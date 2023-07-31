https://ria.ru/20230731/selkhozproduktsiya-1887385681.html

Костромская область увеличивает экспорт сельхозпродукции

Костромская область увеличивает экспорт сельхозпродукции - РИА Новости, 31.07.2023

Костромская область увеличивает экспорт сельхозпродукции

Костромская область благодаря новым рынкам сбыта наращивает объемы экспорта в агропромышленном комплексе, за неполные семь месяцев 2023 года объем поставок... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T15:52

2023-07-31T15:52

2023-07-31T15:54

костромская область

экономика

костромская область

сша

восточная европа

сергей ситников

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КОСТРОМА, 31 июл – РИА Новости. Костромская область благодаря новым рынкам сбыта наращивает объемы экспорта в агропромышленном комплексе, за неполные семь месяцев 2023 года объем поставок составил уже 1,5 миллиона долларов, сообщает администрация региона. Сообщается, что Костромская область в рамках президентского национального проекта "Международная кооперация и экспорт" реализует региональный проект "Экспорт продукции АПК". Его цель - обеспечение роста объемов сельхозпродукции, направляемой на экспорт, формирование комплексной системы продвижения и позиционирования костромских продуктов. Задачи по развитию новых направлений экспорта сельхозпродукции ставит губернатор Костромской области Сергей Ситников, подчеркивая, что все решения в сфере сельского хозяйства должны обеспечивать рост производства продуктов питания. "С марта 2022 года в связи со сложившейся геополитической ситуацией некоторые рынки оказались закрыты для ряда предприятий-экспортеров. Однако к концу года найдены новые рынки сбыта", - говорится в сообщении обладминистрации. По данным регионального департамента АПК, по итогам 2022 года план по экспорту продукции в Костромской области перевыполнен более чем на 27%. Объем составил более 2,6 миллиона долларов США. "В 2023 году объем поставок уже составил более 1,5 миллиона долларов США", - подчеркивает областная администрация. В структуре экспорта региона подавляющую часть составляет продукция пищевой и перерабатывающей промышленности. В течение января-июля 2023 года сельхозпродукция региона в основном поставлялась в страны Восточной Европы, Ближнего Востока и Азии (Белоруссия, Казахстан, Молдавия, Грузия, Таджикистан, Китай). Костромская область оказывает предприятиям-экспортерам государственную поддержку в виде компенсации до 10% затрат на поставку экспортной продукции. Так, в 2023 году ОАО "Волгореченскрыбхоз" и ООО "Костромской крахмало-паточный завод" получили субсидии около 5 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230713/promyshlennost-1884040926.html

https://ria.ru/20230608/les-1876979044.html

костромская область

сша

восточная европа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, костромская область, сша, восточная европа, сергей ситников