствии президента РФ Владимира Путина, сообщается на сайте мероприятия. Подведены основные итоги второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка", которые состоялись 27-28 июля в Санкт-Петербурге, информация опубликована на официальном сайте мероприятия. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия. "По итогам (экономического и гуманитарного - ред.) форума было подписано 161 соглашение, не являющееся коммерческой тайной (из них 146 – с иностранными организациями и органами власти), при этом суммы соглашений не разглашаются. Большинство соглашений заключено в области гуманитарного сотрудничества", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что наибольшее количество соглашений заключено в отраслях: международное и межрегиональное сотрудничество (56 соглашений), образование и наука (51), научно-техническое сотрудничество (10), экспорт и внешнеэкономическая деятельность (10). В сообщении также подчеркивается, что делегации из 48 стран, 27 из которых были представлены на уровне первых и вторых лиц государств, приняли участие в мероприятии, несмотря на давление со стороны западных стран. "Свыше 9000 участников и представителей СМИ из России и 104 иностранных государств и территорий приняли участие в мероприятиях в этот раз. Среди участников – около 1000 представителей иностранного бизнеса, более 2000 – российского, около 1100 представителей иностранных официальных делегаций и более 750 – российских", – подчеркнул советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков, его слова приводятся в сообщении. По информации на официальном сайте, по итогам саммита было принято пять ключевых документов: "Декларация второго Саммита Россия – Африка", "Декларация второго Саммита Россия - Африка о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве", "Декларация второго Саммита Россия - Африка о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности", "Декларация второго Саммита Россия - Африка об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом", "План действий Форума партнерства Россия - Африка на 2023-2026 года". Также в присутствии президента РФ Владимира Путина были подписаны два документа с ведущими африканскими интеграционными объединениями: "Меморандум о взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и Межправительственной организацией по развитию (ИГАД) об основах взаимоотношений и сотрудничестве" и "Меморандум о взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и Экономическим сообществом государств Центральной Африки (ЭСГЦА) об основах взаимоотношений и сотрудничестве". "Состоялся содержательный и заинтересованный обмен мнениями по всему спектру тем стратегического сотрудничества России и стран Африки. Мы определили основные направления дальнейшей совместной работы, наметили планы по усилению внешнеполитической координации, наращиванию торговых и инвестиционных потоков, промышленной кооперации между Россией и странами [Африканского] континента. Высоко оцениваем итоги нашей совместной работы на Саммите", – заявил Владимир Путин в ходе заключительного слова на втором пленарном заседании саммита, его слова также приводятся в сообщении. Подчеркивается, что участники мероприятий заявили о "приверженности совместному построению новой, более справедливой многополярной архитектуры мироустройства", которая будет основываться на суверенном равенстве и взаимовыгодном сотрудничестве стран.
https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html
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форум "россия — африка", африка, владимир путин, в мире, россия, антон кобяков
Форум "Россия — Африка", Африка, Владимир Путин, В мире, Россия, Антон Кобяков
На форуме Россия — Африка подписали более 160 соглашений

На форуме Россия — Африка подписали 160 соглашений и приняли пять ключевых документов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПленарное заедание II Саммита "Россия - Африка"
Пленарное заедание II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Пленарное заедание II Саммита "Россия - Африка". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Участники саммита и гуманитарного форума "Россия-Африка" за дни их проведения подписали 161 соглашение, приняли пять ключевых документов, также два важных документа были подписаны в присутствии президента РФ Владимира Путина, сообщается на сайте мероприятия.
Подведены основные итоги второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка", которые состоялись 27-28 июля в Санкт-Петербурге, информация опубликована на официальном сайте мероприятия. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.
Участники экономического форума Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Россия получила в союзники целый континент
26 июля, 08:00
"По итогам (экономического и гуманитарного - ред.) форума было подписано 161 соглашение, не являющееся коммерческой тайной (из них 146 – с иностранными организациями и органами власти), при этом суммы соглашений не разглашаются. Большинство соглашений заключено в области гуманитарного сотрудничества", - говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что наибольшее количество соглашений заключено в отраслях: международное и межрегиональное сотрудничество (56 соглашений), образование и наука (51), научно-техническое сотрудничество (10), экспорт и внешнеэкономическая деятельность (10).
В сообщении также подчеркивается, что делегации из 48 стран, 27 из которых были представлены на уровне первых и вторых лиц государств, приняли участие в мероприятии, несмотря на давление со стороны западных стран.
"Свыше 9000 участников и представителей СМИ из России и 104 иностранных государств и территорий приняли участие в мероприятиях в этот раз. Среди участников – около 1000 представителей иностранного бизнеса, более 2000 – российского, около 1100 представителей иностранных официальных делегаций и более 750 – российских", – подчеркнул советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков, его слова приводятся в сообщении.
Саммит Россия — Африка. День второй
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В Петербурге проходит ключевое событие в российско-африканских отношениях.

II Cаммит и форум Россия - Африка. Работа форума

В Петербурге проходит ключевое событие в российско-африканских отношениях.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 18
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

На форум прибыли делегации почти из всех стран Африканского континента.

Абдельазиз Мессауди, Международная ассоциация Друзья Крыма и Ноур Нада Салем, Международная ассоциация Друзья Крыма на стенде радио Sputnik

На форум прибыли делегации почти из всех стран Африканского континента.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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2 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

По словам президента России Владимира Путина, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге

По словам президента России Владимира Путина, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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3 из 18
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Продолжается обсуждение ключевых вопросов сотрудничества.

28 июля 2023. Пленарное заседание II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Продолжается обсуждение ключевых вопросов сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Состоялось пленарное заседание.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Состоялось пленарное заседание.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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5 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Сегодня в Северной столице идет дождь.

На форуме в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Сегодня в Северной столице идет дождь.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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6 из 18
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Но это не влияет на интерес участников саммита Россия — Африка.

Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций - участниками II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Но это не влияет на интерес участников саммита Россия — Африка.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Подписано множество соглашений и меморандумов.

Подписание меморандума о взаимопонимании между Мавританским информационным агентством и информационным агентством и радио Sputnik

Подписано множество соглашений и меморандумов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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8 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Саммит проходит в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Саммит проходит в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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9 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Но несмотря на это, около половины стран представлено на самом высоком уровне.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Но несмотря на это, около половины стран представлено на самом высоком уровне.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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10 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участницы форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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11 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Состоялась сессия "Продвижение гуманитарной политики на Африканском континенте: лучшие практики".

Сессия: Продвижение гуманитарной политики на Африканском континенте: лучшие практики

Состоялась сессия "Продвижение гуманитарной политики на Африканском континенте: лучшие практики".

© РИА Новости / Илья Питалев
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12 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В этом году повестку дополнили значительной гуманитарной составляющей.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В этом году повестку дополнили значительной гуманитарной составляющей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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13 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Прошла сессия "Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки".

Участники сессии: Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки

Прошла сессия "Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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14 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Особый интерес участники проявляют и к выставочной экспозиции.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Особый интерес участники проявляют и к выставочной экспозиции.

© РИА Новости / Илья Питалев
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15 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Ожидается принятие итоговой декларации.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Ожидается принятие итоговой декларации.

© РИА Новости / Илья Питалев
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16 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В Кремле отметили, что Россия намерена провести и третью такую встречу.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В Кремле отметили, что Россия намерена провести и третью такую встречу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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17 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

Стенд РИА Новости на II Cаммите и форуме Россия - Африка

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
18 из 18

В Петербурге проходит ключевое событие в российско-африканских отношениях.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 18

На форум прибыли делегации почти из всех стран Африканского континента.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
2 из 18

По словам президента России Владимира Путина, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 18

Продолжается обсуждение ключевых вопросов сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 18

Состоялось пленарное заседание.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 18

Сегодня в Северной столице идет дождь.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
6 из 18

Но это не влияет на интерес участников саммита Россия — Африка.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 18

Подписано множество соглашений и меморандумов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 18

Саммит проходит в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 18

Но несмотря на это, около половины стран представлено на самом высоком уровне.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 18

Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 18

Состоялась сессия "Продвижение гуманитарной политики на Африканском континенте: лучшие практики".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
12 из 18

В этом году повестку дополнили значительной гуманитарной составляющей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
13 из 18

Прошла сессия "Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
14 из 18

Особый интерес участники проявляют и к выставочной экспозиции.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
15 из 18

Ожидается принятие итоговой декларации.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
16 из 18

В Кремле отметили, что Россия намерена провести и третью такую встречу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
17 из 18

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
18 из 18
По информации на официальном сайте, по итогам саммита было принято пять ключевых документов: "Декларация второго Саммита Россия – Африка", "Декларация второго Саммита Россия - Африка о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве", "Декларация второго Саммита Россия - Африка о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности", "Декларация второго Саммита Россия - Африка об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом", "План действий Форума партнерства Россия - Африка на 2023-2026 года".
Также в присутствии президента РФ Владимира Путина были подписаны два документа с ведущими африканскими интеграционными объединениями: "Меморандум о взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и Межправительственной организацией по развитию (ИГАД) об основах взаимоотношений и сотрудничестве" и "Меморандум о взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и Экономическим сообществом государств Центральной Африки (ЭСГЦА) об основах взаимоотношений и сотрудничестве".
"Состоялся содержательный и заинтересованный обмен мнениями по всему спектру тем стратегического сотрудничества России и стран Африки. Мы определили основные направления дальнейшей совместной работы, наметили планы по усилению внешнеполитической координации, наращиванию торговых и инвестиционных потоков, промышленной кооперации между Россией и странами [Африканского] континента. Высоко оцениваем итоги нашей совместной работы на Саммите", – заявил Владимир Путин в ходе заключительного слова на втором пленарном заседании саммита, его слова также приводятся в сообщении.
Подчеркивается, что участники мероприятий заявили о "приверженности совместному построению новой, более справедливой многополярной архитектуры мироустройства", которая будет основываться на суверенном равенстве и взаимовыгодном сотрудничестве стран.
Жаркие дискуссии и подписание важных документов. Саммит Россия — Африка
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В Северной столице начинается второй день саммита и форума Россия — Африка.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В Северной столице начинается второй день саммита и форума Россия — Африка.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 15
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Традиционно в нем принимают участие главы государств, представители бизнеса и государственных структур, а также интеграционных объединений.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Традиционно в нем принимают участие главы государств, представители бизнеса и государственных структур, а также интеграционных объединений.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 15
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Саммит является ключевым и самым масштабным событием в российско-африканских отношениях.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Саммит является ключевым и самым масштабным событием в российско-африканских отношениях.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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3 из 15
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Цель мероприятия – способствовать укреплению всеобъемлющего и равноправного сотрудничества.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Цель мероприятия – способствовать укреплению всеобъемлющего и равноправного сотрудничества.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 15
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

В этом году около половины стран представлены на самом высоком уровне – главами государств и правительств.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В этом году около половины стран представлены на самом высоком уровне – главами государств и правительств.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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5 из 15
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Впервые идею проведения саммита озвучил президент России Владимир Путин в июле 2018 года.

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Мозамбик Филипе Ньюси проводят встречу на полях II саммита и форума Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Впервые идею проведения саммита озвучил президент России Владимир Путин в июле 2018 года.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 15
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Ожидается, что по итогам петербургской встречи будет принят план действий на период с 2023 по 2026 год.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Ожидается, что по итогам петербургской встречи будет принят план действий на период с 2023 по 2026 год.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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7 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Он охватит приоритетные направления сотрудничества.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Он охватит приоритетные направления сотрудничества.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 15
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Страны планируют подписать и множество других совместных документов.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Страны планируют подписать и множество других совместных документов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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9 из 15
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Их огласят по итогам саммита 28 июля.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Их огласят по итогам саммита 28 июля.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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10 из 15
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Участники обсуждают самые острые темы.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники обсуждают самые острые темы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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11 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Среди них — продовольствие, зерновая сделка и украинский кризис.

ЭнДжей Аюк, Председатель, Африканская энергетическая палата на стенде радио Sputnik

Среди них — продовольствие, зерновая сделка и украинский кризис.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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12 из 15
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Продолжает работу выставочная экспозиция.

Подписание меморандума о взаимопонимании между информационным агентством Гамбии и информационным агентством и радио Sputnik

Продолжает работу выставочная экспозиция.

© РИА Новости / Илья Питалев
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13 из 15
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Проходят различные сессии.

Сессия Роль видеоконтента в развитии медиабизнеса и СМИ: цифровые технологии на службе России и Африки

Проходят различные сессии.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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14 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

Участница на выставочной экспозиции компании Вертолеты России в рамках II Саммита и форума Россия - Африка в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
15 из 15

В Северной столице начинается второй день саммита и форума Россия — Африка.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 15

Традиционно в нем принимают участие главы государств, представители бизнеса и государственных структур, а также интеграционных объединений.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 15

Саммит является ключевым и самым масштабным событием в российско-африканских отношениях.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
3 из 15

Цель мероприятия – способствовать укреплению всеобъемлющего и равноправного сотрудничества.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 15

В этом году около половины стран представлены на самом высоком уровне – главами государств и правительств.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
5 из 15

Впервые идею проведения саммита озвучил президент России Владимир Путин в июле 2018 года.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 15

Ожидается, что по итогам петербургской встречи будет принят план действий на период с 2023 по 2026 год.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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7 из 15

Он охватит приоритетные направления сотрудничества.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 15

Страны планируют подписать и множество других совместных документов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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9 из 15

Их огласят по итогам саммита 28 июля.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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10 из 15

Участники обсуждают самые острые темы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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11 из 15

Среди них — продовольствие, зерновая сделка и украинский кризис.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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12 из 15

Продолжает работу выставочная экспозиция.

© РИА Новости / Илья Питалев
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13 из 15

Проходят различные сессии.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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14 из 15

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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