https://ria.ru/20230731/svidetelstvo-1887461501.html

Свидетельство о рождении ребенка: как оформить документ в 2023 году

Свидетельство о рождении ребенка 2023: как получить, серия, номер, документы

Свидетельство о рождении ребенка: как оформить документ в 2023 году

Свидетельство о рождении ребенка — документ с серией и номером, который содержит данные о новорожденном и оформляется в ЗАГСе. Как получить свидетельство в 2023 РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T19:21

2023-07-31T19:21

2023-07-31T19:21

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россия

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Свидетельство о рождении ребенка — документ с серией и номером, который содержит данные о новорожденном и оформляется в ЗАГСе. Как получить свидетельство в 2023 году, к какой дате это нужно сделать и другие важные нюансы — в материале РИА Новости.Свидетельство о рожденииСвидетельство о рождении ребенка - это один из основных документов, который может получить каждый новорожденный гражданин РФ. Фактически он служит подтверждением госрегистрации рождения малыша и оформляется на официальном бланке.Основная информация о порядке выдачи свидетельства указана в Федеральном законе "Об актах гражданского состояния".Для чего нужноИменно свидетельство о рождении станет для ребенка основным документом до того момента, как ему исполнится 14 лет и он получит свой первый паспорт. В нем содержатся сведения о том, где и когда малыш появился на свет, кто его родители и гражданами какого государства они являются и так далее. Также в законе прописано, что по желанию отца или матери в документ может быть внесена запись о национальности одного из родителей или каждого из них.Свидетельство о рождении необходимо не только для того, чтобы при необходимости удостоверять личность ребенка. Оно также потребуется для оформления многих других документов (например, ОМС или СНИЛС), для получения ИНН и оформления регистрации по месту жительства. Свидетельство о рождении также необходимо для получения различных пособий и льгот, для покупки билетов на железнодорожный транспорт или самолет, для записи ребенка в детский сад и так далее.Когда получатьНа то, чтобы оформить свидетельство о рождении, родителям или иным представителям ребенка отводится один месяц с того момента, как малыш появился на свет. Для тех, кто пропустил этот срок по тем или иным причинам, санкции не предусмотрено. Свидетельство можно получить и для ребенка старшего возраста, однако в этом случае могут возникнуть сложности при оформлении других документов, при получении пособий и так далее.Также в законе прописано, что для ребенка, возраст которого составляет 1 год и более, свидетельство о рождении выдается по заявлению родителей (или самого человека, если он уже достиг совершеннолетия) либо по решению суда.“Если отсутствует медицинское свидетельство (его выдают в роддоме, где ребенок появился на свет. - Прим. ред.), государственная регистрация рождения может быть произведена лишь на основании решения суда об установлении факта рождения. Данный факт устанавливается судом в порядке особого или искового производства”, - говорит Марина Милованова, к.ю.н., доцент Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина.Как получитьЕсли родители новорожденного малыша состоят в законном браке, то оформить свидетельство о рождении ребенка может любой из них. Для этого нужно собрать необходимые документы, а также определиться с тем, какие сведения будут внесены в свидетельство.Например, фамилия ребенка по умолчанию должна совпадать с фамилией его родителей. Если же у матери и отца они разные, то для новорожденного они могут выбрать как любую из них, так и зафиксировать двойную фамилию.Имя ребенка также записывается по соглашению его родителей и по закону не должно состоять из цифр (или представлять собой комбинацию букв и цифр), символов (единственное исключение - это использование дефиса). Под запретом также находятся бранные слова, указание в имени должностей, титулов и так далее.“Если родители ребенка не состоят в браке между собой, то сведения об отце ребенка вносятся на основании записи акта об установлении отцовства (если отцовство устанавливается и регистрируется одновременно с государственной регистрацией рождения ребенка) или по заявлению матери ребенка (если отцовство не установлено)”, - говорит Оксана Васильева, к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности финансового университета при Правительстве РФ.Мать ребенка в этом случае также имеет право внести в документ то отчество, которое считает нужным.Куда обращатьсяСвидетельство о рождении ребенка выдается в многофункциональных центрах и отделах ЗАГС. Здесь же родители или представители ребенка могут подать заявление на его оформление. Для этого им необходимо явиться в выбранное учреждение с пакетом документов.Подать заявление на получение свидетельства о рождении можно в отделе ЗАГС как по месту жительства родителей, так и в том населенном пункте, где новорожденный появился на свет.Помимо этого в некоторых российских роддомах действуют центры услуг "Мои документы" либо открыты отделы ЗАГС, где также можно зарегистрировать рождение ребенка.Необходимые документыДля получения свидетельства о рождении необходимо предоставить следующий перечень документов:Также для получения свидетельства о рождении в отдельных случаях и жизненных ситуациях могут понадобиться и другие документы.СрокиСвидетельство о рождении выдается бесплатно в день обращения. Если заявление было подано онлайн, то граждане смогут выбрать удобное время, чтобы забрать документ.Оформление свидетельства через “Госуслуги”Подать заявление на оформление свидетельства о рождении ребенка можно не только лично, но и дистанционно, в режиме онлайн. Сделать это возможно при помощи портала госуслуг. Для этого обладателям подтвержденной учетной записи необходимо перейти в раздел “Семья” и выбрать услугу “Регистрация рождения”.Если в роддоме мать ребенка получила медицинское свидетельство в электронном виде, то в личный кабинет поступит соответствующее уведомление. Заполненное заявление поступит на согласование отцу ребенка, если родители находятся в официальном браке.“Есть ли в конкретном регионе возможность электронной подачи заявления, стоит предварительно уточнить на Едином или региональном портале госуслуг”, - отмечает Оксана Васильева.Восстановление свидетельства о рожденииСвидетельство о рождении можно восстановить, если по той или иной причине оно было утеряно или испорчено. В некоторых регионах соответствующее заявление можно подать онлайн, а если данная услуга недоступна - то обратиться в ЗАГС и заполнить бумажную форму. В некоторых субъектах Федерации это также можно сделать через МФЦ (например, в столице).За повторную выдачу такого свидетельства предусмотрена госпошлина - 350 рублей. От ее уплаты освобождаются отдельные категории граждан, в том числе - ветераны и так далее.Срок получения документа зависит от формы подачи заявления. При личном обращении в ЗАГС - в тот же день. При подаче через “Госуслуги” - в выбранную самим гражданином дату, а в случае с МФЦ - в срок до 6 рабочих дней.“Ламинирование свидетельства о рождении не допускается, а в случае такого ламинирования орган ЗАГС выдает повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния”, - говорит Оксана Васильева.Регистрация новорожденного в путешествииЕсли ребенок появился на свет в дороге (то есть на морском судне, в самолете, в поезде или в любом ином транспортном средстве) то в качестве места рождения в свидетельстве может быть указано место, где была оформлена госрегистрация рождения. Гражданство при этом, по словам эксперта, будет определено по месту регистрации судна.“По желанию родителей (одного из родителей) вместо фактического места рождения ребенка, который появился на свет на территории РФ, может быть указано место жительства родителей (либо одного из них) также на территории нашей страны, - говорит Оксана Васильева. - Если ребенок родился в поезде, то в качестве места рождения может быть указано наименовании станции, километра или разъезда”.Если ребенок появился на свет за пределами России, то для оформления необходимых документов нужно обращаться в консульство или посольство.“Если свидетельство о рождении выдано за границей иностранным государством, его нельзя обменять на российское. Фактически это означало бы повторную регистрацию рождения, но в законе такой процедуры нет. В таком случае у ребенка всегда будет одно свидетельство о рождении - то, которое ему выдали в другом государстве, - рассказывает Оксана Васильева. - С использованием этого документа в России не будет проблем. Иностранное свидетельство действует, но нужно его легализовать, после чего его можно будет использовать наравне с аналогичными российскими документами. Для легализации используются две процедуры: апостилирование и консульская легализация. Для ряда стран такая легализация документов не требуется. К таковым относятся страны постсоветского пространства, подписавшие Минскую конвенцию от 22 января 1993 года, а также государства, которые подписали с Россией двусторонние договоры о правовой помощи, отменяющие требования об апостиле. Информацию об этих странах можно найти на сайте Консульского департамента МИД. Официальные документы этих стран нужно только перевести на русский язык и заверить правильность перевода у нотариуса или в консульстве”.Номер и серия свидетельства о рожденииКаждому свидетельству о рождении присваивается уникальная серия и номер. В бумажном документе их можно найти в нижней части. Серия состоит из римских цифр и латинских букв, а номер - это шестизначная комбинация чисел.Возможные проблемы при получении свидетельстваСложности с получением свидетельства о рождении возникают в редких случаях. Это может случиться, например, если ребенок появился на свет не в роддоме, а дома или в другом месте (например, в дороге). В такой ситуации вместо справки из медорганизации родителям нужно предоставить свидетельство того лица, которое принимало роды либо присутствовало при данном событии.

https://ria.ru/20211112/dokumenty-1758764486.html

https://ria.ru/20230217/posobiya-1852764722.html

https://ria.ru/20221230/posobie-1842494901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, семья, дети, россия, льготы