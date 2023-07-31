https://ria.ru/20230731/shoygu-1887342224.html

Шойгу заявил о мерах по повышению защиты гражданской инфраструктуры

Шойгу заявил о мерах по повышению защиты гражданской инфраструктуры - РИА Новости, 31.07.2023

Шойгу заявил о мерах по повышению защиты гражданской инфраструктуры

Приняты дополнительные меры по повышению защиты гражданской инфраструктуры России от нападений с воздуха и моря с учетом текущей обстановки, сообщил министр... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T13:12

2023-07-31T13:12

2023-07-31T13:12

россия

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Приняты дополнительные меры по повышению защиты гражданской инфраструктуры России от нападений с воздуха и моря с учетом текущей обстановки, сообщил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании. "С учетом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20230731/shoygu-1887339973.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергей шойгу, безопасность