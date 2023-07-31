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Алексей Полищук: в зерновой сделке без России либо проблемно, либо тупик

Алексей Полищук: в зерновой сделке без России либо проблемно, либо тупик - РИА Новости, 31.07.2023

Алексей Полищук: в зерновой сделке без России либо проблемно, либо тупик

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна-Родригес о том, сможет ли Украина... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T09:00

2023-07-31T09:00

2023-07-31T09:01

россия

алексей полищук

нато

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украина

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Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна-Родригес о том, сможет ли Украина организовать экспорт зерна без России, когда может быть выведено российское тактическое ядерное оружие из Белоруссии и какими будут учебно-боевые центры совместной подготовки военнослужащих России и Белоруссии.– Как вы считаете, получится ли у украинской стороны организовать экспорт зерна без России, о чем она сейчас говорит? Пойдут ли на это Турция и ООН?– Нынешняя проблема экспорта украинского зерна во многом носит искусственный характер. Она возникла по вине тех, кто использовал "зерновую сделку" исключительно в коммерческих целях. Был проигнорирован пакетный характер договоренностей и их изначальные гуманитарные цели обеспечения продовольствием наиболее нуждающихся стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Туда шли мизерные объемы.Когда сделка еще работала, подконтрольные Киеву порты и морской гуманитарный коридор использовались для провокаций и атак против российских гражданских и военных объектов. А также для перевозки продукции военного назначения и террористических нападений в нарушение "черноморской инициативы". Сегодня руководство Украины хочет, чтобы зерновой коридор проходил вдоль берегов Румынии и Болгарии при сопровождении турецких военных кораблей. В Анкаре, правда, дали понять, что не пойдут на такой шаг. Молчат по этому поводу и в ООН.Западные кураторы Киева советуют ему активнее задействовать альтернативные маршруты, так называемые "коридоры солидарности". Однако и здесь для Украины не все просто. Ее соседи – Болгария, Румыния, Венгрия, Словакия, Польша – согласны пропускать украинское зерно транзитом, но отказываются принимать его у себя из-за конкуренции. Две недели назад они выступили за продление запрета на импорт украинских зерновых.Помочь Украине с экспортом зерна недавно вызвалась Латвия, которая объявила о готовности предоставить свои порты. Однако кратчайший путь к ним лежит через Белоруссию, отношения с которой Киев разрушил. Иными словами, везде без России либо проблемно, либо тупик.– Бразилия, Китай, африканские страны обнародовали свое видение мирных инициатив по ситуации на Украине. Есть ли в них сейчас смысл с учетом эскалации на местах?– Мы высоко ценим стремление наших друзей из стран глобального Юга способствовать политико-дипломатическому выходу из украинского кризиса. С такими инициативами уже выступили около 20 государств и объединений, включая, прежде всего, Китай, Бразилию и, конечно же, африканские страны. Многие выдвинули предложения гуманитарного характера. Мы видим искреннее желание этих стран внести вклад в достижение справедливого и устойчивого мира.Хорошо, что наши партнеры хотят разобраться в сути нынешних проблем, понять глубинные причины, которые к ним привели. Причины событий, которые долгие годы подтачивали архитектуру европейской и глобальной безопасности. Излишне говорить, что они кроются в безответственном и эгоистичном поведении стран НАТО, их вековой колониальной привычке жить за чужой счет и укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других суверенных государств, включая Россию.В предложениях стран глобального Юга много рациональных положений, которые мы поддерживаем. В их числе приверженность международному праву, отказ от ментальности "холодной войны", недопустимость односторонних санкций, императив неделимости безопасности. Разделяем их убежденность в том, что главным итогом переговорного процесса должно стать установление мира в Европе, восстановление российско-украинского сотрудничества, создание новой системы безопасности, формирование неконфронтационных отношений между Россией и НАТО.Однако в Киеве все идеи посредничества отвергают. Там слепо зациклены на логике ультиматумов России, которые пытаются элегантно упаковать в эффектную обертку "формулы мира" Зеленского. Они хотят одурачить своих партнеров и втянуть их в нечистоплотную аферу. К счастью, в странах Глобального Юга много искушенных политиков, которые не поддаются на такую форму мошенничества международного уровня. Мы будем продолжать диалог о перспективах мирного урегулирования украинского кризиса с нашими китайскими, бразильскими, африканскими и другими партнерами, которые выступают с конструктивными и содержательными предложениями.– Украина в прошлом году ввела визовый режим с Россией, Москва заявила об ответных шагах. Когда они будут обнародованы и в чем состоят?– Для нас очевидно, что решение Киева о выходе из двустороннего соглашения о безвизовых поездках граждан России и Украины было направлено, прежде всего, на разрыв гуманитарных связей между жителями наших стран. Россия в отличие от режима Зеленского не отыгрывается на простых украинцах и не намерена чинить препятствия поддержанию человеческих контактов. Не секрет, что у большинства россиян есть родственники на Украине, а у украинцев в России. Задача киевского режима – максимально затруднить и даже прекратить любое общение между ними. Ведь если люди продолжат свободно общаться, ездить друг к другу, то будет сложно кормить украинский народ фейками про Россию и россиян. Наши народы крепко связывает общая история, духовные и культурные ценности. Разорвать эти нити невозможно, как бы этого ни хотелось Киеву и его западным покровителям.– При каких условиях и когда может быть выведено российское ТЯО из Белоруссии?– Хотел бы сразу отметить, что размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии стало ответной мерой на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона, а также на коренные изменения, которые произошли за последнее время в ключевых областях европейской безопасности. Эта вынужденная мера сдерживания призвана обеспечить безопасность Союзного государства, имеющего, как известно, общее оборонное пространство.В этой связи гипотетический вывод российского ТЯО с территории Белоруссии будет возможен только в случае отказа США и НАТО от деструктивного курса на целенаправленный подрыв безопасности России и Белоруссии. Это предполагает полный вывод всего американского ядерного оружия на территорию США с ликвидацией соответствующей инфраструктуры в Европе.– Когда можно ожидать окончания переговоров по передаче в собственность порта "Бронка" под Санкт-Петербургом Белоруссии? Есть ли планы у белорусской стороны предложить использовать другие порты по аналогии с "Бронкой", например, на Дальнем Востоке?– Насколько известно, в соответствии с договоренностями президентов двух стран Правительство России еще весной этого года приняло решение о передаче порта "Бронка" под управление новой компании. Это решение устраивает наших белорусских союзников. На данный момент текущая мощность этого комплекса по перевалке грузов составляет чуть более 3 млн тонн в год. Рассчитываем, что в перспективе совместными усилиями удастся выйти на проектную мощность более 20 млн тонн в год.По имеющимся данным, в настоящее время белорусская сторона использует 19 российских портов для перевалки своих грузов, включая коридор Север ‑ Юг в сторону Астрахани и через Каспийское море, порты Санкт-Петербурга, Черного и Азовского морей.С учетом планов развития Северного морского пути перспективным направлением является строительство белорусских портовых мощностей в Кольском заливе и на Дальнем Востоке. Перевалка грузов через порты Приморского края должна расширить рынок сбыта белорусских товаров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Нам известно об интересе партнеров к портам Мурманска. Все эти вопросы находятся в проработке. Уверены, что решения по ним будут приниматься с учетом союзнического характера российско-белорусских отношений.– Москва и Минск заявили о намерении построить учебно-боевые центры совместной подготовки военнослужащих двух стран. Когда они будут открыты и где?– Россия и Белоруссия уделяют особое внимание строительству общего оборонного пространства. С ноября 2021 года действует обновленная военная доктрина нашего объединения. В настоящее время реализуется план совместных мероприятий по обеспечению военной безопасности Союзного государства. Функционирует совместная Региональная группировка войск. На территории двух стран на регулярной основе проводятся масштабные совместные учения. На 25 лет продлены сроки размещения российских военных объектов в Барановичах и Вилейке. Утверждена Программа военно-технического сотрудничества до 2025 года.Действительно, в настоящее время завершается процесс ратификации российско-белорусского соглашения о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Белорусская сторона ратифицировала его в июле. Насколько нам известно, рассматривается возможность создания таких центров практически для всех видов войск, а функционировать они будут на базе воинских частей как в России, так и в Белоруссии. За более подробной информацией рекомендовали бы обратиться в Минобороны России.– Когда можно ожидать отмены роуминга между Россией и Белоруссией?– Работа по отмене роуминга ведется с 2017 года во исполнение резолюции Высшего Госсовета Союзного государства. Профильными министерствами совместно с мобильными операторами уже сделано немало. С 1 сентября 2021 года российские и белорусские операторы мобильной связи взаимодействуют на условиях сниженных ставок международного интерконнекта при роуминге, что позволило установить и применить тарифы, комфортные как для операторов, так и для конечных пользователей. С 1 апреля 2022 года отменена плата за определенное количество входящих вызовов в роуминге. В настоящее время между Россией и Белоруссией действуют одни из самых низких тарифов мобильной связи на всем постсоветском пространстве. Результатом стал заметный рост потребления услуг связи и интернета россиянами при поездках в Белоруссию и белорусами в Россию.Мы поступательно приближаемся к поставленной цели – полной отмене роуминга. Этот вопрос обсуждается профильными ведомствами и правительствами, поднимается на группе высокого уровня совмина Союзного государства. Последовательно выполняется дорожная карта по выполнению резолюции, о которой я говорил. Продолжается работа по созданию условий для пользования услугами сотовой связи на территории Союзного государства и максимального упрощения контактов между гражданами. Рассчитываем, что в обозримом будущем она будет успешно завершена.– Двадцать шестого июля Кишинев принял решение радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в Молдавии. Как бы Вы могли это прокомментировать. Что предпримет Москва в этой связи?– МИД России уже комментировал данный сюжет. Мы рассматриваем решение Кишинева как очередной недружественный шаг, направленный на разрушение российско-молдавских отношений.Аргументы молдавской стороны о том, что речь идет об установлении кадрового паритета с численностью Посольства Молдавии в Москве, едва ли способны кого-то ввести в заблуждение. Мы все наблюдали предшествовавшую данному решению антироссийскую кампанию с голословными и не имеющими ничего общего с действительностью обвинениями посольства России во "вмешательстве" во внутренние дела Молдавии и "шпионской деятельности".Кто пострадает от сокращения российского дипломатического присутствия? Прежде всего, простые молдавские граждане. Теперь возможности оказания им консульских услуг, а также содействия в установлении и развитии культурных, гуманитарных, духовных, деловых и личных контактов с нашей страной будут существенно ограничены.Решение молдавских властей направлено не против России, а против собственных граждан. Данный недружественный шаг лежит на совести тех чиновников и официальных лиц, которые его инициировали. Он не останется без реакции. Конкретные меры сейчас прорабатываются, о них будет объявлено в свое время.

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