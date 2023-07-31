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Шойгу поблагодарил военных, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 31.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:10 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887340784.html
Шойгу поблагодарил военных, участвующих в спецоперации
Шойгу поблагодарил военных, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 31.07.2023
Шойгу поблагодарил военных, участвующих в спецоперации
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил весь личный состав ВС РФ, участвующий в спецоперации, отметив, что сегодня речь идет не о единичных подвигах, а о... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:10
2023-07-31T13:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил весь личный состав ВС РФ, участвующий в спецоперации, отметив, что сегодня речь идет не о единичных подвигах, а о десятках и сотнях. "Благодарю весь личный состав, участвующий в специальной военной операции, за службу, мужество, героизм", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ. "Если раньше мы говорили о единичных подвигах, то сегодня у нас десятки и сотни достойных военнослужащих, солдат, офицеров, сержантов, которые не просто с честью выполняют свой долг, а делают это высокопрофессионально. Ребята проявляют действительно высочайшие образцы мужества, героизма и еще раз повторюсь профессионализм", - добавил министр.
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу поблагодарил военных, участвующих в спецоперации

Шойгу заявил, что сегодня можно говорить о десятках и сотнях подвигов участников СВО

© Минобороны РоссииМинистр обороны России Сергей Шойгу вручает медаль "Золотая Звезда" военнослужащим, проявившим героизм при выполнении задач СВО
Министр обороны России Сергей Шойгу вручает медаль Золотая Звезда военнослужащим, проявившим героизм при выполнении задач СВО
© Минобороны России
Министр обороны России Сергей Шойгу вручает медаль "Золотая Звезда" военнослужащим, проявившим героизм при выполнении задач СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил весь личный состав ВС РФ, участвующий в спецоперации, отметив, что сегодня речь идет не о единичных подвигах, а о десятках и сотнях.
"Благодарю весь личный состав, участвующий в специальной военной операции, за службу, мужество, героизм", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ.
"Если раньше мы говорили о единичных подвигах, то сегодня у нас десятки и сотни достойных военнослужащих, солдат, офицеров, сержантов, которые не просто с честью выполняют свой долг, а делают это высокопрофессионально. Ребята проявляют действительно высочайшие образцы мужества, героизма и еще раз повторюсь профессионализм", - добавил министр.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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