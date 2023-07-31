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Выборы в США могут обострить конфликт на Украине, считает Косачев
Выборы в США могут обострить конфликт на Украине, считает Косачев - РИА Новости, 31.07.2023
Выборы в США могут обострить конфликт на Украине, считает Косачев
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что из-за выборов президента США в 2024 году существует риск обострения в конфликте на Украине. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T05:36
2023-07-31T05:36
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что из-за выборов президента США в 2024 году существует риск обострения в конфликте на Украине. "Тот факт, что президентская кампания в США, ее кульминация приходится на 2024 год, может оказаться очень неудачным, если не роковым обстоятельством. Я не могу утверждать, что обострение обязательно будет, но такой риск существует, для меня это очевидно. Непредсказуемость поведения американцев будет возрастать, хвост снова может начать вилять собакой", - сказал Косачев в ответ на вопрос газеты "Аргументы и факты" о том, как скажутся выборы президента в России и США на ходе конфликта. Он также отметил, что если какой-то партии в США "потребуется ради получения дополнительных голосов на выборах усилить эскалацию на украинском направлении, они это сделают".
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сша, украина, россия, константин косачев, совет федерации рф, в мире
США, Украина, Россия, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, В мире
Выборы в США могут обострить конфликт на Украине, считает Косачев
Вице-спикер Совфеда Косачев: из-за выборов в США есть риск обострения конфликта на Украине