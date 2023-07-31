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Киев сосредоточился на террористических атаках в России, заявил Шойгу - РИА Новости, 31.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:08 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/shoygu-1887339973.html
Киев сосредоточился на террористических атаках в России, заявил Шойгу
Киев сосредоточился на террористических атаках в России, заявил Шойгу - РИА Новости, 31.07.2023
Киев сосредоточился на террористических атаках в России, заявил Шойгу
Киевский режим сосредоточился на фоне неудачного "контрнаступления" на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в России, сообщил в... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:08
2023-07-31T13:08
специальная военная операция на украине
россия
киев
сергей шойгу
в мире
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Киевский режим сосредоточился на фоне неудачного "контрнаступления" на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в России, сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "На фоне неудачного так называемого "контрнаступления" киевский режим при поддержке западных спонсоров сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в городах и населенных пунктах Российской Федерации", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
https://ria.ru/20230731/kontrnastuplenie-1887338565.html
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россия, киев, сергей шойгу, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Сергей Шойгу, В мире
Киев сосредоточился на террористических атаках в России, заявил Шойгу

Шойгу: Киев из-за неудачного контрнаступления сосредоточился на терактах в России

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Киевский режим сосредоточился на фоне неудачного "контрнаступления" на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в России, сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"На фоне неудачного так называемого "контрнаступления" киевский режим при поддержке западных спонсоров сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в городах и населенных пунктах Российской Федерации", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
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