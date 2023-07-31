https://ria.ru/20230731/vef-1887285165.html
Страны, участвующие в ВЭФ-2023, пока не называются, заявил Трутнев
Страны, участвующие в ВЭФ-2023, пока не называются, заявил Трутнев - РИА Новости, 31.07.2023
Страны, участвующие в ВЭФ-2023, пока не называются, заявил Трутнев
Говорить об участии стран в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023) еще рано, перечень иностранных государств не озвучивается, так как Запад может предпринять РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T08:21
2023-07-31T08:21
2023-07-31T08:21
россия
дальний восток
владивосток
юрий трутнев
экономика
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Говорить об участии стран в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023) еще рано, перечень иностранных государств не озвучивается, так как Запад может предпринять попытки оказать давление на них, заявил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "(Бизнес-диалоги - ред.) это вопрос предварительных переговоров со странами, и сейчас говорить о том, с кем они состоятся немножко даже рано, не говоря уже о том, что, вы прекрасно догадываетесь, мы сейчас обозначим бизнес-диалоги, и сразу же возникнут проблемы давления одних стран на другие", - сказал Трутнев журналистам после совещания в правительстве РФ по подготовке Восточного экономического форума. Он отметил, что российская сторона надеется на проведение множества бизнес-диалогов с разными странами, и подчеркнул, что на сегодняшний день по сравнению с прошлыми годами интерес к форуму не снизился. "Мы точно также рассчитываем на присутствие представителей десятков окружающих и не окружающих стран мира. Будем вместе работать", - сказал Трутнев. Вице-премьер отметил, что Дальний Восток - ключевой регион не только для России, но и для других государств, так как он сшивает мир в той части, которая "ещё остаётся в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества". ВЭФ-2023 пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке (Приморский край). В этом году форум пройдёт под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
https://ria.ru/20230713/vef-2023-1883877853.html
https://ria.ru/20230705/vef-2023-1882281187.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дальний восток, владивосток, юрий трутнев, экономика
Россия, Дальний Восток, Владивосток, Юрий Трутнев, Экономика
Страны, участвующие в ВЭФ-2023, пока не называются, заявил Трутнев
Полпред Трутнев: Запад может попытаться давить на страны, участвующие в ВЭФ-2023
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Говорить об участии стран в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023) еще рано, перечень иностранных государств не озвучивается, так как Запад может предпринять попытки оказать давление на них, заявил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"(Бизнес-диалоги - ред.) это вопрос предварительных переговоров со странами, и сейчас говорить о том, с кем они состоятся немножко даже рано, не говоря уже о том, что, вы прекрасно догадываетесь, мы сейчас обозначим бизнес-диалоги, и сразу же возникнут проблемы давления одних стран на другие", - сказал Трутнев журналистам после совещания в правительстве РФ по подготовке Восточного экономического форума.
Участников ВЭФ-2023 примут свыше 20 отелей и почти 30 кафе Владивостока
Он отметил, что российская сторона надеется на проведение множества бизнес-диалогов с разными странами, и подчеркнул, что на сегодняшний день по сравнению с прошлыми годами интерес к форуму не снизился. "Мы точно также рассчитываем на присутствие представителей десятков окружающих и не окружающих стран мира. Будем вместе работать", - сказал Трутнев.
Вице-премьер отметил, что Дальний Восток
- ключевой регион не только для России, но и для других государств, так как он сшивает мир в той части, которая "ещё остаётся в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества".
ВЭФ-2023 пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке
(Приморский край
). В этом году форум пройдёт под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
Трутнев поручил уделить особое внимание безопасности ВЭФ-2023