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Шойгу: российские военные не допустили продвижения ВСУ - РИА Новости, 31.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:08 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/shoygu-1887340093.html
Шойгу: российские военные не допустили продвижения ВСУ
Шойгу: российские военные не допустили продвижения ВСУ - РИА Новости, 31.07.2023
Шойгу: российские военные не допустили продвижения ВСУ
Украина отчаянно бросает новые силы на штурм российских позиций, однако благодаря упорству военных РФ продвижения противника не допущено, заявил министр обороны РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:08
2023-07-31T13:08
специальная военная операция на украине
россия
украина
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Украина отчаянно бросает новые силы на штурм российских позиций, однако благодаря упорству военных РФ продвижения противника не допущено, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. "Командование вооружённых сил Украины отчаянно бросает новые силы на штурм наших позиций. Благодаря грамотно построенной обороне, умелой организации системы огня, профессиональным действиям, выдержке и упорству российских военнослужащих продвижения противника не допущено", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
https://ria.ru/20230731/shoygu-1887339240.html
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россия, украина, сергей шойгу, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Безопасность
Шойгу: российские военные не допустили продвижения ВСУ

Шойгу: Украина отчаянно бросает новые силы на штурм российских позиций, но продвижения нет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Украина отчаянно бросает новые силы на штурм российских позиций, однако благодаря упорству военных РФ продвижения противника не допущено, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Командование вооружённых сил Украины отчаянно бросает новые силы на штурм наших позиций. Благодаря грамотно построенной обороне, умелой организации системы огня, профессиональным действиям, выдержке и упорству российских военнослужащих продвижения противника не допущено", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
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