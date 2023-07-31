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Шойгу заявил о мерах по повышению защиты гражданской инфраструктуры - РИА Новости, 31.07.2023
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13:12 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/shoygu-1887342224.html
Шойгу заявил о мерах по повышению защиты гражданской инфраструктуры
Шойгу заявил о мерах по повышению защиты гражданской инфраструктуры - РИА Новости, 31.07.2023
Шойгу заявил о мерах по повышению защиты гражданской инфраструктуры
Приняты дополнительные меры по повышению защиты гражданской инфраструктуры России от нападений с воздуха и моря с учетом текущей обстановки, сообщил министр... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:12
2023-07-31T13:12
россия
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Приняты дополнительные меры по повышению защиты гражданской инфраструктуры России от нападений с воздуха и моря с учетом текущей обстановки, сообщил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании. "С учетом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря", - сказал Шойгу.
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россия, сергей шойгу, безопасность
Россия, Сергей Шойгу, Безопасность
Шойгу заявил о мерах по повышению защиты гражданской инфраструктуры

Шойгу: приняты меры по повышению защиты гражданской инфраструктуры России от нападений

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Приняты дополнительные меры по повышению защиты гражданской инфраструктуры России от нападений с воздуха и моря с учетом текущей обстановки, сообщил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.
"С учетом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря", - сказал Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Киев сосредоточился на террористических атаках в России, заявил Шойгу
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