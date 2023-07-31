https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887340784.html

Шойгу поблагодарил военных, участвующих в спецоперации

Шойгу поблагодарил военных, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 31.07.2023

Шойгу поблагодарил военных, участвующих в спецоперации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил весь личный состав ВС РФ, участвующий в спецоперации, отметив, что сегодня речь идет не о единичных подвигах, а о... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T13:10

2023-07-31T13:10

2023-07-31T13:10

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил весь личный состав ВС РФ, участвующий в спецоперации, отметив, что сегодня речь идет не о единичных подвигах, а о десятках и сотнях. "Благодарю весь личный состав, участвующий в специальной военной операции, за службу, мужество, героизм", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ. "Если раньше мы говорили о единичных подвигах, то сегодня у нас десятки и сотни достойных военнослужащих, солдат, офицеров, сержантов, которые не просто с честью выполняют свой долг, а делают это высокопрофессионально. Ребята проявляют действительно высочайшие образцы мужества, героизма и еще раз повторюсь профессионализм", - добавил министр.

https://ria.ru/20230720/tashkent-1885263242.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр