https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887285553.html

ВС России продвинулись вглубь обороны противника в ЛНР, заявил эксперт

ВС России продвинулись вглубь обороны противника в ЛНР, заявил эксперт - РИА Новости, 31.07.2023

ВС России продвинулись вглубь обороны противника в ЛНР, заявил эксперт

Вооруженные силы РФ за истекшую неделю продвинулись в Луганской народной республике на расстояние порядка семи километров в глубину обороны противника,... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T08:25

2023-07-31T08:25

2023-07-31T08:25

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

сергеевка

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за истекшую неделю продвинулись в Луганской народной республике на расстояние порядка семи километров в глубину обороны противника, продвижение по фронту составило до 18 километров, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Продвижение штурмовых отрядов ВС РФ в районе населенного пункта Сергеевка Луганской народной республики составило до 18 километров по фронту и порядка семи километров в глубину обороны противника за истекшую неделю", - сообщил эксперт, ссылаясь на собственные источники. В четверг на прошлой неделе в Минобороны России сообщали, что с 23 июля продвижение штурмовых отрядов группировки войск "Центр" в районе населенного пункта Сергеевка составило до 12 километров по фронту и три километра в глубину обороны. В пятницу ведомство информировало о развитии успеха в этом районе, продвижение в глубину обороны противника составило 1,5 километра.

https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887168569.html

россия

луганская народная республика

сергеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, луганская народная республика, сергеевка, андрей марочко