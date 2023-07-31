https://ria.ru/20230731/shoygu-1887339973.html

Киев сосредоточился на террористических атаках в России, заявил Шойгу

Киев сосредоточился на террористических атаках в России, заявил Шойгу - РИА Новости, 31.07.2023

Киев сосредоточился на террористических атаках в России, заявил Шойгу

Киевский режим сосредоточился на фоне неудачного "контрнаступления" на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в России, сообщил в... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T13:08

2023-07-31T13:08

2023-07-31T13:08

специальная военная операция на украине

россия

киев

сергей шойгу

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865310945_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_5c3cca3b2172b7f815a8f8a323348590.jpg

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Киевский режим сосредоточился на фоне неудачного "контрнаступления" на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в России, сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "На фоне неудачного так называемого "контрнаступления" киевский режим при поддержке западных спонсоров сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в городах и населенных пунктах Российской Федерации", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

https://ria.ru/20230731/kontrnastuplenie-1887338565.html

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, киев, сергей шойгу, в мире