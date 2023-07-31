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ВС России увеличили интенсивность ударов по объектам ВСУ, заявил Шойгу - РИА Новости, 31.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/udary-1887342418.html
ВС России увеличили интенсивность ударов по объектам ВСУ, заявил Шойгу
ВС России увеличили интенсивность ударов по объектам ВСУ, заявил Шойгу - РИА Новости, 31.07.2023
ВС России увеличили интенсивность ударов по объектам ВСУ, заявил Шойгу
Вооруженные силы РФ в разы увеличили интенсивность ударов по украинским военным объектам, связанным с терактами в России, сообщил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:12
2023-07-31T13:12
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
украина
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Вооруженные силы РФ в разы увеличили интенсивность ударов по украинским военным объектам, связанным с терактами в России, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сергей шойгу, россия, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
ВС России увеличили интенсивность ударов по объектам ВСУ, заявил Шойгу

Шойгу: ВС России в разы увеличили интенсивность ударов по украинским военным объектам

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции
Самолет Су-25 Грач, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости
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Самолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Вооруженные силы РФ в разы увеличили интенсивность ударов по украинским военным объектам, связанным с терактами в России, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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