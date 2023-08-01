https://ria.ru/20230801/forum-1887672271.html

На форуме Россия — Африка подписали более 160 соглашений

На форуме Россия — Африка подписали более 160 соглашений - РИА Новости, 01.08.2023

На форуме Россия — Африка подписали более 160 соглашений

Участники саммита и гуманитарного форума "Россия-Африка" за дни их проведения подписали 161 соглашение, приняли пять ключевых документов, также два важных... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T19:03

2023-08-01T19:03

2023-08-01T19:06

форум "россия — африка"

африка

владимир путин

в мире

россия

антон кобяков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Участники саммита и гуманитарного форума "Россия-Африка" за дни их проведения подписали 161 соглашение, приняли пять ключевых документов, также два важных документа были подписаны в присутствии президента РФ Владимира Путина, сообщается на сайте мероприятия. Подведены основные итоги второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка", которые состоялись 27-28 июля в Санкт-Петербурге, информация опубликована на официальном сайте мероприятия. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия. "По итогам (экономического и гуманитарного - ред.) форума было подписано 161 соглашение, не являющееся коммерческой тайной (из них 146 – с иностранными организациями и органами власти), при этом суммы соглашений не разглашаются. Большинство соглашений заключено в области гуманитарного сотрудничества", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что наибольшее количество соглашений заключено в отраслях: международное и межрегиональное сотрудничество (56 соглашений), образование и наука (51), научно-техническое сотрудничество (10), экспорт и внешнеэкономическая деятельность (10). В сообщении также подчеркивается, что делегации из 48 стран, 27 из которых были представлены на уровне первых и вторых лиц государств, приняли участие в мероприятии, несмотря на давление со стороны западных стран. "Свыше 9000 участников и представителей СМИ из России и 104 иностранных государств и территорий приняли участие в мероприятиях в этот раз. Среди участников – около 1000 представителей иностранного бизнеса, более 2000 – российского, около 1100 представителей иностранных официальных делегаций и более 750 – российских", – подчеркнул советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков, его слова приводятся в сообщении. По информации на официальном сайте, по итогам саммита было принято пять ключевых документов: "Декларация второго Саммита Россия – Африка", "Декларация второго Саммита Россия - Африка о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве", "Декларация второго Саммита Россия - Африка о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности", "Декларация второго Саммита Россия - Африка об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом", "План действий Форума партнерства Россия - Африка на 2023-2026 года". Также в присутствии президента РФ Владимира Путина были подписаны два документа с ведущими африканскими интеграционными объединениями: "Меморандум о взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и Межправительственной организацией по развитию (ИГАД) об основах взаимоотношений и сотрудничестве" и "Меморандум о взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и Экономическим сообществом государств Центральной Африки (ЭСГЦА) об основах взаимоотношений и сотрудничестве". "Состоялся содержательный и заинтересованный обмен мнениями по всему спектру тем стратегического сотрудничества России и стран Африки. Мы определили основные направления дальнейшей совместной работы, наметили планы по усилению внешнеполитической координации, наращиванию торговых и инвестиционных потоков, промышленной кооперации между Россией и странами [Африканского] континента. Высоко оцениваем итоги нашей совместной работы на Саммите", – заявил Владимир Путин в ходе заключительного слова на втором пленарном заседании саммита, его слова также приводятся в сообщении. Подчеркивается, что участники мероприятий заявили о "приверженности совместному построению новой, более справедливой многополярной архитектуры мироустройства", которая будет основываться на суверенном равенстве и взаимовыгодном сотрудничестве стран.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

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форум "россия — африка", африка, владимир путин, в мире, россия, антон кобяков