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Живущие рядом со штаб-квартирой Twitter пожаловались на новый логотип - РИА Новости, 31.07.2023
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11:46 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/twitter-1887318499.html
Живущие рядом со штаб-квартирой Twitter пожаловались на новый логотип
Живущие рядом со штаб-квартирой Twitter пожаловались на новый логотип - РИА Новости, 31.07.2023
Живущие рядом со штаб-квартирой Twitter пожаловались на новый логотип
Новый логотип Twitter - гигантская буква X, размещенная на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско в рамках продолжающегося ребрендинга социальной сети,... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T11:46
2023-07-31T11:46
в мире
сан-франциско
илон маск
twitter
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Новый логотип Twitter - гигантская буква X, размещенная на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско в рамках продолжающегося ребрендинга социальной сети, мешает местным жителям из-за яркого света, передает телеканал CBS. Ранее в июле владелец компании Илон Маск опубликовал у себя в Twitter видеоролики со светящимся в ночи логотипом. "Мы пришли домой и попытались посмотреть фильм, а он (логотип – ред.) светил в окно очень ярко даже при опущенных шторах. Это настолько отвлекало, что нам пришлось выйти из комнаты и перейти в ту часть квартиры, которая не выходит окнами на их здание", - передает телеканал слова журналиста Кристофера Била, проживающего у штаб-квартиры компании. Другая жительница, чьи слова приводит телеканал, также отметила, что приняла свечение логотипа сначала за молнию, затем за полицейскую сирену и "была сбита с толку". Она отметила, что в ее доме проживают много пожилых людей, что может быть для них опасным. Телеканал со ссылкой на адвоката, специализирующегося на строительном праве, передает, что после подачи заявления на получение разрешения на размещение логотипа жителей обычно предварительно уведомляют. Он также отметил, что у жителей есть право одобрить или отклонить решение, даже если размещение логотипа не противоречит закону. Однако, по данным телеканала, жители, которые живут рядом со штаб-квартирой X, не получали никаких уведомлений или предупреждений об установке мигающего логотипа. Ранее газета New York Post сообщала, что мэрия Сан-Франциско начала разбирательство в связи с установкой знака, поскольку такие работы требуют разрешения властей. Ранее, по ее данным, мэрия остановила демонтаж прежнего логотипа Twitter, сославшись на то, что рабочие не огородили участок тротуара. В июле социальная сеть Twitter обновила логотип - вместо голубой птицы на сайте теперь можно увидеть черно-белую букву Х. Маск пояснил, что Х символизирует несовершенство людей, которое делает их уникальными.
https://ria.ru/20230730/san-frantsisko-1887149310.html
https://ria.ru/20230726/mask-1886281246.html
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в мире, сан-франциско, илон маск, twitter
В мире, Сан-Франциско, Илон Маск, Twitter
Живущие рядом со штаб-квартирой Twitter пожаловались на новый логотип

Живущие рядом со штаб-квартирой Twitter пожаловались на слишком яркий новый логотип

© Фото : @elonmuskНовый логотип Twitter на здании штаб-квартиры компании
Новый логотип Twitter на здании штаб-квартиры компании - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Фото : @elonmusk
Новый логотип Twitter на здании штаб-квартиры компании. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Новый логотип Twitter - гигантская буква X, размещенная на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско в рамках продолжающегося ребрендинга социальной сети, мешает местным жителям из-за яркого света, передает телеканал CBS.
Ранее в июле владелец компании Илон Маск опубликовал у себя в Twitter видеоролики со светящимся в ночи логотипом.
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"Мы пришли домой и попытались посмотреть фильм, а он (логотип – ред.) светил в окно очень ярко даже при опущенных шторах. Это настолько отвлекало, что нам пришлось выйти из комнаты и перейти в ту часть квартиры, которая не выходит окнами на их здание", - передает телеканал слова журналиста Кристофера Била, проживающего у штаб-квартиры компании.
Другая жительница, чьи слова приводит телеканал, также отметила, что приняла свечение логотипа сначала за молнию, затем за полицейскую сирену и "была сбита с толку". Она отметила, что в ее доме проживают много пожилых людей, что может быть для них опасным.
Телеканал со ссылкой на адвоката, специализирующегося на строительном праве, передает, что после подачи заявления на получение разрешения на размещение логотипа жителей обычно предварительно уведомляют. Он также отметил, что у жителей есть право одобрить или отклонить решение, даже если размещение логотипа не противоречит закону.
Однако, по данным телеканала, жители, которые живут рядом со штаб-квартирой X, не получали никаких уведомлений или предупреждений об установке мигающего логотипа.
Ранее газета New York Post сообщала, что мэрия Сан-Франциско начала разбирательство в связи с установкой знака, поскольку такие работы требуют разрешения властей. Ранее, по ее данным, мэрия остановила демонтаж прежнего логотипа Twitter, сославшись на то, что рабочие не огородили участок тротуара.
В июле социальная сеть Twitter обновила логотип - вместо голубой птицы на сайте теперь можно увидеть черно-белую букву Х. Маск пояснил, что Х символизирует несовершенство людей, которое делает их уникальными.
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