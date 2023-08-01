https://ria.ru/20230801/forum-1887672271.html
На форуме Россия — Африка подписали более 160 соглашений
На форуме Россия — Африка подписали более 160 соглашений - РИА Новости, 01.08.2023
На форуме Россия — Африка подписали более 160 соглашений
Участники саммита и гуманитарного форума "Россия-Африка" за дни их проведения подписали 161 соглашение, приняли пять ключевых документов, также два важных... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T19:03
2023-08-01T19:03
2023-08-01T19:06
форум "россия — африка"
африка
владимир путин
в мире
россия
антон кобяков
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886777698_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_9674f31cfd08ba99d4a7a3527c511325.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Участники саммита и гуманитарного форума "Россия-Африка" за дни их проведения подписали 161 соглашение, приняли пять ключевых документов, также два важных документа были подписаны в присутствии президента РФ Владимира Путина, сообщается на сайте мероприятия. Подведены основные итоги второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка", которые состоялись 27-28 июля в Санкт-Петербурге, информация опубликована на официальном сайте мероприятия. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия. "По итогам (экономического и гуманитарного - ред.) форума было подписано 161 соглашение, не являющееся коммерческой тайной (из них 146 – с иностранными организациями и органами власти), при этом суммы соглашений не разглашаются. Большинство соглашений заключено в области гуманитарного сотрудничества", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что наибольшее количество соглашений заключено в отраслях: международное и межрегиональное сотрудничество (56 соглашений), образование и наука (51), научно-техническое сотрудничество (10), экспорт и внешнеэкономическая деятельность (10). В сообщении также подчеркивается, что делегации из 48 стран, 27 из которых были представлены на уровне первых и вторых лиц государств, приняли участие в мероприятии, несмотря на давление со стороны западных стран. "Свыше 9000 участников и представителей СМИ из России и 104 иностранных государств и территорий приняли участие в мероприятиях в этот раз. Среди участников – около 1000 представителей иностранного бизнеса, более 2000 – российского, около 1100 представителей иностранных официальных делегаций и более 750 – российских", – подчеркнул советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков, его слова приводятся в сообщении. По информации на официальном сайте, по итогам саммита было принято пять ключевых документов: "Декларация второго Саммита Россия – Африка", "Декларация второго Саммита Россия - Африка о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве", "Декларация второго Саммита Россия - Африка о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности", "Декларация второго Саммита Россия - Африка об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом", "План действий Форума партнерства Россия - Африка на 2023-2026 года". Также в присутствии президента РФ Владимира Путина были подписаны два документа с ведущими африканскими интеграционными объединениями: "Меморандум о взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и Межправительственной организацией по развитию (ИГАД) об основах взаимоотношений и сотрудничестве" и "Меморандум о взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и Экономическим сообществом государств Центральной Африки (ЭСГЦА) об основах взаимоотношений и сотрудничестве". "Состоялся содержательный и заинтересованный обмен мнениями по всему спектру тем стратегического сотрудничества России и стран Африки. Мы определили основные направления дальнейшей совместной работы, наметили планы по усилению внешнеполитической координации, наращиванию торговых и инвестиционных потоков, промышленной кооперации между Россией и странами [Африканского] континента. Высоко оцениваем итоги нашей совместной работы на Саммите", – заявил Владимир Путин в ходе заключительного слова на втором пленарном заседании саммита, его слова также приводятся в сообщении. Подчеркивается, что участники мероприятий заявили о "приверженности совместному построению новой, более справедливой многополярной архитектуры мироустройства", которая будет основываться на суверенном равенстве и взаимовыгодном сотрудничестве стран.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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форум "россия — африка", африка, владимир путин, в мире, россия, антон кобяков
Форум "Россия — Африка", Африка, Владимир Путин, В мире, Россия, Антон Кобяков
На форуме Россия — Африка подписали более 160 соглашений
На форуме Россия — Африка подписали 160 соглашений и приняли пять ключевых документов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости.
Участники саммита и гуманитарного форума "Россия-Африка" за дни их проведения подписали 161 соглашение, приняли пять ключевых документов, также два важных документа были подписаны в присутствии президента РФ Владимира Путина, сообщается на сайте
мероприятия.
Подведены основные итоги второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка", которые состоялись 27-28 июля в Санкт-Петербурге
, информация опубликована на официальном сайте мероприятия. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.
Россия получила в союзники целый континент
"По итогам (экономического и гуманитарного - ред.) форума было подписано 161 соглашение, не являющееся коммерческой тайной (из них 146 – с иностранными организациями и органами власти), при этом суммы соглашений не разглашаются. Большинство соглашений заключено в области гуманитарного сотрудничества", - говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что наибольшее количество соглашений заключено в отраслях: международное и межрегиональное сотрудничество (56 соглашений), образование и наука (51), научно-техническое сотрудничество (10), экспорт и внешнеэкономическая деятельность (10).
В сообщении также подчеркивается, что делегации из 48 стран, 27 из которых были представлены на уровне первых и вторых лиц государств, приняли участие в мероприятии, несмотря на давление со стороны западных стран.
"Свыше 9000 участников и представителей СМИ из России и 104 иностранных государств и территорий приняли участие в мероприятиях в этот раз. Среди участников – около 1000 представителей иностранного бизнеса, более 2000 – российского, около 1100 представителей иностранных официальных делегаций и более 750 – российских", – подчеркнул советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков
, его слова приводятся в сообщении.
Саммит Россия — Африка. День второй
В Петербурге проходит ключевое событие в российско-африканских отношениях.
1 из 18
На форум прибыли делегации почти из всех стран Африканского континента.
2 из 18
По словам президента России Владимира Путина, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты.
3 из 18
Продолжается обсуждение ключевых вопросов сотрудничества.
4 из 18
Состоялось пленарное заседание.
5 из 18
Сегодня в Северной столице идет дождь.
6 из 18
Но это не влияет на интерес участников саммита Россия — Африка.
7 из 18
Подписано множество соглашений и меморандумов.
8 из 18
Саммит проходит в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада.
9 из 18
Но несмотря на это, около половины стран представлено на самом высоком уровне.
10 из 18
Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
11 из 18
Состоялась сессия "Продвижение гуманитарной политики на Африканском континенте: лучшие практики".
12 из 18
В этом году повестку дополнили значительной гуманитарной составляющей.
13 из 18
Прошла сессия "Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки".
14 из 18
Особый интерес участники проявляют и к выставочной экспозиции.
15 из 18
Ожидается принятие итоговой декларации.
16 из 18
В Кремле отметили, что Россия намерена провести и третью такую встречу.
17 из 18
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
18 из 18
В Петербурге проходит ключевое событие в российско-африканских отношениях.
1 из 18
На форум прибыли делегации почти из всех стран Африканского континента.
2 из 18
По словам президента России Владимира Путина, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты.
3 из 18
Продолжается обсуждение ключевых вопросов сотрудничества.
4 из 18
Состоялось пленарное заседание.
5 из 18
Сегодня в Северной столице идет дождь.
6 из 18
Но это не влияет на интерес участников саммита Россия — Африка.
7 из 18
Подписано множество соглашений и меморандумов.
8 из 18
Саммит проходит в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада.
9 из 18
Но несмотря на это, около половины стран представлено на самом высоком уровне.
10 из 18
Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
11 из 18
Состоялась сессия "Продвижение гуманитарной политики на Африканском континенте: лучшие практики".
12 из 18
В этом году повестку дополнили значительной гуманитарной составляющей.
13 из 18
Прошла сессия "Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки".
14 из 18
Особый интерес участники проявляют и к выставочной экспозиции.
15 из 18
Ожидается принятие итоговой декларации.
16 из 18
В Кремле отметили, что Россия намерена провести и третью такую встречу.
17 из 18
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
18 из 18
По информации на официальном сайте, по итогам саммита было принято пять ключевых документов: "Декларация второго Саммита Россия – Африка", "Декларация второго Саммита Россия - Африка
о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве", "Декларация второго Саммита Россия - Африка о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности", "Декларация второго Саммита Россия - Африка об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом", "План действий Форума партнерства Россия - Африка на 2023-2026 года".
Также в присутствии президента РФ Владимира Путина были подписаны два документа с ведущими африканскими интеграционными объединениями: "Меморандум о взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и Межправительственной организацией по развитию (ИГАД) об основах взаимоотношений и сотрудничестве" и "Меморандум о взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и Экономическим сообществом государств Центральной Африки (ЭСГЦА) об основах взаимоотношений и сотрудничестве".
"Состоялся содержательный и заинтересованный обмен мнениями по всему спектру тем стратегического сотрудничества России и стран Африки. Мы определили основные направления дальнейшей совместной работы, наметили планы по усилению внешнеполитической координации, наращиванию торговых и инвестиционных потоков, промышленной кооперации между Россией и странами [Африканского] континента. Высоко оцениваем итоги нашей совместной работы на Саммите", – заявил Владимир Путин в ходе заключительного слова на втором пленарном заседании саммита, его слова также приводятся в сообщении.
Подчеркивается, что участники мероприятий заявили о "приверженности совместному построению новой, более справедливой многополярной архитектуры мироустройства", которая будет основываться на суверенном равенстве и взаимовыгодном сотрудничестве стран.
Жаркие дискуссии и подписание важных документов. Саммит Россия — Африка
В Северной столице начинается второй день саммита и форума Россия — Африка.
1 из 15
Традиционно в нем принимают участие главы государств, представители бизнеса и государственных структур, а также интеграционных объединений.
2 из 15
Саммит является ключевым и самым масштабным событием в российско-африканских отношениях.
3 из 15
Цель мероприятия – способствовать укреплению всеобъемлющего и равноправного сотрудничества.
4 из 15
В этом году около половины стран представлены на самом высоком уровне – главами государств и правительств.
5 из 15
Впервые идею проведения саммита озвучил президент России Владимир Путин в июле 2018 года.
6 из 15
Ожидается, что по итогам петербургской встречи будет принят план действий на период с 2023 по 2026 год.
7 из 15
Он охватит приоритетные направления сотрудничества.
8 из 15
Страны планируют подписать и множество других совместных документов.
9 из 15
Их огласят по итогам саммита 28 июля.
10 из 15
Участники обсуждают самые острые темы.
11 из 15
Среди них — продовольствие, зерновая сделка и украинский кризис.
12 из 15
Продолжает работу выставочная экспозиция.
13 из 15
Проходят различные сессии.
14 из 15
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
15 из 15
В Северной столице начинается второй день саммита и форума Россия — Африка.
1 из 15
Традиционно в нем принимают участие главы государств, представители бизнеса и государственных структур, а также интеграционных объединений.
2 из 15
Саммит является ключевым и самым масштабным событием в российско-африканских отношениях.
3 из 15
Цель мероприятия – способствовать укреплению всеобъемлющего и равноправного сотрудничества.
4 из 15
В этом году около половины стран представлены на самом высоком уровне – главами государств и правительств.
5 из 15
Впервые идею проведения саммита озвучил президент России Владимир Путин в июле 2018 года.
6 из 15
Ожидается, что по итогам петербургской встречи будет принят план действий на период с 2023 по 2026 год.
7 из 15
Он охватит приоритетные направления сотрудничества.
8 из 15
Страны планируют подписать и множество других совместных документов.
9 из 15
Их огласят по итогам саммита 28 июля.
10 из 15
Участники обсуждают самые острые темы.
11 из 15
Среди них — продовольствие, зерновая сделка и украинский кризис.
12 из 15
Продолжает работу выставочная экспозиция.
13 из 15
Проходят различные сессии.
14 из 15
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
15 из 15