https://ria.ru/20230731/shaman-1887333614.html

SHAMAN устроил шоу мирового уровня в родном городе

SHAMAN устроил шоу мирового уровня в родном городе - РИА Новости, 31.07.2023

SHAMAN устроил шоу мирового уровня в родном городе

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) провел на этих выходных масштабный концерт в родном Новомосковске на стадионе "Химик". На нем музыкант исполнил свои лучшие песни... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T16:07

2023-07-31T16:07

2023-07-31T17:40

шоубиз

сергей полунин

луганск

санкт-петербург

shaman (ярослав дронов)

новости шоу-бизнеса

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887382842_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_fdd419b238946820284e309b7e69f82d.jpg

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) провел на этих выходных масштабный концерт в родном Новомосковске на стадионе "Химик". На нем музыкант исполнил свои лучшие песни и устроил шоу со спецэффектами и пиротехникой, сообщает пресс-служба исполнителя. Отмечается, что концерт артиста посетило семь тысяч зрителей, в том числе его семья. К слушателям исполнитель прилетел на вертолете. Приземлившись на футбольное поле, SHAMAN сразу задал рок-настроение концерту, презентовав новую песню "Да". Затем артист вместе со зрителями исполнил такие хиты, как "Мы", "Мой бой", "Самый русский хит" и "Улетай", а также "Моя Россия" в дуэте со своим отцом гитаристом Юрием Дроновым. В перерыве между песнями, Дронов зачитал письма, которые поступают ему со всей страны. Одним из самых трогательных стало послание 13-летней Лизы из Луганска. Она поблагодарила музыканта за то, что его песни делают ее сильнее. Специальным гостей стал Сергей Полунин. Мировая звезда балеты прибыл в Новомосковск, чтобы исполнить танец под композицию "Встанем", которая давно стала всенародно любимым хитом. На концерте также прозвучал государственный гимн, строки которого вместе с SHAMAN подхватили все присутствующие на площадке. В завершении шоу зрителей ждал красочный фейерверк под песню "Я русский". Концерт в Новомосковске стал частью большого гастрольного тура артиста по городам страны. Всего SHAMAN планирует дать свыше 100 выступлений. Ближайшее состоится в сентябре в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20230721/shaman-1885435898.html

луганск

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

сергей полунин, луганск, санкт-петербург, shaman (ярослав дронов) , новости шоу-бизнеса, знаменитости