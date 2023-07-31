https://ria.ru/20230731/shoygu-1887339240.html

ВСУ потеряли более 20 тысяч военнослужащих за июль, заявил Шойгу

ВСУ потеряли более 20 тысяч военнослужащих за июль, заявил Шойгу - РИА Новости, 31.07.2023

ВСУ потеряли более 20 тысяч военнослужащих за июль, заявил Шойгу

ВСУ потеряли почти 21 тысячу военных за июль, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T13:04

2023-07-31T13:04

2023-07-31T13:43

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. ВСУ потеряли почти 21 тысячу военных за июль, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил."За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более 20 800 военнослужащих, если говорить точно, то 20 824 человека, и 2227 единиц различного вооружения", — сообщил глава Минобороны.Российские военные уничтожили за второй месяц лета:Шойгу подчеркнул, что поставляемое Киеву западное оружие не приводит к успехам на поле боя, а лишь затягивает конфликт.Говоря о ситуации с контрнаступлением ВСУ, он сообщил, что Вооруженные силы России не допустили продвижения противника."На Ореховском направлении сорвана масштабная попытка украинских войск прорвать нашу оборону. <...> Я хотел бы еще раз поблагодарить всех наших ребят, потому что такого натиска пока еще мы за все это время не видели", — указал министр.При этом российским военным удалось взять под контроль населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении.На фоне неудачного контрнаступления Киев при поддержке Запада сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в России."С учетом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря. В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты", — заявил Шойгу.Глава Минобороны поблагодарил военных за мужество и героизм при выполнении задач в зоне спецоперации.

https://ria.ru/20230731/pozitsii-1887293910.html

https://ria.ru/20230730/taganrog-1887185097.html

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