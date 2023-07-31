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В Петербурге неизвестный поджег двери военкомата - РИА Новости, 31.07.2023
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23:35 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/voenkomat-1887486643.html
В Петербурге неизвестный поджег двери военкомата
В Петербурге неизвестный поджег двери военкомата - РИА Новости, 31.07.2023
В Петербурге неизвестный поджег двери военкомата
Неизвестный мужчина в понедельник вечером поджег двери военного комиссариата и попытался протаранить арочные ворота на легковушке, он задержан, сообщила... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T23:35
2023-07-31T23:35
происшествия
санкт-петербург
чайковский
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Неизвестный мужчина в понедельник вечером поджег двери военного комиссариата и попытался протаранить арочные ворота на легковушке, он задержан, сообщила администрация Центрального района Санкт-Петербурга. "В 19:15 по адресу улица Чайковского… дом 55… неизвестный мужчина совершил поджог входных дверей военного комиссариата и попытался протаранить арочные ворота на легковом автомобиле… Нарушитель задержан сотрудниками полиции, его личность устанавливается", - информирует телеграм-канал районных властей. Дверь в военкомат обгорела на площади 1 квадратный метр, серьезного ущерба нет, уточняют в администрации Центрального района. Комментарием регионального главка МВД РФ по поводу этого инцидента РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20230730/voenkomat-1887249717.html
https://ria.ru/20230728/povestki-1886986680.html
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происшествия, санкт-петербург, чайковский, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Чайковский, Россия
В Петербурге неизвестный поджег двери военкомата

В Петербурге неизвестный поджег двери военкомата и пытался протаранить ворота на машине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМолодой человек заходит в здание военкомата
Молодой человек заходит в здание военкомата - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Молодой человек заходит в здание военкомата . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Неизвестный мужчина в понедельник вечером поджег двери военного комиссариата и попытался протаранить арочные ворота на легковушке, он задержан, сообщила администрация Центрального района Санкт-Петербурга.
"В 19:15 по адресу улица Чайковского… дом 55… неизвестный мужчина совершил поджог входных дверей военного комиссариата и попытался протаранить арочные ворота на легковом автомобиле… Нарушитель задержан сотрудниками полиции, его личность устанавливается", - информирует телеграм-канал районных властей.
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Дверь в военкомат обгорела на площади 1 квадратный метр, серьезного ущерба нет, уточняют в администрации Центрального района.
Комментарием регионального главка МВД РФ по поводу этого инцидента РИА Новости пока не располагает.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
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28 июля, 20:26
 
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