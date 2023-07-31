https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887285553.html
ВС России продвинулись вглубь обороны противника в ЛНР, заявил эксперт
ВС России продвинулись вглубь обороны противника в ЛНР, заявил эксперт - РИА Новости, 31.07.2023
ВС России продвинулись вглубь обороны противника в ЛНР, заявил эксперт
Вооруженные силы РФ за истекшую неделю продвинулись в Луганской народной республике на расстояние порядка семи километров в глубину обороны противника,... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T08:25
2023-07-31T08:25
2023-07-31T08:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
сергеевка
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за истекшую неделю продвинулись в Луганской народной республике на расстояние порядка семи километров в глубину обороны противника, продвижение по фронту составило до 18 километров, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Продвижение штурмовых отрядов ВС РФ в районе населенного пункта Сергеевка Луганской народной республики составило до 18 километров по фронту и порядка семи километров в глубину обороны противника за истекшую неделю", - сообщил эксперт, ссылаясь на собственные источники. В четверг на прошлой неделе в Минобороны России сообщали, что с 23 июля продвижение штурмовых отрядов группировки войск "Центр" в районе населенного пункта Сергеевка составило до 12 километров по фронту и три километра в глубину обороны. В пятницу ведомство информировало о развитии успеха в этом районе, продвижение в глубину обороны противника составило 1,5 километра.
https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887168569.html
россия
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, луганская народная республика, сергеевка, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Сергеевка, Андрей Марочко
ВС России продвинулись вглубь обороны противника в ЛНР, заявил эксперт
Марочко: ВС России продвинулись на семь километров в глубину обороны противника в ЛНР