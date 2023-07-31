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СМИ: США пригласили в Саудовскую Аравию на переговоры по Украине - РИА Новости, 31.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:21 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/ukraina-1887422604.html
СМИ: США пригласили в Саудовскую Аравию на переговоры по Украине
СМИ: США пригласили в Саудовскую Аравию на переговоры по Украине - РИА Новости, 31.07.2023
СМИ: США пригласили в Саудовскую Аравию на переговоры по Украине
США приглашены на инициируемые Саудовской Аравией мирные переговоры по Украине, сообщает газета New York Times со ссылкой на дипломатов в королевстве. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T17:21
2023-07-31T17:21
специальная военная операция на украине
в мире
саудовская аравия
украина
сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. США приглашены на инициируемые Саудовской Аравией мирные переговоры по Украине, сообщает газета New York Times со ссылкой на дипломатов в королевстве. "Были приглашены несколько стран, среди них Соединенные Штаты и европейские государства, а также Бразилия, Китай и Индия", - говорится в материале. По данным газеты, пока нет информации о том, кто именно будет представлять данные страны на переговорах. Сообщается, что переговоры состоятся в конце недели. Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на дипломатов, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Среди приглашенных Саудовской Аравией и Украиной, такие страны, как Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и Евросоюз подтвердили свое участие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.
https://ria.ru/20230731/zakharova-1887374836.html
саудовская аравия
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в мире, саудовская аравия, украина, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Саудовская Аравия, Украина, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: США пригласили в Саудовскую Аравию на переговоры по Украине

NYT: США пригласили на переговоры по Украине, инициированные Саудовской Аравией

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. США приглашены на инициируемые Саудовской Аравией мирные переговоры по Украине, сообщает газета New York Times со ссылкой на дипломатов в королевстве.
"Были приглашены несколько стран, среди них Соединенные Штаты и европейские государства, а также Бразилия, Китай и Индия", - говорится в материале. По данным газеты, пока нет информации о том, кто именно будет представлять данные страны на переговорах. Сообщается, что переговоры состоятся в конце недели.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на дипломатов, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Среди приглашенных Саудовской Аравией и Украиной, такие страны, как Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и Евросоюз подтвердили свое участие.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСаудовская АравияУкраинаСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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