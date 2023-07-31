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ВСУ потеряли более 20 тысяч военнослужащих за июль, заявил Шойгу - РИА Новости, 31.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 31.07.2023 (обновлено: 13:43 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/shoygu-1887339240.html
ВСУ потеряли более 20 тысяч военнослужащих за июль, заявил Шойгу
ВСУ потеряли более 20 тысяч военнослужащих за июль, заявил Шойгу - РИА Новости, 31.07.2023
ВСУ потеряли более 20 тысяч военнослужащих за июль, заявил Шойгу
ВСУ потеряли почти 21 тысячу военных за июль, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:04
2023-07-31T13:43
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
украина
россия
вооруженные силы украины
в мире
великобритания
сша
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. ВСУ потеряли почти 21 тысячу военных за июль, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.&quot;За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более 20 800 военнослужащих, если говорить точно, то 20 824 человека, и 2227 единиц различного вооружения&quot;, — сообщил глава Минобороны.Российские военные уничтожили за второй месяц лета:Шойгу подчеркнул, что поставляемое Киеву западное оружие не приводит к успехам на поле боя, а лишь затягивает конфликт.Говоря о ситуации с контрнаступлением ВСУ, он сообщил, что Вооруженные силы России не допустили продвижения противника."На Ореховском направлении сорвана масштабная попытка украинских войск прорвать нашу оборону. &lt;...&gt; Я хотел бы еще раз поблагодарить всех наших ребят, потому что такого натиска пока еще мы за все это время не видели", — указал министр.При этом российским военным удалось взять под контроль населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении.На фоне неудачного контрнаступления Киев при поддержке Запада сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в России.&quot;С учетом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря. В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты&quot;, — заявил Шойгу.Глава Минобороны поблагодарил военных за мужество и героизм при выполнении задач в зоне спецоперации.
https://ria.ru/20230731/pozitsii-1887293910.html
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сергей шойгу, украина, россия, вооруженные силы украины, в мире, великобритания, сша, германия, киев
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Великобритания, США, Германия, Киев
ВСУ потеряли более 20 тысяч военнослужащих за июль, заявил Шойгу

Шойгу: ВСУ за июль потеряли около 21 тысячи военных и более двух тысяч единиц техники

© AP Photo / Boghdan KutiepovПогибший украинский военнослужащий
Погибший украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
Погибший украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. ВСУ потеряли почти 21 тысячу военных за июль, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.
«

"За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более 20 800 военнослужащих, если говорить точно, то 20 824 человека, и 2227 единиц различного вооружения", — сообщил глава Минобороны.

Российские военные уничтожили за второй месяц лета:
  • десять танков Leopard;
  • 11 американских БМП Bradley;
  • 40 американских артиллерийских систем М777;
  • 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.
Шойгу подчеркнул, что поставляемое Киеву западное оружие не приводит к успехам на поле боя, а лишь затягивает конфликт.
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Говоря о ситуации с контрнаступлением ВСУ, он сообщил, что Вооруженные силы России не допустили продвижения противника.
«
"На Ореховском направлении сорвана масштабная попытка украинских войск прорвать нашу оборону. <...> Я хотел бы еще раз поблагодарить всех наших ребят, потому что такого натиска пока еще мы за все это время не видели", — указал министр.
При этом российским военным удалось взять под контроль населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении.
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«

"С учетом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря. В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты", — заявил Шойгу.

Глава Минобороны поблагодарил военных за мужество и героизм при выполнении задач в зоне спецоперации.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:16
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреВеликобританияСШАГерманияКиев
 
 
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