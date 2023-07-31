https://ria.ru/20230731/zelenskiy-1887274330.html
"Плохой клоун": Зеленского резко осадили после слов о терактах в Москве
"Плохой клоун": Зеленского резко осадили после слов о терактах в Москве - РИА Новости, 31.07.2023
"Плохой клоун": Зеленского резко осадили после слов о терактах в Москве
Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского после его слов о "справедливых" террористических актах в России. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T04:50
2023-07-31T04:50
2023-07-31T07:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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владимир зеленский
джордж вашингтон
twitter
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского после его слов о "справедливых" террористических актах в России.Ранее Зеленский заявил в своем обращении, что Украина становится сильнее, а боевые действия якобы "возвращаются на территорию России". Так он высказался о недавних терактах, устроенных Киевом в Москве с применением беспилотников."Ты был успешным комиком, а теперь стал грустным плохим клоуном, к сожалению, история запомнит тебя именно таким", — написал Igor."Неполноценный лидер. Весь мир смеется над Украиной с тех пор, как они поняли, какой ты лжец. Зеленский будет козлом отпущения, а он еще даже не знает об этом", — заявил Hades"Заткнись, преступник", — возмутилась Angelica Kim."Если поймешь, что потеря трети всего населения и более половины вооруженных сил не означает обретение силы, возможно, тебе захочется переосмыслить свою позицию", — отметил Chuck Royal."Мы видим, каких успехов вы добиваетесь на поле боя. У вас много военной техники, а Украина все еще не в состоянии добиться прогресса. Но я всегда знал, что Украина ни на что не способна", — написал Tom."Благодаря тебе (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин выглядит как Джордж Вашингтон", — сыронизировал Michael Patrick Hanson."Американский народ превращается в банкрота на поле боя на Украине. Украина забирает наши деньги и боеприпасы и проигрывает. Мы даем им больше — они продолжают проигрывать. Украина — это не наша благотворительная организация. Мы должны стремиться к миру, а не к дальнейшим потерям", — посетовал Joseph Pino."Вы ведете войну, которую не можете выиграть, и я надеюсь, что Америка больше не даст вашей коррумпированной стране ни одного доллара налогоплательщиков", — возмутился Do Daugherty.Киевский режим попытался рано утром в воскресенье организовать в Москве террористическую атаку с помощью трех беспилотников, один дрон сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ, сообщили в Минобороны России. Один БПЛА был сбит ПВО в Одинцовском районе Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, разбились на территории комплекса "Москва-Сити", уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230730/zelenskiy-1887152365.html
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в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, джордж вашингтон, twitter
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Джордж Вашингтон, Twitter
"Плохой клоун": Зеленского резко осадили после слов о терактах в Москве
Пользователи Twitter осудили Зеленского после его слов о терактах в Москве
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.
Пользователи Twitter
раскритиковали Владимира Зеленского после его слов о "справедливых" террористических актах в России.
Ранее Зеленский заявил в своем обращении, что Украина
становится сильнее, а боевые действия якобы "возвращаются на территорию России". Так он высказался о недавних терактах, устроенных Киевом
в Москве с применением беспилотников.
Путина этим не разозлить: в Киеве разнесли Зеленского из-за атаки на Москву
"Ты был успешным комиком, а теперь стал грустным плохим клоуном, к сожалению, история запомнит тебя именно таким", — написал Igor.
"Неполноценный лидер. Весь мир смеется над Украиной с тех пор, как они поняли, какой ты лжец. Зеленский будет козлом отпущения, а он еще даже не знает об этом", — заявил Hades
"Заткнись, преступник", — возмутилась Angelica Kim.
"Если поймешь, что потеря трети всего населения и более половины вооруженных сил не означает обретение силы, возможно, тебе захочется переосмыслить свою позицию", — отметил Chuck Royal.
«
"Мы видим, каких успехов вы добиваетесь на поле боя. У вас много военной техники, а Украина все еще не в состоянии добиться прогресса. Но я всегда знал, что Украина ни на что не способна", — написал Tom.
"Благодаря тебе (президент России Владимир
. — Прим. ред.) Путин выглядит как Джордж Вашингтон
", — сыронизировал Michael Patrick Hanson.
"Американский народ превращается в банкрота на поле боя на Украине. Украина забирает наши деньги и боеприпасы и проигрывает. Мы даем им больше — они продолжают проигрывать. Украина — это не наша благотворительная организация. Мы должны стремиться к миру, а не к дальнейшим потерям", — посетовал Joseph Pino.
"Вы ведете войну, которую не можете выиграть, и я надеюсь, что Америка
больше не даст вашей коррумпированной стране ни одного доллара налогоплательщиков", — возмутился Do Daugherty.
Киевский режим попытался рано утром в воскресенье организовать в Москве террористическую атаку с помощью трех беспилотников, один дрон сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ, сообщили в Минобороны России
. Один БПЛА был сбит ПВО в Одинцовском районе
Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, разбились на территории комплекса "Москва-Сити", уточнили в ведомстве.
"Придется победить": Зеленскому раскрыли главный секрет русских