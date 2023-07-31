Костромская область увеличивает экспорт сельхозпродукции
Комбайны во время уборки урожая пшеницы. Архивное фото
КОСТРОМА, 31 июл – РИА Новости. Костромская область благодаря новым рынкам сбыта наращивает объемы экспорта в агропромышленном комплексе, за неполные семь месяцев 2023 года объем поставок составил уже 1,5 миллиона долларов, сообщает администрация региона.
Сообщается, что Костромская область в рамках президентского национального проекта "Международная кооперация и экспорт" реализует региональный проект "Экспорт продукции АПК". Его цель - обеспечение роста объемов сельхозпродукции, направляемой на экспорт, формирование комплексной системы продвижения и позиционирования костромских продуктов.
Задачи по развитию новых направлений экспорта сельхозпродукции ставит губернатор Костромской области Сергей Ситников, подчеркивая, что все решения в сфере сельского хозяйства должны обеспечивать рост производства продуктов питания.
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"С марта 2022 года в связи со сложившейся геополитической ситуацией некоторые рынки оказались закрыты для ряда предприятий-экспортеров. Однако к концу года найдены новые рынки сбыта", - говорится в сообщении обладминистрации.
По данным регионального департамента АПК, по итогам 2022 года план по экспорту продукции в Костромской области перевыполнен более чем на 27%. Объем составил более 2,6 миллиона долларов США.
"В 2023 году объем поставок уже составил более 1,5 миллиона долларов США", - подчеркивает областная администрация.
В структуре экспорта региона подавляющую часть составляет продукция пищевой и перерабатывающей промышленности. В течение января-июля 2023 года сельхозпродукция региона в основном поставлялась в страны Восточной Европы, Ближнего Востока и Азии (Белоруссия, Казахстан, Молдавия, Грузия, Таджикистан, Китай).
Костромская область оказывает предприятиям-экспортерам государственную поддержку в виде компенсации до 10% затрат на поставку экспортной продукции. Так, в 2023 году ОАО "Волгореченскрыбхоз" и ООО "Костромской крахмало-паточный завод" получили субсидии около 5 миллионов рублей.