https://ria.ru/20230731/vzryv-1887292590.html

В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы

В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы - РИА Новости, 31.07.2023

В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщил в понедельник мэр города Александр Вилкул в телеграм-канале. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T09:21

2023-07-31T09:21

2023-07-31T09:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

кривой рог

днепропетровская область

александр вилкул

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщил в понедельник мэр города Александр Вилкул в телеграм-канале. "Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал Вилкул. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на данный момент воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Кировоградской областях.

https://ria.ru/20230730/vzryvy-1887262389.html

украина

кривой рог

днепропетровская область

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Варвара Скокшина

в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область, александр вилкул