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МИД предрек Украине проблемы с экспортом после прекращения зерновой сделки - РИА Новости, 31.07.2023
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07:33 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/sdelka-1887280645.html
МИД предрек Украине проблемы с экспортом после прекращения зерновой сделки
МИД предрек Украине проблемы с экспортом после прекращения зерновой сделки - РИА Новости, 31.07.2023
МИД предрек Украине проблемы с экспортом после прекращения зерновой сделки
Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук считает, что у Украины без зерновой сделки будут проблемы с экспортом зерна. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T07:33
2023-07-31T07:33
оон
снг
зерновая сделка
россельхозбанк
алексей полищук
владимир путин
киев
украина
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук считает, что у Украины без зерновой сделки будут проблемы с экспортом зерна. Он заявил, что нынешняя проблема экспорта украинского зерна во многом носит искусственный характер. По его словам, "она возникла по вине тех, кто использовал зерновую сделку исключительно в коммерческих целях". "Был проигнорирован пакетный характер договоренностей и их изначальные гуманитарные цели обеспечения продовольствием наиболее нуждающихся стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Туда шли мизерные объемы", - напомнил он. "Когда сделка еще работала, подконтрольные Киеву порты и морской гуманитарный коридор использовались для провокаций и атак против российских гражданских и военных объектов. А также для перевозки продукции военного назначения и террористических нападений в нарушение черноморской инициативы", - сказал он. Полищук заметил, что руководство Украины хочет, чтобы зерновой коридор проходил вдоль берегов Румынии и Болгарии при сопровождении турецких военных кораблей. "В Анкаре, правда, дали понять, что не пойдут на такой шаг. Молчат по этому поводу и в ООН", - отметил собеседник агентства. "Западные кураторы Киева советуют ему активнее задействовать альтернативные маршруты, так называемые "коридоры солидарности". Однако и здесь для Украины не все просто. Ее соседи: Болгария, Румыния, Венгрия, Словакия, Польша – согласны пропускать украинское зерно транзитом, но отказываются принимать его у себя из-за конкуренции. Две недели назад они выступили за продление запрета на импорт украинских зерновых", - рассказал Полищук. "Помочь Украине с экспортом зерна недавно вызвалась Латвия, которая объявила о готовности предоставить свои порты. Однако кратчайший путь к ним лежит через Белоруссию, отношения с которой Киев разрушил. Иными словами, везде без России либо проблемно, либо тупик", - заключил дипломат. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230730/moldaviya-1887178688.html
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оон, снг, зерновая сделка, россельхозбанк, алексей полищук, владимир путин, киев, украина, россия
ООН, СНГ, Зерновая сделка, Россельхозбанк, Алексей Полищук, Владимир Путин, Киев, Украина, Россия
МИД предрек Украине проблемы с экспортом после прекращения зерновой сделки

Дипломат Полищук: у Украины будут проблемы с экспортом после прекращения зерновой сделки

© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна в порту Измаил
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук считает, что у Украины без зерновой сделки будут проблемы с экспортом зерна.
Он заявил, что нынешняя проблема экспорта украинского зерна во многом носит искусственный характер. По его словам, "она возникла по вине тех, кто использовал зерновую сделку исключительно в коммерческих целях".
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"Был проигнорирован пакетный характер договоренностей и их изначальные гуманитарные цели обеспечения продовольствием наиболее нуждающихся стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Туда шли мизерные объемы", - напомнил он.
"Когда сделка еще работала, подконтрольные Киеву порты и морской гуманитарный коридор использовались для провокаций и атак против российских гражданских и военных объектов. А также для перевозки продукции военного назначения и террористических нападений в нарушение черноморской инициативы", - сказал он.
Полищук заметил, что руководство Украины хочет, чтобы зерновой коридор проходил вдоль берегов Румынии и Болгарии при сопровождении турецких военных кораблей. "В Анкаре, правда, дали понять, что не пойдут на такой шаг. Молчат по этому поводу и в ООН", - отметил собеседник агентства.
"Западные кураторы Киева советуют ему активнее задействовать альтернативные маршруты, так называемые "коридоры солидарности". Однако и здесь для Украины не все просто. Ее соседи: Болгария, Румыния, Венгрия, Словакия, Польша – согласны пропускать украинское зерно транзитом, но отказываются принимать его у себя из-за конкуренции. Две недели назад они выступили за продление запрета на импорт украинских зерновых", - рассказал Полищук.
"Помочь Украине с экспортом зерна недавно вызвалась Латвия, которая объявила о готовности предоставить свои порты. Однако кратчайший путь к ним лежит через Белоруссию, отношения с которой Киев разрушил. Иными словами, везде без России либо проблемно, либо тупик", - заключил дипломат.
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Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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ООНСНГЗерновая сделкаРоссельхозбанкАлексей ПолищукВладимир ПутинКиевУкраинаРоссия
 
 
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