https://ria.ru/20230731/vzryv-1887292590.html
В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы
В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы - РИА Новости, 31.07.2023
В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщил в понедельник мэр города Александр Вилкул в телеграм-канале. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T09:21
2023-07-31T09:21
2023-07-31T09:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кривой рог
днепропетровская область
александр вилкул
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщил в понедельник мэр города Александр Вилкул в телеграм-канале. "Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал Вилкул. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на данный момент воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Кировоградской областях.
https://ria.ru/20230730/vzryvy-1887262389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область, александр вилкул
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кривой Рог, Днепропетровская область, Александр Вилкул
В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы
Мэр Вилкул: в Кривом Роге на Украине прогремели взрывы