https://ria.ru/20230731/twitter-1887318499.html

Живущие рядом со штаб-квартирой Twitter пожаловались на новый логотип

Живущие рядом со штаб-квартирой Twitter пожаловались на новый логотип - РИА Новости, 31.07.2023

Живущие рядом со штаб-квартирой Twitter пожаловались на новый логотип

Новый логотип Twitter - гигантская буква X, размещенная на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско в рамках продолжающегося ребрендинга социальной сети,... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T11:46

2023-07-31T11:46

2023-07-31T11:46

в мире

сан-франциско

илон маск

twitter

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Новый логотип Twitter - гигантская буква X, размещенная на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско в рамках продолжающегося ребрендинга социальной сети, мешает местным жителям из-за яркого света, передает телеканал CBS. Ранее в июле владелец компании Илон Маск опубликовал у себя в Twitter видеоролики со светящимся в ночи логотипом. "Мы пришли домой и попытались посмотреть фильм, а он (логотип – ред.) светил в окно очень ярко даже при опущенных шторах. Это настолько отвлекало, что нам пришлось выйти из комнаты и перейти в ту часть квартиры, которая не выходит окнами на их здание", - передает телеканал слова журналиста Кристофера Била, проживающего у штаб-квартиры компании. Другая жительница, чьи слова приводит телеканал, также отметила, что приняла свечение логотипа сначала за молнию, затем за полицейскую сирену и "была сбита с толку". Она отметила, что в ее доме проживают много пожилых людей, что может быть для них опасным. Телеканал со ссылкой на адвоката, специализирующегося на строительном праве, передает, что после подачи заявления на получение разрешения на размещение логотипа жителей обычно предварительно уведомляют. Он также отметил, что у жителей есть право одобрить или отклонить решение, даже если размещение логотипа не противоречит закону. Однако, по данным телеканала, жители, которые живут рядом со штаб-квартирой X, не получали никаких уведомлений или предупреждений об установке мигающего логотипа. Ранее газета New York Post сообщала, что мэрия Сан-Франциско начала разбирательство в связи с установкой знака, поскольку такие работы требуют разрешения властей. Ранее, по ее данным, мэрия остановила демонтаж прежнего логотипа Twitter, сославшись на то, что рабочие не огородили участок тротуара. В июле социальная сеть Twitter обновила логотип - вместо голубой птицы на сайте теперь можно увидеть черно-белую букву Х. Маск пояснил, что Х символизирует несовершенство людей, которое делает их уникальными.

https://ria.ru/20230730/san-frantsisko-1887149310.html

https://ria.ru/20230726/mask-1886281246.html

сан-франциско

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сан-франциско, илон маск, twitter