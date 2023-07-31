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Российские средства РЭБ начали глушить интернет Starlink, заявил Марочко - РИА Новости, 31.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:48 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887287880.html
Российские средства РЭБ начали глушить интернет Starlink, заявил Марочко
Российские средства РЭБ начали глушить интернет Starlink, заявил Марочко - РИА Новости, 31.07.2023
Российские средства РЭБ начали глушить интернет Starlink, заявил Марочко
Российские средства радиоэлектронной борьбы начали глушить спутниковый интернет Starlink на луганском тактическом направлении, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T08:48
2023-07-31T08:48
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
spacex
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Российские средства радиоэлектронной борьбы начали глушить спутниковый интернет Starlink на луганском тактическом направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Исходя из анализа переговоров украинских боевиков на линии боевого соприкосновения, у них возникли трудности с использованием сети интернет через спутники Starlink. Многие это связывают с тем, что РЭБ ВС РФ начали глушить связь, предоставляемую компанией SpaceX", - сообщил Марочко, говоря о луганском тактическом направлении. Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887285553.html
луганская народная республика
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безопасность, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, spacex
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, SpaceX
Российские средства РЭБ начали глушить интернет Starlink, заявил Марочко

Марочко: российские средства РЭБ начали глушить интернет Starlink на Луганском направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкНаземный модуль помех
Наземный модуль помех - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Российские средства радиоэлектронной борьбы начали глушить спутниковый интернет Starlink на луганском тактическом направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Исходя из анализа переговоров украинских боевиков на линии боевого соприкосновения, у них возникли трудности с использованием сети интернет через спутники Starlink. Многие это связывают с тем, что РЭБ ВС РФ начали глушить связь, предоставляемую компанией SpaceX", - сообщил Марочко, говоря о луганском тактическом направлении.
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФSpaceX
 
 
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