ВСУ потеряли более 20 тысяч военнослужащих за июль, заявил Шойгу
Шойгу: ВСУ за июль потеряли около 21 тысячи военных и более двух тысяч единиц техники
© AP Photo / Boghdan KutiepovПогибший украинский военнослужащий
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
Погибший украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. ВСУ потеряли почти 21 тысячу военных за июль, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.
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"За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более 20 800 военнослужащих, если говорить точно, то 20 824 человека, и 2227 единиц различного вооружения", — сообщил глава Минобороны.
Российские военные уничтожили за второй месяц лета:
- десять танков Leopard;
- 11 американских БМП Bradley;
- 40 американских артиллерийских систем М777;
- 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.
Шойгу подчеркнул, что поставляемое Киеву западное оружие не приводит к успехам на поле боя, а лишь затягивает конфликт.
Говоря о ситуации с контрнаступлением ВСУ, он сообщил, что Вооруженные силы России не допустили продвижения противника.
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"На Ореховском направлении сорвана масштабная попытка украинских войск прорвать нашу оборону. <...> Я хотел бы еще раз поблагодарить всех наших ребят, потому что такого натиска пока еще мы за все это время не видели", — указал министр.
При этом российским военным удалось взять под контроль населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении.
На фоне неудачного контрнаступления Киев при поддержке Запада сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в России.
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"С учетом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря. В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты", — заявил Шойгу.
Глава Минобороны поблагодарил военных за мужество и героизм при выполнении задач в зоне спецоперации.