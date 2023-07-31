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Костромская область увеличивает экспорт сельхозпродукции - РИА Новости, 31.07.2023
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Костромская область
Костромская область
 
15:52 31.07.2023 (обновлено: 15:54 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/selkhozproduktsiya-1887385681.html
Костромская область увеличивает экспорт сельхозпродукции
Костромская область увеличивает экспорт сельхозпродукции - РИА Новости, 31.07.2023
Костромская область увеличивает экспорт сельхозпродукции
Костромская область благодаря новым рынкам сбыта наращивает объемы экспорта в агропромышленном комплексе, за неполные семь месяцев 2023 года объем поставок... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:52
2023-07-31T15:54
костромская область
экономика
костромская область
сша
восточная европа
сергей ситников
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КОСТРОМА, 31 июл – РИА Новости. Костромская область благодаря новым рынкам сбыта наращивает объемы экспорта в агропромышленном комплексе, за неполные семь месяцев 2023 года объем поставок составил уже 1,5 миллиона долларов, сообщает администрация региона. Сообщается, что Костромская область в рамках президентского национального проекта "Международная кооперация и экспорт" реализует региональный проект "Экспорт продукции АПК". Его цель - обеспечение роста объемов сельхозпродукции, направляемой на экспорт, формирование комплексной системы продвижения и позиционирования костромских продуктов. Задачи по развитию новых направлений экспорта сельхозпродукции ставит губернатор Костромской области Сергей Ситников, подчеркивая, что все решения в сфере сельского хозяйства должны обеспечивать рост производства продуктов питания. "С марта 2022 года в связи со сложившейся геополитической ситуацией некоторые рынки оказались закрыты для ряда предприятий-экспортеров. Однако к концу года найдены новые рынки сбыта", - говорится в сообщении обладминистрации. По данным регионального департамента АПК, по итогам 2022 года план по экспорту продукции в Костромской области перевыполнен более чем на 27%. Объем составил более 2,6 миллиона долларов США. "В 2023 году объем поставок уже составил более 1,5 миллиона долларов США", - подчеркивает областная администрация. В структуре экспорта региона подавляющую часть составляет продукция пищевой и перерабатывающей промышленности. В течение января-июля 2023 года сельхозпродукция региона в основном поставлялась в страны Восточной Европы, Ближнего Востока и Азии (Белоруссия, Казахстан, Молдавия, Грузия, Таджикистан, Китай). Костромская область оказывает предприятиям-экспортерам государственную поддержку в виде компенсации до 10% затрат на поставку экспортной продукции. Так, в 2023 году ОАО "Волгореченскрыбхоз" и ООО "Костромской крахмало-паточный завод" получили субсидии около 5 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230713/promyshlennost-1884040926.html
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экономика, костромская область, сша, восточная европа, сергей ситников
Костромская область, Экономика, Костромская область, США, Восточная Европа, Сергей Ситников

Костромская область увеличивает экспорт сельхозпродукции

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы. Архивное фото
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КОСТРОМА, 31 июл – РИА Новости. Костромская область благодаря новым рынкам сбыта наращивает объемы экспорта в агропромышленном комплексе, за неполные семь месяцев 2023 года объем поставок составил уже 1,5 миллиона долларов, сообщает администрация региона.
Сообщается, что Костромская область в рамках президентского национального проекта "Международная кооперация и экспорт" реализует региональный проект "Экспорт продукции АПК". Его цель - обеспечение роста объемов сельхозпродукции, направляемой на экспорт, формирование комплексной системы продвижения и позиционирования костромских продуктов.
Задачи по развитию новых направлений экспорта сельхозпродукции ставит губернатор Костромской области Сергей Ситников, подчеркивая, что все решения в сфере сельского хозяйства должны обеспечивать рост производства продуктов питания.
«
"С марта 2022 года в связи со сложившейся геополитической ситуацией некоторые рынки оказались закрыты для ряда предприятий-экспортеров. Однако к концу года найдены новые рынки сбыта", - говорится в сообщении обладминистрации.
Кострома - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Костромская область внедрила новую меру поддержки промышленности
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По данным регионального департамента АПК, по итогам 2022 года план по экспорту продукции в Костромской области перевыполнен более чем на 27%. Объем составил более 2,6 миллиона долларов США.
"В 2023 году объем поставок уже составил более 1,5 миллиона долларов США", - подчеркивает областная администрация.
В структуре экспорта региона подавляющую часть составляет продукция пищевой и перерабатывающей промышленности. В течение января-июля 2023 года сельхозпродукция региона в основном поставлялась в страны Восточной Европы, Ближнего Востока и Азии (Белоруссия, Казахстан, Молдавия, Грузия, Таджикистан, Китай).
Костромская область оказывает предприятиям-экспортерам государственную поддержку в виде компенсации до 10% затрат на поставку экспортной продукции. Так, в 2023 году ОАО "Волгореченскрыбхоз" и ООО "Костромской крахмало-паточный завод" получили субсидии около 5 миллионов рублей.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников дает интервью на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
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Костромская областьЭкономикаКостромская областьСШАВосточная ЕвропаСергей Ситников
 
 
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