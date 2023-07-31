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В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы - РИА Новости, 31.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:21 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/vzryv-1887292590.html
В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы
В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы - РИА Новости, 31.07.2023
В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщил в понедельник мэр города Александр Вилкул в телеграм-канале. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T09:21
2023-07-31T09:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кривой рог
днепропетровская область
александр вилкул
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщил в понедельник мэр города Александр Вилкул в телеграм-канале. "Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал Вилкул. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на данный момент воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Кировоградской областях.
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украина
кривой рог
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в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область, александр вилкул
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кривой Рог, Днепропетровская область, Александр Вилкул
В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы

Мэр Вилкул: в Кривом Роге на Украине прогремели взрывы

© Фото : DogvillanВид на город Кривой Рог
Вид на город Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Фото : Dogvillan
Вид на город Кривой Рог. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщил в понедельник мэр города Александр Вилкул в телеграм-канале.
"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал Вилкул.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на данный момент воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Кировоградской областях.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКривой РогДнепропетровская областьАлександр Вилкул
 
 
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