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Шойгу рассказал о подготовке к форуму "Армия-2023" - РИА Новости, 31.07.2023
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13:18 31.07.2023 (обновлено: 13:37 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/shoygu-1887344979.html
Шойгу рассказал о подготовке к форуму "Армия-2023"
Шойгу рассказал о подготовке к форуму "Армия-2023" - РИА Новости, 31.07.2023
Шойгу рассказал о подготовке к форуму "Армия-2023"
Минобороны РФ планирует заключить на военно-техническом форуме "Армии-2023", который пройдет 14-20 августа в Кубинке, контрактов на общую сумму более 433 млрд... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:18
2023-07-31T13:37
безопасность
россия
кубинка
европа
сергей шойгу
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Минобороны РФ планирует заключить на военно-техническом форуме "Армии-2023", который пройдет 14-20 августа в Кубинке, контрактов на общую сумму более 433 млрд рублей, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. "Министерство обороны планирует заключить контракты на общую сумму свыше 433 млрд. рублей", - сказал министр. Он отметил, что почти 1,5 тысячи предприятий представят на форуме около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. В том числе будут широко представлены отечественные военно-технические разработки, которые прошли испытания в реальной боевой обстановке. Шойгу уточнил, что на форум приглашены главы 108 оборонных ведомств. Научно-деловая программа "Армии" включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества. Одновременно с форумом пройдет XI Московская конференция по международной безопасности, в программу которой включены вопросы глобальной стабильности в условиях становления многополярного мира, взаимодействия оборонных ведомств разных стран, а также военные аспекты региональной безопасности в Европе, Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и Африке. В том числе, отметил Шойгу, "на форуме будут проведены круглые столы по вопросам специальной военной операции". Также в августе состоится Второй международный антифашистский конгресс, рассказал министр, он пройдет на территории Белоруссии и в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" в подмосковной Кубинке. Помимо пленарного заседания, в работе секций планируется провести научно-практическую конференцию "Нацизм на Украине: взгляд через призму специальной военной операции".
https://ria.ru/20230731/shoygu-1887342224.html
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кубинка
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безопасность, россия, кубинка, европа, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Кубинка, Европа, Сергей Шойгу
Шойгу рассказал о подготовке к форуму "Армия-2023"

Шойгу: Минобороны планирует заключить на "Армии-2023" контракты на 433 миллиарда рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Минобороны РФ планирует заключить на военно-техническом форуме "Армии-2023", который пройдет 14-20 августа в Кубинке, контрактов на общую сумму более 433 млрд рублей, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
"Министерство обороны планирует заключить контракты на общую сумму свыше 433 млрд. рублей", - сказал министр.
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Он отметил, что почти 1,5 тысячи предприятий представят на форуме около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. В том числе будут широко представлены отечественные военно-технические разработки, которые прошли испытания в реальной боевой обстановке.
Шойгу уточнил, что на форум приглашены главы 108 оборонных ведомств. Научно-деловая программа "Армии" включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.
Одновременно с форумом пройдет XI Московская конференция по международной безопасности, в программу которой включены вопросы глобальной стабильности в условиях становления многополярного мира, взаимодействия оборонных ведомств разных стран, а также военные аспекты региональной безопасности в Европе, Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и Африке.
В том числе, отметил Шойгу, "на форуме будут проведены круглые столы по вопросам специальной военной операции".
Также в августе состоится Второй международный антифашистский конгресс, рассказал министр, он пройдет на территории Белоруссии и в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" в подмосковной Кубинке. Помимо пленарного заседания, в работе секций планируется провести научно-практическую конференцию "Нацизм на Украине: взгляд через призму специальной военной операции".
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