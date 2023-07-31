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ВС России увеличили интенсивность ударов по объектам ВСУ, заявил Шойгу

ВС России увеличили интенсивность ударов по объектам ВСУ, заявил Шойгу - РИА Новости, 31.07.2023

ВС России увеличили интенсивность ударов по объектам ВСУ, заявил Шойгу

Вооруженные силы РФ в разы увеличили интенсивность ударов по украинским военным объектам, связанным с терактами в России, сообщил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T13:12

2023-07-31T13:12

2023-07-31T13:12

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

россия

украина

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Вооруженные силы РФ в разы увеличили интенсивность ударов по украинским военным объектам, связанным с терактами в России, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2023

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сергей шойгу, россия, украина, вооруженные силы украины, в мире