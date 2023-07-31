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Евродепутат рассказал, как Франция справится с остановкой экспорта урана - РИА Новости, 31.07.2023
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17:33 31.07.2023 (обновлено: 17:57 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/uran-1887430374.html
Евродепутат рассказал, как Франция справится с остановкой экспорта урана
Евродепутат рассказал, как Франция справится с остановкой экспорта урана - РИА Новости, 31.07.2023
Евродепутат рассказал, как Франция справится с остановкой экспорта урана
Прекращение поставок урана из Нигера не скажется на французской атомной промышленности, заявил РИА Новости депутат Европарламента Тьерри Мариани. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T17:33
2023-07-31T17:57
нигер
переворот в нигере — 2023
в мире
франция
edf
areva
тьерри мариани
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Прекращение поставок урана из Нигера не скажется на французской атомной промышленности, заявил РИА Новости депутат Европарламента Тьерри Мариани.Об отказе от экспорта сырья во Францию сообщило руководство Военного совета, осуществившего переворот в африканской стране."Потеря урана из Нигера не является трагедией, и запасы позволят Франции обратиться к другим производителям", — заявил собеседник агентства.Парламентарий отметил, что за последние двадцать лет уран добывали в первую очередь в Казахстане. При этом у французской компании Areva есть шахты в таких странах, как Намибия, Канада, ЮАР, Киргизия, Бразилия и Украина.Мариани добавил, что французской энергетической компании EDF нужно от восьми до десяти тысяч тонн руды урана, чтобы обслуживать атомные реакторы. По его словам, этот объем сырья можно получить без поставок из Нигера.В африканской стране находятся большие запасы урана, от которых сильно зависит Франция. Как сообщил РИА Новости главред портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров, смена власти в Нигере может привести к повышению цен на ядерное топливо для французских АЭС.В минувшую среду военные Нигера устроили мятеж, выступили по национальному телевидению и объявили о смещении президента Мохамеда Базума, закрытии границ, введении комендантского часа. Перед этим военнослужащие президентской гвардии заблокировали дворец главы государства в столице Ниамее. Базума по-прежнему удерживают в резиденции.
https://ria.ru/20230731/niger-1887321157.html
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нигер, переворот в нигере — 2023, в мире, франция, edf, areva, тьерри мариани, европарламент, казахстан, мохамед базум
Нигер, Переворот в Нигере — 2023, В мире, Франция, EDF, Areva, Тьерри Мариани, Европарламент, Казахстан, Мохамед Базум
Евродепутат рассказал, как Франция справится с остановкой экспорта урана

В Нигере захватившие власть мятежники приостановили экспорт урана во Францию

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнер с ураном
Контейнер с ураном - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Контейнер с ураном. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Прекращение поставок урана из Нигера не скажется на французской атомной промышленности, заявил РИА Новости депутат Европарламента Тьерри Мариани.
Об отказе от экспорта сырья во Францию сообщило руководство Военного совета, осуществившего переворот в африканской стране.
«
"Потеря урана из Нигера не является трагедией, и запасы позволят Франции обратиться к другим производителям", — заявил собеседник агентства.
Парламентарий отметил, что за последние двадцать лет уран добывали в первую очередь в Казахстане. При этом у французской компании Areva есть шахты в таких странах, как Намибия, Канада, ЮАР, Киргизия, Бразилия и Украина.
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Мариани добавил, что французской энергетической компании EDF нужно от восьми до десяти тысяч тонн руды урана, чтобы обслуживать атомные реакторы. По его словам, этот объем сырья можно получить без поставок из Нигера.
В африканской стране находятся большие запасы урана, от которых сильно зависит Франция. Как сообщил РИА Новости главред портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров, смена власти в Нигере может привести к повышению цен на ядерное топливо для французских АЭС.
В минувшую среду военные Нигера устроили мятеж, выступили по национальному телевидению и объявили о смещении президента Мохамеда Базума, закрытии границ, введении комендантского часа. Перед этим военнослужащие президентской гвардии заблокировали дворец главы государства в столице Ниамее. Базума по-прежнему удерживают в резиденции.
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