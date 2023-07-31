https://ria.ru/20230731/shaman-1887333614.html
SHAMAN устроил шоу мирового уровня в родном городе
SHAMAN устроил шоу мирового уровня в родном городе - РИА Новости, 31.07.2023
SHAMAN устроил шоу мирового уровня в родном городе
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) провел на этих выходных масштабный концерт в родном Новомосковске на стадионе "Химик". На нем музыкант исполнил свои лучшие песни... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T16:07
2023-07-31T16:07
2023-07-31T17:40
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) провел на этих выходных масштабный концерт в родном Новомосковске на стадионе "Химик". На нем музыкант исполнил свои лучшие песни и устроил шоу со спецэффектами и пиротехникой, сообщает пресс-служба исполнителя. Отмечается, что концерт артиста посетило семь тысяч зрителей, в том числе его семья. К слушателям исполнитель прилетел на вертолете. Приземлившись на футбольное поле, SHAMAN сразу задал рок-настроение концерту, презентовав новую песню "Да". Затем артист вместе со зрителями исполнил такие хиты, как "Мы", "Мой бой", "Самый русский хит" и "Улетай", а также "Моя Россия" в дуэте со своим отцом гитаристом Юрием Дроновым. В перерыве между песнями, Дронов зачитал письма, которые поступают ему со всей страны. Одним из самых трогательных стало послание 13-летней Лизы из Луганска. Она поблагодарила музыканта за то, что его песни делают ее сильнее. Специальным гостей стал Сергей Полунин. Мировая звезда балеты прибыл в Новомосковск, чтобы исполнить танец под композицию "Встанем", которая давно стала всенародно любимым хитом. На концерте также прозвучал государственный гимн, строки которого вместе с SHAMAN подхватили все присутствующие на площадке. В завершении шоу зрителей ждал красочный фейерверк под песню "Я русский". Концерт в Новомосковске стал частью большого гастрольного тура артиста по городам страны. Всего SHAMAN планирует дать свыше 100 выступлений. Ближайшее состоится в сентябре в Санкт-Петербурге.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей полунин, луганск, санкт-петербург, shaman (ярослав дронов) , новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Сергей Полунин, Луганск, Санкт-Петербург, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
SHAMAN устроил шоу мирового уровня в родном городе
SHAMAN дал большой рок-концерт в Новомосковске, который стал частью его гастрольного тура
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) провел на этих выходных масштабный концерт в родном Новомосковске на стадионе "Химик". На нем музыкант исполнил свои лучшие песни и устроил шоу со спецэффектами и пиротехникой, сообщает пресс-служба исполнителя.
Отмечается, что концерт артиста посетило семь тысяч зрителей, в том числе его семья.
К слушателям исполнитель прилетел на вертолете. Приземлившись на футбольное поле, SHAMAN сразу задал рок-настроение концерту, презентовав новую песню "Да".
Затем артист вместе со зрителями исполнил такие хиты, как "Мы", "Мой бой", "Самый русский хит" и "Улетай", а также "Моя Россия" в дуэте со своим отцом гитаристом Юрием Дроновым.
В перерыве между песнями, Дронов зачитал письма, которые поступают ему со всей страны. Одним из самых трогательных стало послание 13-летней Лизы из Луганска. Она поблагодарила музыканта за то, что его песни делают ее сильнее.
Специальным гостей стал Сергей Полунин. Мировая звезда балеты прибыл в Новомосковск, чтобы исполнить танец под композицию "Встанем", которая давно стала всенародно любимым хитом.
На концерте также прозвучал государственный гимн, строки которого вместе с SHAMAN подхватили все присутствующие на площадке.
В завершении шоу зрителей ждал красочный фейерверк под песню "Я русский".
Концерт в Новомосковске стал частью большого гастрольного тура артиста по городам страны. Всего SHAMAN планирует дать свыше 100 выступлений. Ближайшее состоится в сентябре в Санкт-Петербурге.
Клип SHAMAN, снятый в зоне СВО, собрал более миллиона просмотров за сутки