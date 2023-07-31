https://ria.ru/20230731/ukraina-1887422604.html

СМИ: США пригласили в Саудовскую Аравию на переговоры по Украине

СМИ: США пригласили в Саудовскую Аравию на переговоры по Украине - РИА Новости, 31.07.2023

СМИ: США пригласили в Саудовскую Аравию на переговоры по Украине

США приглашены на инициируемые Саудовской Аравией мирные переговоры по Украине, сообщает газета New York Times со ссылкой на дипломатов в королевстве. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T17:21

2023-07-31T17:21

2023-07-31T17:21

специальная военная операция на украине

в мире

саудовская аравия

украина

сша

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. США приглашены на инициируемые Саудовской Аравией мирные переговоры по Украине, сообщает газета New York Times со ссылкой на дипломатов в королевстве. "Были приглашены несколько стран, среди них Соединенные Штаты и европейские государства, а также Бразилия, Китай и Индия", - говорится в материале. По данным газеты, пока нет информации о том, кто именно будет представлять данные страны на переговорах. Сообщается, что переговоры состоятся в конце недели. Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на дипломатов, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Среди приглашенных Саудовской Аравией и Украиной, такие страны, как Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и Евросоюз подтвердили свое участие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.

https://ria.ru/20230731/zakharova-1887374836.html

саудовская аравия

украина

сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, саудовская аравия, украина, сша, ситуация в днр и лнр