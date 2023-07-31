https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887340784.html
Шойгу поблагодарил военных, участвующих в спецоперации
Шойгу поблагодарил военных, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 31.07.2023
Шойгу поблагодарил военных, участвующих в спецоперации
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил весь личный состав ВС РФ, участвующий в спецоперации, отметив, что сегодня речь идет не о единичных подвигах, а о... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:10
2023-07-31T13:10
2023-07-31T13:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил весь личный состав ВС РФ, участвующий в спецоперации, отметив, что сегодня речь идет не о единичных подвигах, а о десятках и сотнях. "Благодарю весь личный состав, участвующий в специальной военной операции, за службу, мужество, героизм", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ. "Если раньше мы говорили о единичных подвигах, то сегодня у нас десятки и сотни достойных военнослужащих, солдат, офицеров, сержантов, которые не просто с честью выполняют свой долг, а делают это высокопрофессионально. Ребята проявляют действительно высочайшие образцы мужества, героизма и еще раз повторюсь профессионализм", - добавил министр.
https://ria.ru/20230720/tashkent-1885263242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу поблагодарил военных, участвующих в спецоперации
Шойгу заявил, что сегодня можно говорить о десятках и сотнях подвигов участников СВО
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил весь личный состав ВС РФ, участвующий в спецоперации, отметив, что сегодня речь идет не о единичных подвигах, а о десятках и сотнях.
"Благодарю весь личный состав, участвующий в специальной военной операции, за службу, мужество, героизм", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ.
"Если раньше мы говорили о единичных подвигах, то сегодня у нас десятки и сотни достойных военнослужащих, солдат, офицеров, сержантов, которые не просто с честью выполняют свой долг, а делают это высокопрофессионально. Ребята проявляют действительно высочайшие образцы мужества, героизма и еще раз повторюсь профессионализм", - добавил министр.
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