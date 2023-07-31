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В Госдуме будут добиваться полного запрета вейпов в России
В Госдуме будут добиваться полного запрета вейпов в России - РИА Новости, 31.07.2023
В Госдуме будут добиваться полного запрета вейпов в России
Всем странам постсоветского пространства следует подумать о полном запрете вейпов, Россия также может прийти к такому запрету, этого надо добиваться, рассказал... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T03:35
2023-07-31T03:35
2023-07-31T03:35
россия
казахстан
султан хамзаев
госдума рф
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Всем странам постсоветского пространства следует подумать о полном запрете вейпов, Россия также может прийти к такому запрету, этого надо добиваться, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР). Хамзаев напомнил, что в Казахстане члены межведомственной комиссии проголосовали за введение запрета на продажу, импорт, экспорт и производство электронных сигарет, жидкостей и ароматизаторов к ним. "Считаю, что о подобном запрете вейпов стоит подумать всем странам постсоветского пространства… Считаю, что в конечном итоге мы также поступательно придем к полному запрету вейпов в России. Буду добиваться этого и призывать своих коллег", - сказал он. Хамзаев считает, что ограничительные меры в части реализации вейпов должны стоять на повестке дня экономических союзов, в которые входит Россия. По его словам, это вопрос здоровья людей и безопасности. "Тем более, именно через наши братские страны вейпы и прочие электронные сигареты завозятся в Россию", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230613/veypy-1877804405.html
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россия, казахстан, султан хамзаев, госдума рф, единая россия
Россия, Казахстан, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме будут добиваться полного запрета вейпов в России
Депутат Госдумы Хамзаев призвал добиваться полного запрета вейпов в России
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Всем странам постсоветского пространства следует подумать о полном запрете вейпов, Россия также может прийти к такому запрету, этого надо добиваться, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР).
Хамзаев напомнил, что в Казахстане
члены межведомственной комиссии проголосовали за введение запрета на продажу, импорт, экспорт и производство электронных сигарет, жидкостей и ароматизаторов к ним.
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"Считаю, что о подобном запрете вейпов стоит подумать всем странам постсоветского пространства… Считаю, что в конечном итоге мы также поступательно придем к полному запрету вейпов в России. Буду добиваться этого и призывать своих коллег", - сказал он.
Хамзаев считает, что ограничительные меры в части реализации вейпов должны стоять на повестке дня экономических союзов, в которые входит Россия. По его словам, это вопрос здоровья людей и безопасности.
"Тем более, именно через наши братские страны вейпы и прочие электронные сигареты завозятся в Россию", - подчеркнул он.
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