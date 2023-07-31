https://ria.ru/20230731/shoygu-1887340093.html

Шойгу: российские военные не допустили продвижения ВСУ

Шойгу: российские военные не допустили продвижения ВСУ - РИА Новости, 31.07.2023

Шойгу: российские военные не допустили продвижения ВСУ

Украина отчаянно бросает новые силы на штурм российских позиций, однако благодаря упорству военных РФ продвижения противника не допущено, заявил министр обороны РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T13:08

2023-07-31T13:08

2023-07-31T13:08

специальная военная операция на украине

россия

украина

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Украина отчаянно бросает новые силы на штурм российских позиций, однако благодаря упорству военных РФ продвижения противника не допущено, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. "Командование вооружённых сил Украины отчаянно бросает новые силы на штурм наших позиций. Благодаря грамотно построенной обороне, умелой организации системы огня, профессиональным действиям, выдержке и упорству российских военнослужащих продвижения противника не допущено", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

https://ria.ru/20230731/shoygu-1887339240.html

россия

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, сергей шойгу, безопасность