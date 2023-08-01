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Эксперт заявил об увеличении "мясных штурмов" ВСУ на Купянском направлении
Эксперт заявил об увеличении "мясных штурмов" ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 01.08.2023
Эксперт заявил об увеличении "мясных штурмов" ВСУ на Купянском направлении
Украинское командование увеличило количество так называемых "мясных штурмов" - атак при помощи необученных бойцов на купянском и краснолиманском направлениях,... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T08:54
2023-08-01T08:54
2023-08-01T08:54
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Украинское командование увеличило количество так называемых "мясных штурмов" - атак при помощи необученных бойцов на купянском и краснолиманском направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На купянском и краснолиманском направлениях в ходе боевых действий украинское командование увеличивает применение так называемых "мясных штурмов"… Все чаще в авангарде контратакующих украинских подразделений идут малоподготовленные и необученные военнослужащие, а следом за ними вторым эшелоном уже более подготовленные боевики", – рассказал Марочко. По его словам, то, что командование ВСУ использует подобную тактику и стратегию, подтверждают украинские военнопленные. Российские военные предотвратили восемь попыток атаки украинских войск на сватовском и краснолиманском направлениях, уничтожены более 100 боевиков, сообщил во вторник РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александр Савчук. Как сообщали в понедельник в Минобороны РФ, российские военнослужащие группировки "Запад" продолжили наступательные действия на купянском направлении и заняли более выгодные позиции, отражена атака противника, нанесено поражение живой силе и технике украинских военных. Кроме того, российские военнослужащие освободили от ВСУ Ковалевку и Сергеевку на краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на купянском направлении, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
https://ria.ru/20230801/ukraina-1887403235.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Эксперт заявил об увеличении "мясных штурмов" ВСУ на Купянском направлении
Подполковник Марочко заявил о росте атак необученных бойцов ВСУ на Купянском направлении