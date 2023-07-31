https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887287880.html

Российские средства РЭБ начали глушить интернет Starlink, заявил Марочко

Российские средства РЭБ начали глушить интернет Starlink, заявил Марочко - РИА Новости, 31.07.2023

Российские средства РЭБ начали глушить интернет Starlink, заявил Марочко

Российские средства радиоэлектронной борьбы начали глушить спутниковый интернет Starlink на луганском тактическом направлении, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T08:48

2023-07-31T08:48

2023-07-31T08:48

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

spacex

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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Российские средства радиоэлектронной борьбы начали глушить спутниковый интернет Starlink на луганском тактическом направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Исходя из анализа переговоров украинских боевиков на линии боевого соприкосновения, у них возникли трудности с использованием сети интернет через спутники Starlink. Многие это связывают с тем, что РЭБ ВС РФ начали глушить связь, предоставляемую компанией SpaceX", - сообщил Марочко, говоря о луганском тактическом направлении. Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.

https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887285553.html

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, spacex