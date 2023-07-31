https://ria.ru/20230731/vef-1887286244.html

Санкции станут основной темой ВЭФ-2023, заявил Трутнев

Санкции станут основной темой ВЭФ-2023, заявил Трутнев - РИА Новости, 31.07.2023

Санкции станут основной темой ВЭФ-2023, заявил Трутнев

Развитие страны в условиях санкций станет основной темой Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), традиционные блоки не поменяются, однако изменится их... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T08:34

2023-07-31T08:34

2023-07-31T09:09

россия

дальний восток

владивосток

владимир путин

юрий трутнев

восточный экономический форум (вэф)

экономика

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Развитие страны в условиях санкций станет основной темой Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), традиционные блоки не поменяются, однако изменится их содержание, заявил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. О повестке форума Трутнев рассказал после совещания в правительстве РФ по подготовке Восточного экономического форума. "Это и есть основная тема форума. Мы в целом девизом форума сделали слова "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Мы уверены в том, что иной альтернативы у человечества просто нет. Мы всё равно должны сотрудничать, должны жить в мире. А то, что сейчас не со всеми странами отношения такие, как хотелось бы, это в любом случае временный характер", - сказал Трутнев, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли обсуждаться на форуме развитие России в новых санкционных реалиях. Он отметил, что на форуме планируется оставить традиционные блоки, однако их содержание будет изменено. "Содержание мы будем сильно менять, перестраивая его под другую международную обстановку, другие вызовы, другую роль Дальнего Востока для нашей страны", - сказал Трутнев. Вице-премьер также сказал, что планируется запросить дать возможность доложить президенту РФ Владимиру Путину о том, как продвигалась работа на форуме в последние десять лет. "Мы будем просить поддержать проведение встречи модераторов с президентом. Почему? Форум​ - это большая площадка. В ней будут принимать участие тысячи людей и десятков стран мира. Для того, чтобы эти обсуждения не остались в залах, чтобы они были доложены на самый верх, и нужна встреча президента с модераторами. Это позволяет нам донести до него все самые смелые, самые важные, самые эффективные идеи", - сказал Трутнев. Он подчеркнул, что, прежде всего, на форуме будут говорить о том, что изменилось, и какую новую роль Дальний Восток стал играть для развития всей России, так как он стал единым транспортным коридором для внешнеторговых отношений. "Это предъявляет совершенно новые требования ко всем видам транспорта – морскому транспорту, железнодорожному, о речном даже вспомнили. Поэтому будем говорить о транспорте", - рассказал Трутнев. Вице-премьер также отметил, что новые требования возникли в части финансовых взаиморасчетов, поэтому этой теме тоже уделят внимание. "В блоке "Международное сотрудничество в изменившемся мире" участники обсудят новую политико-экономическую модель мира, инструменты развития экономики России в условиях санкций, безопасность движения капитала, новые форматы взаимодействия с иностранными компаниями. Отдельное внимание будет уделено островным территориям Российский Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что запланированы также бизнес-диалоги с дружественными странами. Блок "Логистика перемен" будет посвящен обсуждениям речной и морской транспортировки, развитию Северного морского пути и Восточного полигона.ВЭФ-2023 пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке (Приморский край). В этом году форум пройдёт под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

https://ria.ru/20230731/vef-1887285678.html

https://ria.ru/20230705/vef-2023-1882281976.html

https://ria.ru/20230731/vef-1887285165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, юрий трутнев, восточный экономический форум (вэф), экономика